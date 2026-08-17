අතුරුගිරිය දී යතුරුපැදියකින් පැමිණි괴한යන් විසින් හෝටල් හිමියෙකුට වෙඩි තබයි
අතුරුගිරිය ශ්රීලලංකාර මාවතේදී යතුරුපැදියකින් පැමිණි සන්නද්ධ පිරිමින් දෙදෙනෙකු විසින් හෝටල් හිමියෙකුට වෙඩි තබා ඇති අතර, ඔහු දැනට රෝහල් ප්රතිකාර ලබමින් සිටින බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
හිතාමතා සිදු කළ ප්රහාරයක් ලෙස පෙනී යන මෙම සිද්ධියේදී, යතුරුපැදියකින් එකට පැමිණි අපරාධකරුවන් දෙදෙනා වෙඩි තබා ක්ෂණිකව ඒ ස්ථානයෙන් පලා ගොස් ඇත.
සිද්ධිය ඇතිවූ වහාම තුවාල ලැබූ හෝටල් හිමියා රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද අතර, ඔහු දැනට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටී. ඔහුගේ තුවාලවල බරපතලකම සම්බන්ධයෙන් තවමත් නිල වශයෙන් ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ප්රහාරය සිදු කිරීමට හේතු වූ පසුබිම හෙළිදරව් කර ගැනීමටද කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම නිර්භීත ප්රහාරයට වගකිව යුතු සැකකරුවන් දෙදෙනා හඳුනා ගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් ඉඟි රැසක් අනුගමනය කරමින් සිටිති.
මෙවැනි ඉලක්කගත වෙඩි තැබීම් සිද්ධීන් දේශීය ප්රජාවන් අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කාරණාවක් ව පවතින හෙයින්, අතුරුගිරිය ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත. ප්රහාරය හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්යතාවය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස විමර්ශකයින් ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.