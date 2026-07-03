ශ්රී ලංකාවේ හදිසි නීති විධිවිධාන කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසයි: සාදරයෙන් පිළිගත යුතු, එහෙත් අප්රමාණව ප්රමාද වූ පියවරක්
JVP-NPP රජය හදිසි නීති රෙගුලාසි කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසා ඇති බව මාධ්ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි. බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක සිට අනවශ්ය හා සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි ලෙස හඳුනාගත් පාලන සමයකට මෙමගින් නිමාවක් ලැබේ.
නිවැරදි දිශාවට තැබූ පියවරක්
මෙම තීරණය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා සිවිල් සමාජ කවයන් පුරා පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. හදිසි බලතල, ඒවායේ ස්වභාවයෙන්ම, උග්ර ජාතික අර්බුදයක කාලවලදී යෙදවීම සඳහා අදහස් කරන ලද තාවකාලික පියවරයන් වේ. රජය ඒවා අළුත් නොකිරීමට තෝරාගෙන ඇත්තේ ධනාත්මක ප්රවර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර, එය සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්වීම හා ප්රජාතන්ත්රවාදී සම්මතයන් රකිනු ඇතැයි යන අවම ඇපකරයක් ලෙස සංඥා කරයි.
කෙසේ වෙතත්, මෙම සහනය සරල යථාර්ථයකින් මිශ්ර වී ඇත: මෙය සෑහෙන කලකට පෙර සිදු විය යුතුව තිබිණ. හදිසි නීති රෙගුලාසි ඉවත් කිරීම ප්රමාද කිරීම, ඕනෑම සාධාරණ යුක්තිසහගතභාවයකට ඔබ්බෙන් ව්යතිරේකී බලතල රඳවා ගැනීමට රජය ඇති කාමය පිළිබඳ නිත්ය ප්රශ්න මතු කරයි.
ප්රමාද වූවත් නොවූවාට වඩා හොඳය
කාලෝචිත නොවූවද, හදිසි නීති රෙගුලාසි කල් ඉකුත් වීම ශ්රී ලාංකිකයන් හා ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙනී සිටින්නන් ඉල්ලා සිටි පියවරකි. හදිසි පාලනය යටතේ සීමා කෙරෙන සිවිල් නිදහස් — රැස්වීම්, ප්රකාශනය හා නීතිමය ආධාරය ලැබීමේ සීමාවන් ඇතුළුව — දැන් ප්රායෝගිකව සම්පූර්ණයෙන් ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ඉඩ ලැබේ.
කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් ඉක්මනින් පෙන්වා දෙන්නේ, රෙගුලාසි කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ දීම මූලධර්මානුකූල තීරණයකට වඩා, රජය අවශ්යතාවය ගුණාංගයක් ලෙස පෙන්නුම් කිරීමේ නිදසුනක් ලෙස පෙනෙන බවයි. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීමේ ආදර්ශයක් ලෙස හදිසි බලතල ක්රියාශීලීව ඉවත් කිරීමට ව්යායාම නොකොට, ඒවා දිරිය ගෙන යෑම දේශපාලනිකව නොව දරාගත නොහැකි වූ විට කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ හැරියා සේ පෙනේ.
ඉදිරියේ බොහෝ කාර්යයන් ඉතිරිව ඇත
හදිසි නීති රෙගුලාසිවල අවසානය වැදගත් වූවත්, එය පුළුල් ප්රජාතන්ත්රවාදී අලුත් කිරීමක් සම්පූර්ණ වීමක් ලෙස වරදවා නොතේරුම් ගත යුතුය. ශ්රී ලංකාව ඉදිරියේ තවමත් අනාවරණ නොවූ ප්රතිසංස්කරණවල සැලකිය යුතු න්යාය පත්රයකට මුහුණ දෙයි:
- රාජ්ය ආයතන හරහා ආයතනික ස්වාධීනත්වය හා වගවීම ශක්තිමත් කිරීම
- සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට බලපාන ආර්ථික ගැටළු විසඳීම
- වසර ගණනාවක දේශපාලන කළඹලාවෙන් පසු පාලනය ගැන මහජන විශ්වාසය ගොඩ නැගීම
- හදිසි කාල පියවරයන් සිවිල් නිදහස් රාමුවලට දිගුකාලීන හානියක් කළේ නැතිදැයි සහතික කිරීම
JVP-NPP රජය බලයට පත් වූයේ මහජන බලාපොරොත්තු රැල්ලක් මතත්, අර්ථවත් වෙනසක් සඳහා ජනවරමක් ලබාගෙනත්ය. හදිසි නීති රෙගුලාසි නිහඬව කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසනු ලැබීම — ඒවා ඉවත් කළ යුතු මාස ගණනකට පසු — එම ජනවරම ඉටු කිරීමට අකර්මාන්ය අක්රියාශීලීත්වයකට වඩා වැඩි දෙයක් අවශ්ය බව මතක් කරදෙයි — එයට නිශ්චිත, නිර්භීත ප්රශාසනයක් අවශ්ය වෙයි.
රජය පෙනෙන විදිහට අවශ්යතාවය ගුණාංගයක් කරගෙන ඇත — එහෙත් ශ්රී ලංකාවට අවශ්ය වන්නේ දේශපාලන පහසුව මත නොව, මූලධර්ම මත ක්රියා කරන නායකත්වයකි.
රට ඉදිරියට ගමන් කරන විට, මෙම ප්රවර්ධනය සැබෑ ප්රජාතන්ත්රවාදී යළි ආරම්භයක ආරම්භය සලකුණු කරයිද, නැතහොත් ගැඹුරු අභියෝගයන් අනාවරණ ව පවතිද්දී ප්රධාන සැලකිල්ලක් ඉවත් කිරීම පමණක්ද යන්න දැකබලාගැනීමට පුරවැසියන් හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.