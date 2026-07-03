ශ්රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි
රේගු එකතු කිරීම් පුරෝකථනවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි
ශ්රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රාජස්ව එකතු කිරීම් නිල ඉලක්කවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බව රටේ වෙළඳ හා මූල්ය ප්රකෘතිය තුළ වර්ධනය වන ගතිශීලත්වයක් පිළිබිඹු කරයි.
ජූනි මාසය තුළ පමණක්, රේගු රාජස්ව ඉලක්කය සියයට 22 කින් ඉක්මවා ඇති අතර, පළමු භාගයේ සමස්ත එකතු කිරීම් ඉලක්කය සියයට 29.5 කින් ඉක්මවා සිදු කළ ආකර්ෂණීය මාස හයක් අවසන් කළේය. මෙම අංක දිවයිනේ ප්රවේශ වරායන්හි ආනයන ක්රියාකාරකම් හා බලාත්මක කිරීමේ සහ එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ යාමේ නිරන්තර ගමනක් පෙන්නුම් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ප්රකෘතියට ශක්තිමත් ආධාරයක්
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසරවලදී රටට ග්රහණය කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ මාවතේ ගමන් කරන අතරතුර, ශක්තිමත් රේගු කාර්යසාධනය ඊට සමගාමීව ද සිදු වේ. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ඇති කරගත් ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ හා ප්රකෘතිය ලැබීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ගිවිස ගත් මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා රජයේ ප්රයත්නවලට ශක්තිමත් රාජස්ව එකතු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
රේගු රාජස්ව රජයේ සමස්ත බදු ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සාදා ගන්නා අතර, ඉලක්කවලට සාපේක්ෂව නිරන්තර අධිකාර්යසාධනය රාජ්ය වියදම් හා ණය බැඳීම් කළමනාකරණය සඳහා අමතර මූල්ය අවකාශයක් සපයයි.
ලාභ ඇති කරන සාධක මොනවාද?
- පාරිභෝගික හා ව්යාපාරික විශ්වාසය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ආනයන පරිමාව ක්රමයෙන් ප්රකෘතිය ලැබීම
- දේශ සීමා ප්රවේශ ස්ථානවල දැඩි බලාත්මා කිරීමේ පියවරයන් හා රාජස්ව කාන්දු වීම අඩු කිරීම
- බදු අය කළ හැකි ආනයනවල රුපියල් වටිනාකමට බලපාන විනිමය අනුපාත ගතිකත්වය
- අඩු-ඉන්වොයිස් කිරීම හා දේශ සීමා ජාවාරමට එරෙහිව වැඩිවූ නිරීක්ෂණය
ඉදිරි දැක්ම
මෙම ප්රවණතාව වර්ෂයේ දෙවන භාගයේදීද පවත්වා ගත හැකිද යන්න දෙස විශ්ලේෂකයින් හා රජයේ නිලධාරීන් දෙනෙත් යොමු කරනු ඇත. එවැනි ගතිකත්වයක් පවත්වා ගැනීම භාණ්ඩාගාරයට අර්ථවත් හිඟ සංචිතයක් ලබා දෙනු ඇති අතර, ජාත්යන්තර ණය හිමිකරුවන් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර ශ්රී ලංකාවේ විශ්වසනීයත්වය ශක්තිමත් කරනු ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා, සෞඛ්ය සම්පන්න රාජස්ව පදනමක් ඉදිරි මාසවලදී වැඩි රාජ්ය ආයෝජනයක් හා වඩාත් ස්ථාවර ආර්ථික පරිසරයක් පිළිබඳ පොරොන්දුව රැගෙන එයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.