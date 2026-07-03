ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ 'ඉහළ-මධ්යම ආදායම්' රටක් ලෙස නම් කෙරෙමින් ඓතිහාසික이정표යක් සපයයි
ශ්රී ලංකාව සඳහා ඓතිහාසික ආර්ථික පිළිගැනීමක්
ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් "ඉහළ-මධ්යම ආදායම්" රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇති අතර, දිගු කලක් පැවති ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් අනතුරුව රටේ ප්රකෘතිය සඳහා අලුත් විශ්වාසයක් ජනනය කරමින් මෙය ද්වීපයේ ආර්ථික ගමනේ සුවිශේෂ이정표යක් සනිටුහන් කරයි.
ලෝක බැංකුවේ මෙම නැවත වර්ගීකරණය හමුවේ ශ්රී ලංකාව, රටවල් ශ්රේණිගත කිරීමේ නවතම වටයේදී එකම ආදායම් කාණ්ඩයට උසස් කරන ලද වියට්නාමය සමඟ සම ශ්රේණියක ස්ථාන ගනී. මෙම උසස්වීම පිළිබිඹු කරන්නේ රටක ආදායම් කාණ්ඩය තීරණය කිරීමට ලෝක බැංකුව ප්රාථමිකව භාවිත කරන දළ ජාතික ආදායම (GNI) ස්ථිර වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
මෙම උසස්වීමෙන් ශ්රී ලංකාවට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
"පහළ-මධ්යම ආදායම්" ශ්රේණියේ සිට "ඉහළ-මධ්යම ආදායම්" ශ්රේණියට සිදු වූ මෙම නැවත වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාවට සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්රායෝගිකව ද ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. එය රටේ ආර්ථික ප්රගතිය පිළිබඳ නිල පිළිගැනීමක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මූල්යකරණය සහ සංවර්ධන සහාය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසි කෙරෙහිද බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
2022 වසරේ ශ්රී ලංකාව අ空前절후한 ආර්ථික අර්බුදයක් ප්රකාශ කළ බව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම ජයග්රහණය විශේෂයෙන්ම සැලකිය යුතු වෙයි. එම අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟයක්, බලාපත්රව විදුලි කප්පාදු, සහ අවසානයේ රජය වෙනස් වීමට හේතු වූ ජනතා නැගිටීම් ඇති විය. ඉන් අනතුරුව රට සිය ගොඩ නැගී යන ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ගිලන් රථ වැඩසටහනකට ඇතුළු විය.
වියට්නාමය සමඟ බෙදා ගත් ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකාව මෙම නවතම උසස්වීම බෙදා ගන්නේ, මෑත දශකයන් පුරා වේගවත් හා නිරන්තර ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් ලෙස පිළිගැනුනු ආග්නේය ආසියානු රාජ්යයක් වන වියට්නාමය සමඟිනි. GNI ස්ථිර වශයෙන් ඉහළ ගිය බව පිළිබිඹු කරන, ලෝක බැංකුවේ වාර්ෂික වර්ගීකරණ ක්රමය අනුව, රට දෙකම දැන් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රාමුවට අයත් වේ.
- ලෝක බැංකුව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටවල් ලෙස නිර්වචනය කරන්නේ ස්ථිර GNI ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 4,516 සිට ඩොලර් 14,005 දක්වා ඇති රාජ්යයන්ය.
- මෙම වර්ගීකරණය සහන ණය සහ සංවර්ධන ආධාර ලැබීමේ සුදුසුකම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරයි.
- වියට්නාමය ආසියාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ආර්ථිකවලින් එකක් ලෙස පැවතීම හේතුවෙන්, එහි උසස්වීම දිගු කලක් තිස්සේ ප්රත්යාශාවෙන් බලා සිටි ඒකකයකි.
ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්රකෘතිය සඳහා ශක්තිය
ශ්රී ලංකාවට මෙම උසස්වීමේ කාලය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. රට IMF හි මඟ පෙන්වීම යටතේ ව්යූහගත ආර්ථික ප්රකෘති සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කරමින්, දුෂ්කර රාජකෝෂ ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවට නංවමින්, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩ නගමින් සහ ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීමට ක්රියා කරමින් සිටී.
ලෝක බැංකුවේ පිළිගැනීම, ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු කාලය තුළ රජය සහ ශ්රී ලාංකික ජනතාව දිගින් දිගටම ගෙවෙන දුෂ්කරතා මධ්යයේ ජීවනෝපාය ගෙවා ගෙන යන ලෙස ඒ ප්රයත්නයන් ඵල 맺어지고 ඇති බව තහවුරු කරන වැදගත් බාහිර සාක්ෂියකි. ජීවන වියදම් ඉහළ යාම සහ ව්යූහාත්මක අභියෝග රටේ බොහෝ පුරවැසියන්ට තවමත් යථාර්ථයකි.
ආර්ථිකඥයින් සහ ප්රතිපත්ති立案者们 ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙම නැවත වර්ගීකරණය ආචරණීය ලෙස ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාව විශ්වාසයෙන් යුත් ආර්ථික ස්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.