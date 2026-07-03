ශ්රී ලංකාවේ නියෝජ්ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති
ශ්රී ලංකාවේ නියෝජ්ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී රවුෆ් හකීම්, මෑතකදී ඝාතනයට ලක් වූ ඉරානයේ ශ්රේෂ්ඨ නායකයා වෙනුවෙන් පවත්වන ලද රාජ්ය අවමංගල්ය උත්සවයට සහභාගී වූ අතර, එය ශ්රී ලාංකික දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ගේ ජාත්යන්තර රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගිත්වය කැපී පෙනෙන අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ජ්යේෂ්ඨ ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන් රට නියෝජනය කරති
නියෝජ්ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රස් නායක රවුෆ් හකීම් එම ගාම්භීර උත්සවයට සහභාගී වීම, ශ්රී ලංකාව සහ ඉරානය අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින සබඳතා මෙන්ම, ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා මුස්ලිම් ප්රජාවන්ට මෙම අවස්ථාව ඇති ඓතිහාසික වැදගත්කම ද කෙළින් ම ප්රකාශ කරන්නකි.
ශ්රේෂ්ඨ නායකයාගේ අභාවය ලෝකය පුරා ඇති කළ දැඩි බලපෑම සහ එම සිදුවීම ජාත්යන්තර වේදිකාවේ දරන දේශපාලන ගුරුත්වය පිළිබිඹු කරමින්, බොහෝ රාජ්යවල නිලධාරීන් හා නියෝජිතයෝ එම අවමංගල්ය උත්සවයට එක්වූහ.
ජාත්යන්තර වැදගත්කමකින් යුත් මොහොතක්
ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන් මෙවැනි ජාත්යන්තර වශයෙන් ප්රමුඛ උත්සවවලට සහභාගී වීම, පුළුල් ඉස්ලාමීය ලෝකය සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා පවත්වාගෙන යාමේ ශ්රී ලංකාවේ සම්ප්රදායට අනුකූල වන අතර, රටෙහි සැලකිය යුතු මුස්ලිම් සුළුතර ජනගහනය සැලකිල්ලට ගත් කල එම සබඳතාවට විශේෂ වැදගත්කමක් හිමිවේ.
පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්ය කතානායකවරයා ලෙස රිස්වි සාලි ද, ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් දේශපාලන නායකත්වය තුළ කැපී පෙනෙන චරිතයක් හා පළපුරුදු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස රවුෆ් හකීම් ද, ඓතිහාසික හා ගාම්භීර අවස්ථාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකනු ලැබූ එම උත්සවයේදී ගෞරව දැක්වීම සඳහා එහි සහභාගී වූහ.
උත්සවය අතරතුර පැවැත්වූ අතිරේක රාජ්යතාන්ත්රික හමුවීම් හෝ සහභාගිත්වයෙන් පසු ව දෙදෙනා නිකුත් කළ නිල ප්රකාශ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මෙම වාර්තාව සකස් කළ වේලාව වන විට ලබා ගත නොහැකි ව තිබිණ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.