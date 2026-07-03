BUILD BEYOND 2026 සමුළුව තුළින් ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රය නව මගකට යොමු කරන Tokyo Cement
Tokyo Cement සමාගම මෑතකදී අතිශය අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි Build Beyond 2026 සමුළුව සත්කාරකත්වය දැරීය. මෙය ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේ කීර්තිමත් පුද්ගලයින් එකම වේදිකාවකට එක්කළ ඓතිහාසික දැනුම් හුවමාරු සමුළුවකි.
කර්මාන්ත නායකයින්ගේ එක්රැස්වීමක්
මෙම සමුළුවට ප්රමුඛ පෙළේ විද්යාඥයින්, සිවිල් හා ව්යුහාත්මක ඉංජිනේරු විශේෂඥයින් සහ පළපුරුදු ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වෘත්තිකයින් එක්ව, ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් පරිසරයේ අනාගතය හැඩගස්වන අදහස්, නව්යකරණ සහ දේශීය ඉදිරිදර්ශන හුවමාරු කර ගැනීමට ගතිකමය වේදිකාවක් නිර්මාණය විය.
මෙම අවස්ථාවේදී ක්ෂේත්රයේ ප්රකට පුද්ගලයින් විසින් මූලික දේශන පැවැත්වූ අතර, නැගී එන ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයන්, තිරසාර ඉදිකිරීම් ක්රමවේද සහ නූතන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ විකාශනය වන ඉල්ලීම් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් සහභාගිවූවන්ට ලබා දෙන ලදී.
අනාගතය සඳහා දැක්මක් ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාවේ සිමේන්ති හා ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ක්ෂේත්රයේ වඩාත් ප්රසිද්ධ නාමයක් ලෙස Tokyo Cement, සාම්ප්රදායික සීමාවන් ඉක්මවා කර්මාන්ත ප්රගතිය ඇති කිරීමේ ස්ථිර කැපවීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෙම සමුළුව අවස්ථාවක් ලෙස භාවිත කළේය. මෙම සම්මේලනය ජාලකරණ සන්ධිස්ථානයක් පමණක් නොව, වෘත්තිකයින්ට ස්ව ශාඛාවන්හිදී නව්යකරණය සහ අනාගතයට සූදානම් ක්රමවේද වැළඳ ගැනීමේ ඉල්ලීමක් ද විය.
Build Beyond 2026 සමුළුව, දැනුම, සහයෝගීතාව සහ තාක්ෂණික ප්රගතිය හරහා ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීමේ Tokyo Cement සමාගමේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය හා දිගුකාලීන සංවර්ධනයේ ජාතික ක්රියාවලියේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්ර ඉටු කරන බැවින්, මෙවැනි අවස්ථාවන් ඉතා වැදගත් වේ. පරිසරමය හා ආර්ථික අභියෝග දෙකටම ඔරොත්තු දිය හැකි, වඩාත් බුද්ධිමත් හා ශක්තිමත් ඉදිකිරීම් ප්රවේශයන් අනුගමනය කිරීමේ ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් ලක්ව සිටිති.
- දේශීය සන්දර්භයට අදාළ අत्याधुनික ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයන් ප්රවර්ධනය කිරීම
- අධ්යාපනික ආයතන හා කර්මාන්ත වෘත්තිකයින් අතර සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම
- තිරසාර හා පිරිවැය-ඵලදායී ඉදිකිරීම් විසඳුම් දිරිගැන්වීම
- ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉංජිනේරුවන් හා ඉදිකිරීම් වෘත්තිකයින් සූදානම් කිරීම
Build Beyond 2026 සමුළුව ශ්රී ලංකාවේ කර්මාන්ත-නායකත්ව මුලපිරීම් සඳහා ශක්තිමත් පූර්වාදර්ශයක් තබා ඇති අතර, Tokyo Cement ඉදිරිමුහුණ ගනිමින් රටේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රය නිශ්චිතවම ඉදිරිය දෙස බලා සිටින බව ප්රකාශ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.