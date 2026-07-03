Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SLMC හිස්බුල්ලා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සඳහා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් ඉල්ලයි, යුක්තිය බාධා කිරීම් ගැන අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ (SLMC) උප සභාපති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පවතින විමර්ශනවලට හිතාමතා බාධා කිරීමේ උත්සාහයන් ලෙස ඔහු විස්තර කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, මෙම විනාශකාරී බෝම්බ ප්‍රහාරය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම අපක්ෂපාතී හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

ජ්‍යෙෂ්ඨ SLMC නීති立法 සභිකයා කියා සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ පල්ලි කිහිපයකට සහ දිලිසෙන හෝටල් කිහිපයකට එල්ල වී පුද්ගලයන් 260 කට අධික ජීවිත බිලිගෙන සිය ගණනක් තවත් ජනයා තුවාල ලැබූ 2019 අප්‍රේල් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශන ක්‍රියාවලියට යම් පාර්ශ්ව සක්‍රීයව බාධා කිරීමට උත්සාහ කරන බවයි.

ආචාර්ය හිස්බුල්ලා අවධාරණය කළේ, ගොදුරු වූවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට නම්, කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට ඔවුන්ගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, විමර්ශනවලට මැදිහත් වීමට හෝ ඒවා දුර්වල කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතු බවයි.

දීර්ඝ කලක් බලා සිටි යුක්තිය

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම පරිච්ඡේද අතුරින් එකක් ලෙස පවතී. ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් බොහෝ කලක් තිස්සේ, ප්‍රහාරය පිළිබඳ පූර්ව බුද්ධි තොරතුරු ලැබිය හැකිව සිට ක්‍රියා නොකළ අය ඇතුළු සියලු වගකිව යුතු පාර්ශ්ව වගකීමට ලක් කරන විශ්වාසදායී හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා ව්‍යාපාරයේ නිරත වී සිටිති.

ආචාර්ය හිස්බුල්ලාගේ ප්‍රකාශය, සම්බන්ධීකෘත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ සත්‍යය දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව ආලෝකයට ගෙන ආ යුතු බව ඉල්ලා සිටින සියලු ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඇති වී ඇති, යුක්තිය ලැබීමේ මන්දගාමී වේගය ගැන වර්ධනය වන මහජන කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි.

අපක්ෂපාතීත්වය සඳහා ඉල්ලීම

මන්ත්‍රීවරයා අදාළ බලධාරීන්ට 촉구 කළේ, සැකකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට හෝ සාක්ෂි මර්දනය කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් ඒ ඉරිදා උදෑසන ජීවිත හා ආදරය කළ අය අහිමි වූ අය කෙරෙහි බරපතල අසාධාරණයක් වන බව අවධාරණය කරමින්, බාහිර පීඩනයෙන් තොරව විමර්ශනය සිදු කරන ලෙසයි.

ආචාර්ය හිස්බුල්ලාගේ ප්‍රකාශය, දේශපාලන පහසුව සඳහා වගවීම සම්මුතියකට ලක් නොකළ යුතු බව අවධාරණය කරමින් පාස්කු ඉරිදා විමර්ශනවල ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බොහෝ නීති立法 සභිකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ඇති පුළුල් හැඟීම පිළිබිඹු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි Sinhala

රෝච් තුවාලයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී තර්ජනය මඳකට සැහැල්ලු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පළමුව බැට් කිරීමට තීරණය කරයි

උතුරු සවුන්ඩ්හිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ටොස් ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් අතර, ඕනෑම කණ්ඩායම් නායකයෙකු පිතිකරණයට ඇරයුම් කිරීමට පොළඹවන තෘණ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, 2025 පළමු භාගයේ ආදායම් ඉලක්ක සියයට 30කට ආසන්නව ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ආදායම් ඉලක්ක සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, රටේ ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ රවුෆ් හකීම් ඛමේනයිගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී අවසන් ගෞරව දක්වති

ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය කතානායක රිස්වි සාලි සහ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම්, මෑතකදී ඝාතනයට ලක් වූ ඉරානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා වෙනුවෙන් පවත්වන ලද රාජ්‍ය…

03 Jul 2026 Discuss