Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම්, මෑතකදී ඝාතනයට ලක් වූ ඉරානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා වෙනුවෙන් පවත්වන ලද රාජ්‍ය අවමංගල්‍ය උත්සවයට සහභාගී වූ අතර, එය ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ගේ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ජ්‍යේෂ්ඨ ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් රට නියෝජනය කරති

නියෝජ්‍ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් එම ගාම්භීර උත්සවයට සහභාගී වීම, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉරානය අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින සබඳතා මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා මුස්ලිම් ප්‍රජාවන්ට මෙම අවස්ථාව ඇති ඓතිහාසික වැදගත්කම ද කෙළින් ම ප්‍රකාශ කරන්නකි.

ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයාගේ අභාවය ලෝකය පුරා ඇති කළ දැඩි බලපෑම සහ එම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ දරන දේශපාලන ගුරුත්වය පිළිබිඹු කරමින්, බොහෝ රාජ්‍යවල නිලධාරීන් හා නියෝජිතයෝ එම අවමංගල්‍ය උත්සවයට එක්වූහ.

ජාත්‍යන්තර වැදගත්කමකින් යුත් මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් මෙවැනි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රමුඛ උත්සවවලට සහභාගී වීම, පුළුල් ඉස්ලාමීය ලෝකය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වාගෙන යාමේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායට අනුකූල වන අතර, රටෙහි සැලකිය යුතු මුස්ලිම් සුළුතර ජනගහනය සැලකිල්ලට ගත් කල එම සබඳතාවට විශේෂ වැදගත්කමක් හිමිවේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස රිස්වි සාලි ද, ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් දේශපාලන නායකත්වය තුළ කැපී පෙනෙන චරිතයක් හා පළපුරුදු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස රවුෆ් හකීම් ද, ඓතිහාසික හා ගාම්භීර අවස්ථාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකනු ලැබූ එම උත්සවයේදී ගෞරව දැක්වීම සඳහා එහි සහභාගී වූහ.

උත්සවය අතරතුර පැවැත්වූ අතිරේක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හමුවීම් හෝ සහභාගිත්වයෙන් පසු ව දෙදෙනා නිකුත් කළ නිල ප්‍රකාශ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මෙම වාර්තාව සකස් කළ වේලාව වන විට ලබා ගත නොහැකි ව තිබිණ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ගෘහස්ථ එල්පී ගෑස් මිල ගණන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අඩු කරයි Sinhala

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ගෘහස්ථ එල්පී ගෑස් මිල ගණන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අඩු කරයි

මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මිල අඩුකිරීම ක්‍රියාත්මක වේ ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ගෘහස්ථ ද්‍රවීකෘත පෙට්‍රෝලියම් (එල්පී) ගෑස් සිලින්ඩර් මිල ගණන් අඩු කිරීමට තීරණය කළ අතර,…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වසර තුනක ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු නැවතත් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර තුනක ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු නැවතත් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගෙන ඇති අතර, එය ස්වාධීනතාවයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් වූ තත්ත්වයෙන් ගොඩ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින්

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාලමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇත — ඊට වඩා බෙහෙවින් විශාල අසල්වැසි රටක් වන…

03 Jul 2026 Discuss