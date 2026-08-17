SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකා ටෙලිකොම් 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශක්තිමත් මූල්ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කරයි
ශ්රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ඉතා හොඳ මූල්ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එම කාලය තුළ ආදායම 11.1%කින් ස්ථාවර ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ බදු අනතුරු ලාභය (PAT) 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වී තිබේ.
ශක්තිමත් ආදායම් වර්ධනය ලාභදායිතාවය ඉහළ නංවයි
රාජ්ය සතු මෙම විශාල විදුලි සංදේශ සමාගමේ නවතම ප්රතිඵල එහි මූල්ය තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බවට සංකේතයක් ලෙස සැලකෙන අතර, සමූහයේ 11.1%ක ආදායම් ව්යාප්තිය ශුද්ධ ලාභයේ විශාල跃躍 සඳහා පදනම සැලසීය. ලාභදායිතාවයේ ත්වරණය ආදායම් වර්ධනයට වඩා බෙහෙවින් ඉක්මවා ගිය අතර, එය සමූහයේ ව්යාපාරික ඒකක හරහා වැඩිදියුණු වූ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ තද කළ පිරිවැය කළමනාකරණය පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් ආර්ථිකයට ධනාත්මක සංකේතයක්
රටේ විශාලතම රාජ්ය ව්යාපාර අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන SLT, සැලකිය යුතු ලාභ වර්ධනයක් ජනනය කිරීමේ හැකියාව ප්රදර්ශනය කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති ආර්ථිකයට සාහාසික දර්ශකයක් ලෙස මෙම ප්රතිඵල සලකනු ලැබේ. විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්රය ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, SLT හි කාර්යසාධනය පාරිභෝගික සහ ව්යවසාය යන දෙඅංශයෙන්ම සම්බන්ධතා සේවා සඳහා ඉහළ යන ඉල්ලුම අවධාරණය කරයි.
SLT සමූහයේ බදු අනතුරු ලාභය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී වාර්ෂික පදනමින් 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වූ අතර, ඒ සඳහා 11.1%ක ආදායම් වර්ධනය ශක්තිමත් අත්තිවාරම සැලසීය.
ප්රධාන කරුණු එක් බැල්මකින්
- බදු අනතුරු ලාභය (PAT): රුපියල් බිලියන 6.6 — වාර්ෂික වර්ධනය 54.4%කි
- ආදායම් වර්ධනය: 2025 වර්ෂයේ අනුරූප කාලය හා සසඳන විට 11.1%කි
- කාර්යසාධනය SLT සමූහය පුරා ශක්තිමත් වූ මෙහෙයුම් හා මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබිඹු කරයි
ශක්තිමත් අර්ධ වාර්ෂික ප්රතිඵල කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත SLT සමාගම කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශ වෙළෙඳපොළේ තරඟකාරිත්වය තීව්ර ව පවතින මධ්යයේ, සමූහයට වර්ෂයේ දෙවන භාගයේදීද මෙම ගතිය පවත්වා ගත හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
2026 H1 හිදී SLT සමූහයේ කාර්යසාධනය මෙම වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රකාශයට පත් වූ වඩාත් කැපී පෙනෙන ආයතනික ප්රතිඵල අතරින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, විදුලි සංදේශ කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් ස්ථිතිය සහ වර්ධනය හා කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි සමාගමේ උපාය මාර්ගික අවධානය යන දෙකම ඉහළ නංවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.