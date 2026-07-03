Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර තුනක ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු නැවතත් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වසර තුනක ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු නැවතත් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රටේ තත්ත්වය නැවත ලබා ගෙන ඇති අතර, එය ස්වාධීනතාවයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් වූ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ඒමේ සැලකිය යුතු이정표වකි.

ස්ථාවරත්වය කරා දුෂ්කර ගමනක්

මෙම නැවත වර්ගීකරණය, 2022 දී ආරම්භ වූ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව දරාසිටි ආදායම් සීමාවට රට නැවතත් ළඟා වී ඇති බව සංඥා කරයි. දරුණු විදේශ විනිමය හිඟයකින්, අහසට නැඟි උද්ධමනයකින් සහ ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකමකින් ඇති වූ මෙම අර්බුදය මිලියන සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් දුෂ්කරතාවලට ඇද දැමූ අතර, ඒ සමඟ ම ඊට ප්‍රථමයෙන් නොවූ දේශපාලන කළඹලාවකට ද, ඒ අතර ඊට ප්‍රථම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් පලවා හැරීමට ද හේතු විය.

අඛණ්ඩ වසර තුනක් රට පහළ-මධ්‍යම-ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කෙරුණු අතර, ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍යකරණ හා සංවර්ධන ආධාර ලබා ගැනීමේ කොන්දේසිවලට බලපෑ, සාංකේතික මෙන් ම ප්‍රායෝගික ද වූ ප්‍රතිවිපාක ද ඒ සමඟ ගෙනාවේ ය.

නැවත වර්ගීකරණයේ අරුත

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් රාජ්‍යක් ලෙස පිළිගැනීම, රටේ ස්ථූල ජාතික ආදායමේ සාමාජිකයකුට අනුරූප ප්‍රතිලාභ (per capita) ක්ෂේත්‍රයෙහි ගණනය කළ හැකි දියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි. ප්‍රකෘතිය ඇතිකර ගනු ලැබුවේ ප්‍රධාන සංවර්ධනයන් කිහිපයක් ඇසුරෙනි. ඒවා අතර:

  • ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ළඟා වූ ඓතිහාසික ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුමක්
  • දැඩි මූල්‍ය විනය පනවා ලූ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආරක්ෂිත රහිත ණය වැඩසටහනක්
  • විදේශ විනිමය සංචිත ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම
  • උද්ධමනය සමනය වීම හා ශ්‍රී ලංකා රුපියල ස්ථාවර වීම

විශ්ලේෂකයන් අතර පරිස්සම් සහිත ශුභවාදය

නැවත වර්ගීකරණය ප්‍රගතියේ ආශාව දනවන දර්ශකයක් වුවද, ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ සියලු ස්ථර හරහා ප්‍රකෘතියේ ප්‍රතිලාභ සමාන ලෙස ලැබෙන්නට තවම ඉඩ නැති බවත්,빈困 මට්ටම් හා ජීවන වියදම බොහෝ ගෘහස්ථ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බරපතල ගැටළු ලෙස ම පැවතෙන බවත් ආර්ථික විශේෂඥයෝ අවවාද කරති.

ප්‍රතිපත්ති立案자들 හා සංවර්ධන විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම තත්ත්වය පවත්වා ගෙන යාමට අඛණ්ඩ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ, රාජ්‍ය ආදායම් එකතු කිරීමේ දියුණුවක් සහ විදේශ ආයෝජන誘致 හා අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රයත්නයන් අවශ්‍ය වන බවයි.

ඉදිරිය දෙස බලන ජාතියක්

ඉන්ධන සඳහා පැය ගණනක් පෝලිම්වල රැඳී සිටි, දිනකට පැය දොළොසකට වඩා කාලයක් විදුලිය ඇනහිටීම් විඳ දරා ගත් සහ හිස් සිටු රාක්කවල් දිහා බැලූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ප්‍රකෘති සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරුණු වේදනාකාරී 긊빻 ब्यवस्थापन措置 යුක්ති සහගත බව ඔප්පු වූ බවක් ද මෙම ප්‍රවෘත්තිය කෙරෙහිදී ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දකිති.

රජය ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් ඇති බවේ සාක්ෂියක් ලෙස මෙම නැවත වර්ගීකරණය සාදරයෙන් ම පිළිගෙන ඇති අතර, පුළුල් ආර්ථික ශක්‍යතාවය හා දීර්ඝකාලීන ප්‍රවර්ධනය කරා ගමන් කිරීම ද ප්‍රකාශ කොට ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්‍යම-ආදායම් තත්ත්වයට නැවත ළඟා වීමේ ගමන, දුෂ්කර ලෙස ජය ගනු ලැබූවත්, කඩාවැටීමේ ද කෙළවරේ සිට ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ කැපී පෙනෙන නිදර්ශනයක් ලෙස කලාපය පුරා සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින්

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාලමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇත — ඊට වඩා බෙහෙවින් විශාල අසල්වැසි රටක් වන…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි

රේගු එකතු කිරීම් පුරෝකථනවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රාජස්ව එකතු…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ (TNPF) නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජාතික කවුන්සිලයේ නියෝජිත පිරිසක් ඉන්දියාවට පැමිණ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී. ජෝසෆ් විජේ සමඟ…

03 Jul 2026 Discuss