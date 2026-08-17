ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්රජාතාන්ත්රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල සැකයක් මතු කරමින් රට තීරණාත්මක හංගමුවකට පත්ව ඇත.
වෙළඳාමට නොදිය හැකි කීර්තිනාමයක්
විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් වෙර දරන රාජ්යකට, නීතිමය ආයතනවල අඛණ්ඩතාව හුදෙක් ව්යවස්ථාමය මූලධර්මයක් පමණක් නොව, ප්රායෝගික අවශ්යතාවයකි. විදේශ ආයෝජකයන්, බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතන, සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් දිනෙන් දින ආයෝජන පරිසරය තක්සේරු කිරීමේදී අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සාධකයක් ලෙස සලකා බලති. අධිකරණය දේශපාලන මැදිහත්වීමට ගොදුරු වේ යැයි සිතෙන විට, ප්රාග්ධනය වෙනත් තැනකට ගලා යයි.
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධය සහ විදේශ සෘජු ආයෝජන誘引 ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ උත්සාහයන් සඳහා, විධායකයේ පීඩනයෙන් නිදහස් වූ, සහ එසේ පෙනෙන, අධිකරණයක් අත්යවශ්ය වේ. නීතියේ ආධිපත්යය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය, අත්සන් කරන සෑම ගිවිසුමකට, විසඳෙන සෑම ආරවුලකට, සහ විදේශ හවුල්කරුවකු විසින් ගනු ලබන සෑම දිගුකාලීන බැඳීමකට පදනම වේ.
ජාත්යන්තර සමාජය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී
ගෝලීය ආයතන, විදේශ රජයන්, සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණවල ව්යුහාත්මක හා ක්රියාකාරී ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් ගැටළු මතු කර ඇත. දේශීය කටයුතු සඳහා බාහිර මැදිහත්වීමක් ලෙස මේවා නොතකා හැරිය නොහැක. අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකයක, රටක පාලනය පිළිබඳ ප්රමිතීන් නීත්යානුකූල ලෙස විමර්ශනයට ලක්වේ — විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය හා රාජ්යතාන්ත්රික සහාය ලබාගැනීමට දිගටම ප්රයත්න දරන අවස්ථාවක.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ධනවත් රාජ්යයන්ට වෙන් වූ සුඛෝපභෝගී දෙයක් නොව — එය තිරසාර සංවර්ධනය ගොඩනැගෙන පදනමයි.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව රෝමානු-ලන්දේසි, බ්රිතාන්ය සහ සම්ප්රදායික නීතියේ පොහොසත් සම්මිශ්රණයකින් උරුම වූ නීතිමය සම්ප්රදායන් ගැන ආඩම්බරයෙන් සිටී. එම උරුමය ආරක්ෂා කිරීම වටී. එහෙත් විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ මෑත වසරවල කලකිරවන රටාවන් දක්නට ලැබෙන බවයි: දේශපාලන සලකා බැලීම් විසින් බලපෑමට ලක් කෙරුණු අධිකරණ පත්වීම්, ඉහළ මට්ටමේ නඩු ප්රමාද වීම්, සහ විධායක අංශය නීතිමය ප්රතිඵල කෙරෙහි අසාමාන්ය බලපෑමක් ක්රියාත්මක කරන පුළුල් සංස්කෘතියක් ඇති බවයි.
දේශීයව අවදානමේ ඇත්තේ කුමක්ද
ජාත්යන්තර ප්රතිරූපය ඔබ්බට, දුර්වල වූ අධිකරණයක ප්රතිවිපාක වඩාත් දැඩිව දැනෙන්නේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ටය. රාජ්ය අධිකාර ඉක්මවා යාමට එරෙහිව ප්රතිකාර ලබාගැනීමට ඉල්ලා සිටින පුරවැසියන්, සාධාරණ වාණිජ ප්රතිඵල හඹා යන ව්යාපාරිකයන්, සහ ව්යවස්ථාමය ආරක්ෂාව මත රඳා සිටින සුළු ජන කොටස් — සියල්ලෝම භය හෝ පක්ෂග්රාහිත්වයෙන් තොරව ක්රියාත්මක වන අධිකරණ මත යැපෙති.
- නීතිමය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය වීම සමාජ සංහිඳියාව අඩපණ කරයි
- අධිකරණ අධීක්ෂණය අඩාල වූ විට දූෂණය සඳහා දඬුවමෙන් ගැලවීම වර්ධනය වේ
- බලය අවභාවිත කිරීමට එරෙහිව වඩාත් ඵලදායි ආවරණය සොයන අනාරක්ෂිත ප්රජාවන්ට එය නැති වී යයි
- ගිවිසුම් ක්රියාත්මක කිරීම විශ්වාසනීයත්වයෙන් තොර වූ විට ආර්ථික යථා තත්ත්ව ස්ථාපනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් බාධාවට ලක්වේ
ප්රතිසංස්කරණ ප්රමාද කළ නොහැක
ශ්රී ලංකාවේ අනුප්රාප්තික රජයන් අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ පොරොන්දු වෙමින් ඉතා සුළු සාරවත් ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත. පත්වීම්, වගවීම, සහ ධුර කාලය සඳහා වූ යාන්ත්රණයන් දේශපාල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.