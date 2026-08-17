ශ්රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්රියාකාරිකයෙක්
පරිසර ක්රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික සංඛ්යාවක් සහ මිනිසුන් 200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ජීවිතය අහිමි කරගනිති.
කඩා වැටීමේ අංචිතයට ළඟා වූ අර්බුදයක්
දිසානායක මහතා පසුගිය සතියේ පැවැත්වූ මාධ්ය හමුවකදී මෙම අනතුර පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින්, දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ජීවිත හානි සිදු කරමින් අඛණ්ඩව ව්යාප්ත වෙමින් පවතින මෙම ගැටුමේ බිහිසුණු තත්ත්වය විස්තර කළේය. ඔහු අනතුරු ඇඟවූ පරිදි, මෙම සංඛ්යා සාම්ප්රදායික ක්රමවේදයන් පමණක් ඔස්සේ කළමනාකරණය කළ නොහැකි අර්බුදයක් පිළිබිඹු කරයි.
තවදුරටත් රුධිරපාතය — මිනිස් සහ සත්ත්ව යන දෙඅංශයෙන්ම — වළක්වා ගැනීම සඳහා හදිසි හා නව්යකාරී මැදිහත්වීමක් අවශ්ය වන අවස්ථාවකට තත්ත්වය පිරිහී ඇති බව ක්රියාකාරිකයා අවධාරණය කළේය.
ජීවිත රැකීමේ මෙවලමක් ලෙස තාක්ෂණය
දිසානායක මහතාගේ ඉල්ලීමේ කේන්ද්රීය කරුණ වූයේ, ග්රාමීය ජනතාව සහ වන අලි ඇතුන් අතර ඇති වන මාරාන්තික ගැටුම් අවමකිරීමේදී නූතන තාක්ෂණය ඉටු කළ යුතු භූමිකාවයි. පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, 추적 උපාංග සහ වෙනත් තාක්ෂණික විසඳුම් මරණ සංඛ්යාව අඩු කිරීමේදී සහ ගම්වැසියන් මෙන්ම දිවයිනේ වටිනා අලි ඇතු ගහනය ආරක්ෂා කිරීමේදී තීරණාත්මක ඵලදායිත්වයක් දැක්විය හැකි බව ඔහු තර්ක කළේය.
වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික සංඛ්යාවක් සහ මිනිසුන් 200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් මිය යති — මෙය නොසලකා හැරිය හැකි සංඛ්යාලේඛනයක් නොවේ.
ජාතික වශයෙන් සැලකිය යුතු කරුණක්
ශ්රී ලංකාව ආසියානු අලි ඇතාගේ ජනගහනයෙන් ඉතා විශාල කොටසක් නිවාස කරගෙන සිටින රටකි; එය රටට සාංස්කෘතික, පාරිසරික හා ආර්ථික වශයෙන් ඉමහත් වැදගත්කමක් ඇති විශේෂයකි. කෙසේ වෙතත්, සාම්ප්රදායික අලි ඇතු වාසස්ථාන වෙත ඉක්මන් වේගයෙන් සිදුවෙමින් ඇති අත්තිකාරම් කිරීම නිසා, මෙම ශ්රේෂ්ඨ සතුන් මිනිස් ජනාවාස සමඟ ඉතා නිතර සහ මාරාන්තික ලෙස ගැටෙමින් ඇත.
වනාන්තර සීමාවල ජීවත් වන ගොවීන් සහ ග්රාමීය ජනතාව, අලි ඇතුන්ගේ බෝග හා දේපල ආක්රමණවලට වඩාත්ම ගොදුරු වන අතර, ප්රතිශෝධනාත්මක ක්රියාමාර්ග සහ අනතුරුවලින් සිදුවන ගැටුම් හේතුවෙන් අලි ඇතු මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යාම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගීය ඉල්ලීම්
දිසානායක මහතා, ප්රාධිකාරීන් සහ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, ප්රජා දැනුවත් කිරීම සහ සංරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය සමඟ තාක්ෂණික මෙවලම් ඒකාබද්ධ කරන සම්බන්ධීකෘත ජාතික ක්රමෝපායක් සකස් කරමින්, මෙම ගැටලුව එය සහතික කරන බරපතලකමින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙසයි.
සැබෑ මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, ශ්රී ලංකාව රටේ වන අලි ඇතු ගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් අහිමිවීමේ අවදානමකට මුහුණ දෙන අතරම, ගැටුම් බහුල ප්රදේශවල ජීවත් වන ග්රාමීය ජනතාවගේ ජීවිතද අනතුරේ හෙළීමේ අවදානමකට මුහුණ දෙන බව වනජීවී විශේෂඥයන් සහ සංරක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ බව සඳහන් කළ යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී කළමනාකරණය සම්බන්ධ ප්රසිද්ධ විවාදය තීව්ර වෙමින් ඇති මොහොතක, ගැටුම් බහුල කලාප ලෙස හඳුනාගත් ප්රදේශවල දේශප්රේමීව හා ස්ථීරව ක්රියාත්මකවීමට රජය මත ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් ඇති පීඩනය මැද මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.