Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ ඓතිහාසික පියවරක්

පොසිට්‍රෝන් විමෝචන ටොමොග්‍රැෆි-පරිගණක ටොමොග්‍රැෆි (PET-CT) ස්කෑනිං ක්‍රියා පටිපාටිවලදී භාවිත කරනු ලබන ඉතාමත් වැදගත් රේඩියෝ ඖෂධීය ද්‍රව්‍යක් වන ෆ්ලූරෝඩියොක්සිග්ලූකෝස් (FDG) දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාව තම පිළිකා ප්‍රතිකාර හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබා ඇත.

FDG යනු කුමක්ද සහ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

FDG යනු නවීන පිළිකා රෝග නිර්ණයේදී අත්‍යවශ්‍ය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන විකිරණශීලී ග්ලූකෝස් සංයෝගයකි. රෝගියෙකුට එය ලබා දීමෙන් පසු, පිළිකා සෛල ඇතුළු පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරී සෛල විසින් එය අවශෝෂණය කර ගනු ලබන අතර, එමගින් PET-CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රවලට සාම්ප්‍රදායික රූප ශිල්පීය ක්‍රමවලට වඩා කෙනෙහිලිකම් නොකොට පිළිකා ව්‍යාප්තිය හඳුනා ගැනීමට, අදියර නිර්ණය කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට වෛද්‍යවරුන්ට හැකිවන ඉහළ විස්තරාත්මක රූප නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

මීට පෙර, ශ්‍රී ලංකාව මෙම කාල-සංවේදී ඖෂධය ආනයනය කිරීම මත යැපෙමින් සිටි අතර, එහි ඉතා කෙටි විකිරණශීලී අර්ධ-ජීවිත කාලය හේතුවෙන් දිවයිනේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවන්ට එහි රෝජිස්තික් කටයුතු සහ ලබාගැනීමේ හැකියාව නිරන්තර අභියෝගයක් ව පැවතිණ.

දේශීය පිළිකා රෝග නිර්ණයට ශක්තියක්

FDG දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමේ මෙම පියවර, නිෂ්පාදනයෙන් පසු වේගයෙන් ක්ෂය වන ද්‍රව්‍යයක් ආනයනය කිරීමේ වියදම් බරට සහ රෝජිස්තික් දුෂ්කරතාවලට ලක්වෙමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික රෝගීන්ට උසස් පිළිකා රෝග නිර්ණය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • දේශීය නිෂ්පාදනය, තීරණාත්මක වෛද්‍ය සංයෝගයක් සඳහා විදේශ සැපයුම්කරුවන් මත යැපීම අඩු කරයි.
  • ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝගීන්ට PET-CT රෝග නිර්ණය සේවාවන් වෙත වඩාත් කාලෝචිත ප්‍රවේශයක් ලැබිය හැකිය.
  • මෙම මුලපිරීම, රටේ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට ගනු ලබන පුළුල් ජාතික ප්‍රයත්නයට සහාය දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ සඳහා ප්‍රධාන හේතූන්ගෙන් එකක් ලෙස පිළිකා රෝගය අඛණ්ඩව නිර්දේශ කෙරෙමින් පවතින අතර, කල් ඇතිව නිවැරදිව රෝගය හඳුනා ගැනීම ඵලදායී ප්‍රතිකාර ප්‍රතිඵලවල ශිලා ස්ථම්භයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙයි. එබැවින් දේශීයව නිෂ්පාදිත FDG හඳුන්වා දීම, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා පසුබිම් දෙකෙහිම වැඩි සංඛ්‍යාවක් රෝගීන් වෙත ඉදිරියාරූ රෝග නිර්ණය තාක්ෂණයේ ප්‍රවේශය අර්ථවත් ලෙස පුළුල් කළ හැකි පරිවර්තනීය සංවර්ධනයක් ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් සලකනු ලැබේ.

දේශීය FDG නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම, උසස් වෛද්‍ය සේවා හා පිළිකා රෝග නිර්ණය ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි ස්වයං-සම්පූර්ණත්වයක් කරා ශ්‍රී ලංකාවේ ගමනේ ඉපැරණි සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

සෞඛ්‍ය අංශ නිරීක්ෂකයින් මෙම සංවර්ධනය කාලෝචිත හා අනාගතාභිමුඛ මුලපිරීමක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, දේශීයව ලබා ගත හැකි රෝගී සේවා ප්‍රමිතිය ඉහළ නංවමින් ආනයනික ඖෂධ මත රටේ යැපීම අඩු කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නවලට එය සමපාත වන බව ඔවුහු සඳහන් කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති Sinhala

කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය (NWSDB) විසින් නිවේදනය කර ඇති පරිදි, කොළඹ පුරා තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට, 4 වැනිදා, පැය 12ක ජල සැපයුම් බාධාවකට මුහුණ දීමට…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි Sinhala

මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි

අපහසුතාවට පත් මූල්‍ය සමාගම විසුරුවා හැරීමට නියාමකයා ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ නියාමන ආයතනය වන මහ බැංකුව, නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

දශක ගණනාවක් තුළ රටට අත්වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් නැවත නඟා සිටීමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික සුවලාභ ක්‍රියාවලියට සහය දීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ…

03 Jul 2026 Discuss