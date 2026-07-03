Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදායම් ඉලක්ක සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රයත්නයන්ට විශාල ඉසිලුමක් ලැබී තිබේ.

ජූනි මාසයේ එකතු කිරීම් ඉලක්කය සියයට 22කින් ඉක්මවයි

දෙපාර්තමේන්තුව ජූනි මාසයේ දී මාසික ඉලක්කය සියයට 22කින් ඉක්මවා ආදායම් වාර්තා කළ අතර, එය දැනටමත් ආකර්ෂණීය වූ මාස හය ක ගමනකට සුදුසු නිමාවක් සැලසීය. ජූනි මාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යසාධනය හේතුවෙන්, පළමු භාගය සඳහා වන සමස්ත ඉලක්කය සියයට 29.5කින් ඉක්මවා ගිය සමුච්චිත අතිරික්තයක් වාර්තා විය.

මාස හයකින් වාර්ෂික ඉලක්කයෙන් සියයට 62කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සපුරාලයි

වඩාත් කැපී පෙනෙන කරුණ නම්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව 2025 වර්ෂයේ පළමු මාස හය ඇතුළත පමණක් සිය සම්පූර්ණ වාර්ෂික ආදායම් ඉලක්කයෙන් සියයට 62කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් එකතු කර ගැනීමට සමත් වී ඇති බවයි. මෙම සන්ධිස්ථානය, නියමිත කාලසටහනට වඩා ඉදිරියෙන් ගමන් කරන එකතු කිරීම් වේගයක් පෙන්නුම් කරන අතර, වෙළෙඳ පරිමාව ප්‍රකෘතිමත් වීම හා දිවයිනේ ප්‍රවේශ වරායන්හි දී ශක්තිමත් ව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවර ශක්තිමත් වීම පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අපේක්ෂාවන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

රේගුවේ ඉලක්ක ඉක්මවා ගිය කාර්යසාධනය, පසුගිය වසරවල දී ඇති වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරන තීරණාත්මක අවස්ථාවක සිදු වී ඇත. ශක්තිමත් රේගු ආදායම රජයේ භාණ්ඩාගාරයට සෘජුවම දායක වන අතර, ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමට හා අත්‍යාවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිපාදන සැලසීමට ඉවහල් වේ.

ආනයන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින බවත්, ආදායම් පරිපාලනය වඩාත් ඵලදායී වෙමින් පවතින බවත් විශ්ලේෂකයන් මෙම අංක දෙස දිරිගන්වන ලද දර්ශකයක් ලෙස බලනු ඇත. වර්ෂයේ දෙවන භාගය පුරාවත් මෙම මට්ටමේ ස්ථිර කාර්යසාධනයක් දිගටම පවත්වා ගත හොත්, දෙසැම්බර් මාසයට පෙර දෙපාර්තමේන්තුව ස්වකීය වාර්ෂික ආදායම් ඉලක්කය සහජයෙන් ම ඉක්මවා යා හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රටේ බදු ආදායම් ව්‍යුහය තුළ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, පසුගිය මාසවල දී එහි ස්ථිර ඉලක්ක ඉක්මවා ගිය කාර්යසාධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ඒකාබද්ධ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් හා ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් යන දෙපිළ විසින් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි Sinhala

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

උතුරු සවුන්ඩ්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ටොස් ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් අතර, ඕනෑම කණ්ඩායම් නායකයෙකු පිතිකරණයට ඇරයුම් කිරීමට පොළඹවන තෘණ…

03 Jul 2026 Discuss
SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි Sinhala

SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) උප සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවතින විමර්ශනවලට…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම්, මෑතකදී ඝාතනයට ලක් වූ ඉරානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා වෙනුවෙන් පවත්වන ලද රාජ්‍ය…

03 Jul 2026 Discuss