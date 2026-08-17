බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු අක්රමිකතාව: CID විමර්ශනය තීව්ර වෙත්ම බැංකු නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු රිමාන්ඩ් කෙරේ
ශ්රී ලංකාවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් අනවසරයෙන් පිටරටට හුවමාරු කළ බවට කියැවෙන කූට සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් මෙහෙයවනු ලබන උසස් මට්ටමේ විමර්ශනයක නව විස්තර එළිපත්තට ආ අතර, මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය හෙළිකර ගැනීමට විමර්ශකයන් ඉතා සමීප වෙත්ම බැංකු නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.
විමර්ශනය පුළුල් වෙත්ම නිලධාරීන් රිමාන්ඩ් කෙරේ
තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බැවින් නම් හෙළිනොකළ, සිව් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම බැංකු නිලධාරීන් කණ්ඩායම මහේස්ත්රාත් ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, අධිකරණ ඉතිහාසයේ ඇති වූ වඩාත් ප්රමුඛ අනවසර මූල්ය හුවමාරු සිදුවීම්වලින් එකක් ලෙස බලධාරීන් හඳුන්වන මෙම නඩුව CID විමර්ශනය කරත්ම ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.
අරමුදල් හුවමාරු කිරීම සඳහා සහාය ලබා දී ඇතැයි කියැවෙන පුද්ගලයන් සහ ආයතනවල සම්පූර්ණ ජාලය හඳුනා ගැනීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විමර්ශනය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වනු ඇතැයි විමර්ශනයට සමීප මූලාශ්ර ප්රකාශ කරයි.
කූට මූල්ය වංචාවේ පරිමාණය නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක්
ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් පමණ ලෙස ගණන් බලා ඇති, කූට ලෙස හුවමාරු කළ බවට කියැවෙන මෙම මුදල්වල විශාල පරිමාණය ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය හා නියාමන ක්ෂේත්රය කම්පනයට පත් කර ඇත. අරමුදල් හුවමාරු කිරීමට නිසි බැංකු ක්රමෝපායයන් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ ආරක්ෂිත යාන්ත්රණ හිතාමතා අහිගන්නා ලද්දේ දැයි බලධාරීහු පරීක්ෂා කරති.
ශ්රී ලංකාව තවමත් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ ප්රතිවිපාකවලින් ගොඩ ඒමට කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම නඩුව සමාජයේ ප්රබල අවධානය දිනාගෙන ඇති අතර, රටේ බැංකු අංශය සම්බන්ධ විශාල පරිමාණ මූල්ය අක්රමිකතා ගැන ජනතාව හා ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් ඉතාමත් සංවේදීව සිටිති.
CID සාක්ෂි එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යයි
කූට ලෙස හුවමාරු කළ බවට කියැවෙන අරමුදල්වල මූලාශ්රය, හරවා යැවීමේ මාර්ගය සහ අදහස් කළ ගමනාන්තය සොයා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මූල්ය නියාමකයන් සහ අදාළ අධීක්ෂණ ආයතන සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව දැනගන්නට ඇත. විමර්ශකයන් බැංකු වාර්තා, ගනුදෙනු ඉතිහාසය සහ අභ්යන්තර සන්නිවේදන ක්රමවත් ලෙස පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් සිටිති.
- කූට සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් බැංකු නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත
- කූට ලෙස සිදු කළ බවට කියැවෙන හුවමාරු ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1 ක් පමණ වන බව ගණන් බලා ඇත
- මූල්ය නියාමන අධිකාරීන්ගේ සහාය ඇතිව CID විමර්ශනයට නායකත්වය දෙයි
- මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ ක්රමෝපාය කඩ කිරීමේ හැකියාව විමර්ශකයන් විමර්ශනය කරයි
තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙත්ම නීතිමය කටයුතු දිගටම ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් බැහැර කළ නොහැකි බව බලධාරීහු ඉඟි කරති. ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පාලනය සහ වගවීම සඳහා මෙහි ඇති ඇඟවුම් සැලකිල්ලට ගෙන, බැංකු කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සාමාන්ය ජනතාව ආදී සැවොම මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.
විමර්ශනය තවමත් ක්රියාත්මක වන බැවින් ඉවසිලිවත් වන ලෙස නිලධාරීහු ජනතාවට ඉල්ලා සිටිනු ලබන අතර, සම්පූර්ණ විස්තර නිසි කාලයක් තුළ නිසි නීතිමය මාර්ග ඔස්සේ හෙළිකරනු ලබනු ඇති බවට ඔවුහු අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.