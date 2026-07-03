ශ්රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අංශයේ ඓතිහාසික පියවරක්
පොසිට්රෝන් විමෝචන ටොමොග්රැෆි-පරිගණක ටොමොග්රැෆි (PET-CT) ස්කෑනිං ක්රියා පටිපාටිවලදී භාවිත කරනු ලබන ඉතාමත් වැදගත් රේඩියෝ ඖෂධීය ද්රව්යක් වන ෆ්ලූරෝඩියොක්සිග්ලූකෝස් (FDG) දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාව තම පිළිකා ප්රතිකාර හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබා ඇත.
FDG යනු කුමක්ද සහ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
FDG යනු නවීන පිළිකා රෝග නිර්ණයේදී අත්යවශ්ය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන විකිරණශීලී ග්ලූකෝස් සංයෝගයකි. රෝගියෙකුට එය ලබා දීමෙන් පසු, පිළිකා සෛල ඇතුළු පරිවෘත්තීය ක්රියාකාරී සෛල විසින් එය අවශෝෂණය කර ගනු ලබන අතර, එමගින් PET-CT ස්කෑනර් යන්ත්රවලට සාම්ප්රදායික රූප ශිල්පීය ක්රමවලට වඩා කෙනෙහිලිකම් නොකොට පිළිකා ව්යාප්තිය හඳුනා ගැනීමට, අදියර නිර්ණය කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට වෛද්යවරුන්ට හැකිවන ඉහළ විස්තරාත්මක රූප නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.
මීට පෙර, ශ්රී ලංකාව මෙම කාල-සංවේදී ඖෂධය ආනයනය කිරීම මත යැපෙමින් සිටි අතර, එහි ඉතා කෙටි විකිරණශීලී අර්ධ-ජීවිත කාලය හේතුවෙන් දිවයිනේ සෞඛ්ය සේවා සැපයුම්කරුවන්ට එහි රෝජිස්තික් කටයුතු සහ ලබාගැනීමේ හැකියාව නිරන්තර අභියෝගයක් ව පැවතිණ.
දේශීය පිළිකා රෝග නිර්ණයට ශක්තියක්
FDG දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමේ මෙම පියවර, නිෂ්පාදනයෙන් පසු වේගයෙන් ක්ෂය වන ද්රව්යයක් ආනයනය කිරීමේ වියදම් බරට සහ රෝජිස්තික් දුෂ්කරතාවලට ලක්වෙමින් සිටි ශ්රී ලාංකික රෝගීන්ට උසස් පිළිකා රෝග නිර්ණය සේවාවන් වෙත ප්රවේශය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- දේශීය නිෂ්පාදනය, තීරණාත්මක වෛද්ය සංයෝගයක් සඳහා විදේශ සැපයුම්කරුවන් මත යැපීම අඩු කරයි.
- ශ්රී ලංකාව පුරා රෝගීන්ට PET-CT රෝග නිර්ණය සේවාවන් වෙත වඩාත් කාලෝචිත ප්රවේශයක් ලැබිය හැකිය.
- මෙම මුලපිරීම, රටේ සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට ගනු ලබන පුළුල් ජාතික ප්රයත්නයට සහාය දක්වයි.
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය පද්ධතිය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ මරණ සඳහා ප්රධාන හේතූන්ගෙන් එකක් ලෙස පිළිකා රෝගය අඛණ්ඩව නිර්දේශ කෙරෙමින් පවතින අතර, කල් ඇතිව නිවැරදිව රෝගය හඳුනා ගැනීම ඵලදායී ප්රතිකාර ප්රතිඵලවල ශිලා ස්ථම්භයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙයි. එබැවින් දේශීයව නිෂ්පාදිත FDG හඳුන්වා දීම, රාජ්ය හා පෞද්ගලික සෞඛ්ය සේවා පසුබිම් දෙකෙහිම වැඩි සංඛ්යාවක් රෝගීන් වෙත ඉදිරියාරූ රෝග නිර්ණය තාක්ෂණයේ ප්රවේශය අර්ථවත් ලෙස පුළුල් කළ හැකි පරිවර්තනීය සංවර්ධනයක් ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් සලකනු ලැබේ.
දේශීය FDG නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම, උසස් වෛද්ය සේවා හා පිළිකා රෝග නිර්ණය ක්ෂේත්රයේ වැඩි ස්වයං-සම්පූර්ණත්වයක් කරා ශ්රී ලංකාවේ ගමනේ ඉපැරණි සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
සෞඛ්ය අංශ නිරීක්ෂකයින් මෙම සංවර්ධනය කාලෝචිත හා අනාගතාභිමුඛ මුලපිරීමක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, දේශීයව ලබා ගත හැකි රෝගී සේවා ප්රමිතිය ඉහළ නංවමින් ආනයනික ඖෂධ මත රටේ යැපීම අඩු කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නවලට එය සමපාත වන බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.