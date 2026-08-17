දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා ස්පින් ත්රාසජනක ප්රතිවාර්තාවක්
ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය වන විට 460/9 දක්වා වෙළා දැමීය.
ආධිපත්යයේ පදනම බිඳ වැටිණි
පන්දු රැකීමේ පිළිවෙලට ජය ගත නොහැකි බව පෙනී ගිය ස්ථාවරය, ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් ක්රීඩකයන් රිද්මය සොයා ගෙන තත්ත්වයන් මනාව ප්රයෝජනයට ගත් පසු ශීඝ්රයෙන් කඩා වැටිණි. සංචාරක කණ්ඩායම 288 ඉක්මවා ක්ෂේත්ර දෙකක් පමණක් අහිමි කරගනිමින් විශාල ලකුණු එකතුවක් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම්ව සිටි නමුත්, ශිෂ්ටව හා නිරන්තරව ගෙන ගිය ස්පින් ප්රහාරය තරගයේ ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළේය.
කඩා වැටීම අනපේක්ෂිත තරමටම නාටකීය විය. ධාවන 172ක් එකතු වෙද්දී කඩුලු හතක් ඇද වැටී, සිදුවීම්වල එම අනුප්රාප්තිය ශ්රී ලංකාවට තරගයේ ගම්යතාව තදින් නවා ගනිමින් පහළ පිළිවෙළේ ක්රීඩකයන් දිනය ගෙවා ගැනීමට අරගල කළහ.
වැසි බාධාවලට ශ්රී ලංකාවේ වේගය නතර කළ නොහැකි විය
ටෙස්ට් ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සුලභ කලකිරීමක් වන වැසි හේතුවෙන් තරගයට බාධා එළඹුණ ද, ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන් ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට ඔවුන්ගේ සාන්ද්රතාවයෙන් හෝ රේඛාවෙන් ගිලිහීමට ප්රතික්ෂේප කළහ. තෙත් තත්ත්වයන් සහ දිනය පුරා නතර-ආරම්භ ස්වභාවය ඔවුන්ගේ ඵලදායිතාව හීන කිරීමට ප්රමාණවත් නොවූ අතර, ස්පින් ක්රීඩකයන් ලැබී ඇති සෑම පැයකම ගවේෂණය කරමින් අවස්ථා නිර්මාණය කළහ.
ශිෂ්ට පන්දු යැවීමේ ප්රදර්ශනය ශ්රී ලංකා කඳවුරට සැලකිය යුතු දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙනු ඇති අතර, ඔවුන් තෙවන දිනයේ මුල් අවස්ථාවේදීම ඉතිරි කඩුල්ල දිනා ගෙන පන්දු ගැසීමෙන් ප්රතිචාරය සැලසුම් කිරීමට නොඉවසිල්ලෙන් සිටිනු ඇත.
ස්පින් ශ්රී ලංකාවේ බලසම්පන්න අවිය ලෙස පවතී
මෙම දස්කම ශ්රී ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්රීඩා උපාය මාර්ගයට ස්පින් පන්දු යැවීම කොතරම් වැදගත් දැයි නැවතත් අවධාරණය කළේය. කරකවන ඝාතකයන්ට සතුරු පිච් තත්ත්ව සහ ඉවසිලිවන්ත, නිවැරදි පන්දු යැවීම, ප්රථම ඉනිම් ශීර්ෂ ලකුණු ප්රමාණයක් ලකුණු කිරීමට හැකි බව කලින් පෙන්නුම් කළ පිතිකරු සරිය සඳහා ඉතා දරාගත නොහැකි තත්ත්වයක් බවට පත් විය.
- ශ්රී ලංකාව දෙවන දිනයේ ප්රතිවාදීන් 288/2 සිට 460/9 දක්වා ඇද දැමීය
- දිනය පුරා සිදු වූ ක්රීඩාවේදී කඩුලු හතක් ඇද වැටිණි
- වැස්ස නිසා කිහිප විටක් බාධා ඇති වූ නමුත් ශ්රී ලංකාව තම පීඩනය පවත්වා ගත්තේය
- තෙවන දිනය ආරම්භ වන විට පිතිකරු පිළිවෙලට තවත් කඩුල්ලක් ඉතිරිව ඇත
කඩුල්ලක් ඉතිරිව ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් ක්රීඩකයන් සම්පූර්ණ පාලනය සතුව, ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ වූ විට ප්රතිවාදී ඉනිම ඉක්මනින් නිම කිරීමට සිංහයන් විශ්වාසයෙන් සිටිනු ඇති අතර, ඉතිරි ටෙස්ට් තරගය ආකර්ෂණීය ආකාරයෙන් සකස් වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.