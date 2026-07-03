Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

උතුරු සවුන්ඩ්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ටොස් ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් අතර, ඕනෑම කණ්ඩායම් නායකයෙකු පිතිකරණයට ඇරයුම් කිරීමට පොළඹවන තෘණ ආවරණයකින් සහිත පිච්චයක් තිබියදීත්, ඔවුහු නිර්භීතව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කළහ.

මෙම තීරණය සංචාරක කණ්ඩායමට ශුභ ලකුණක් බවට පත්වූ අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හ පළපුරුදු වේගී පන්දු යවන්නා වන කෙමාර් රෝච් තුවාලයක් හේතුවෙන් තරඟයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදු විය — දෙකක් පිළිගත් මේ තරඟ මාලාවේ 1-0 ජයග්‍රාහකත්වයෙන් ඉදිරියෙන් සිටින සත්කාරක කණ්ඩායමට මෙය දැඩි පාඩුවක් විය.

ලංකාවට දිනම් ඕනෑ තත්ත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාව දැන් සිටින්නේ ඉතා අසරණ තත්ත්වයක සිටිමිනි; තරඟ මාලාව සමතලා කරගැනීම සඳහා ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරඟය දිනා ගත යුතුය. ටොස් අවස්ථාවේ කණ්ඩායම් නායක ධනංජය ද සිල්වා කණ්ඩායමේ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳව අවංකව කතා කළ අතර, පළමු ටෙස්ට් තරඟයේදී ඔවුන් අසාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු දෙවරක් දිනා ගැනීමේ හැකියාව කෙරෙහි විශේෂ අවධාරණය යොමු කළේය.

පළමු තරඟයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම දෙවරක්ම ඕල් අවුට් කිරීමට අපොහොසත් වීම ශ්‍රී ලංකාවට මහත් පාඩුවක් සේ ඔප්පු විය; තරඟ මාලාව සම කරගැනීමේ ඕනෑම බලාපොරොත්තුවකට ඒ දුර්වලතාව ජය ගැනීම මූලික කාරණය බව ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේය.

රෝච් නොමැතිකම දොරටුව විවර කරයි

ලෝක ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම පළපුරුදු වේගී පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු වන රෝච්ගේ නොමැතිකම, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී ප්‍රහාරය නිසැකවම දුර්වල කරන අතර, කොළ-ස්වරූපී උතුරු සවුන්ඩ් පිච්චය මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ ක්‍රීඩකයන්ට අඩු අභියෝගාත්මක කාර්යයක් ඉතිරි කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ආධාරකරුවන්ට, ටොස් දිනා ගැනීමේ එකතුව, මුල්ලේදීම රන් ඉලක්ක කිරීමේ තීරණය සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීමේ අනුකූලතාවේ අනිවාර්ය වෙනස, මෙම තීරණාත්මක ටෙස්ට් තරඟය කරා ළඟා වෙද්දී අළුත් බලාපොරොත්තු ගිනිදැල්ලක් දල්වා ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි Sinhala

පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී කටු වැලමිට් සැත්කමකට සාර්ථකව භාජනය වෙයි

ශ්‍රී ලංකා විවෘත පිතිකරු පතුම් නිස්සංක ලන්ඩනයේදී සිදු කරන ලද මැණික් කටු සැත්කමකින් සාර්ථකව සුවය ලබා ඇති බව ඔහුගේ කළමනාකාර අසංක විජේවර්ධන විසින් තහවුරු කර ඇත.…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදායම් ඉලක්ක සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss
SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි Sinhala

SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) උප සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවතින විමර්ශනවලට…

03 Jul 2026 Discuss