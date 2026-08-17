Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතුරුගිරිය දී යතුරුපැදියකින් පැමිණි괴한යන් විසින් හෝටල් හිමියෙකුට වෙඩි තබයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතුරුගිරිය දී යතුරුපැදියකින් පැමිණි괴한යන් විසින් හෝටල් හිමියෙකුට වෙඩි තබයි

අතුරුගිරිය ශ්‍රීලලංකාර මාවතේදී යතුරුපැදියකින් පැමිණි සන්නද්ධ පිරිමින් දෙදෙනෙකු විසින් හෝටල් හිමියෙකුට වෙඩි තබා ඇති අතර, ඔහු දැනට රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

හිතාමතා සිදු කළ ප්‍රහාරයක් ලෙස පෙනී යන මෙම සිද්ධියේදී, යතුරුපැදියකින් එකට පැමිණි අපරාධකරුවන් දෙදෙනා වෙඩි තබා ක්ෂණිකව ඒ ස්ථානයෙන් පලා ගොස් ඇත.

සිද්ධිය ඇතිවූ වහාම තුවාල ලැබූ හෝටල් හිමියා රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද අතර, ඔහු දැනට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී. ඔහුගේ තුවාලවල බරපතලකම සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ප්‍රහාරය සිදු කිරීමට හේතු වූ පසුබිම හෙළිදරව් කර ගැනීමටද කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම නිර්භීත ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනා ගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් ඉඟි රැසක් අනුගමනය කරමින් සිටිති.

මෙවැනි ඉලක්කගත වෙඩි තැබීම් සිද්ධීන් දේශීය ප්‍රජාවන් අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කාරණාවක් ව පවතින හෙයින්, අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත. ප්‍රහාරය හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස විමර්ශකයින් ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

Heroes' සහ 'Nashville' හි තරුව වූ ඇමරිකානු නිළි හේඩන් පැනෙටියර් 36 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

Heroes' සහ 'Nashville' හි තරුව වූ ඇමරිකානු නිළි හේඩන් පැනෙටියර් 36 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දුරදර්ශන නාට්‍ය මාලාවන් වන Heroes සහ Nashville හි අමරණීය චරිත ඔස්සේ ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ ප්‍රකට ඇමරිකානු නිළි හේඩන් පැනෙටියර් 36 වැනි වියේදී අභාවප්‍රාප්ත…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු අක්‍රමිකතාව: CID විමර්ශනය තීව්‍ර වෙත්ම බැංකු නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු රිමාන්ඩ් කෙරේ Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු අක්‍රමිකතාව: CID විමර්ශනය තීව්‍ර වෙත්ම බැංකු නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු රිමාන්ඩ් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් අනවසරයෙන් පිටරටට හුවමාරු කළ බවට කියැවෙන කූට සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID)…

17 Aug 2026 Discuss
ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss