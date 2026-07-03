ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති
ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්යෙෂ්ඨ නායකයෝ අමරපුර නිකායේ මහානායක කරාගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්රී මූර්ති හිමිපාණන් හමු වී රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අධිකරණ ක්ෂේත්රයේ වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධ ජරූල් ගැටලු ඉදිරිපත් කළහ.
ඉහළ මට්ටමේ ආගමික සහභාගීත්වයක්
ප්රමුඛ විපක්ෂ නායකයන් සහ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළවම ගෞරවයට පාත්ර වූ බෞද්ධ ශාසනාධිකාරියෙකු එකට ගෙන ආ මෙම හමුව, රාජ්යය ගැඹුරු ජාතික අර්බුදවලට ලක්ව ඇතැයි විපක්ෂය විස්තර කරන තත්ත්වය යටතේ රජයට එරෙහිව බලපෑම් එල්ල කරමින් ආගමික නායකත්වය සමඟ සම්බන්ධකම් ගොඩනැඟීමේ ඔවුන්ගේ උත්සාහයේ ප්රතිබිම්බයකි.
අමරපුර නිකාය ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ ප්රජාව තුළ සැලකිය යුතු ආචාරශීලී හා අධ්යාත්මික අධිකාරයක් දරන අතර, එහි මහානායක හිමිපාණන් හමු වීම රටේ දේශපාලනික හා සමාජීය පරිසරය තුළ ඉතා බරවත් ක්රියාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මතු කරන ලද ප්රධාන ගැටලු
සාකච්ඡාව අතරතුර, විපක්ෂ නායකයෝ පුළුල් ගැටලු ක්ෂේත්ර දෙකකට විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ බව වටහා ගෙන ඇත:
- ජීවන වියදම ඉහළ යාම හා රටේ ප්රකෘතිය පිළිබඳ ප්රශ්න ඇතුළුව, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා.
- අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධ ගැටලු, එය තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි විපක්ෂය වරින් වර ප්රකාශ කර ඇත.
විපක්ෂය පුළුල් සහාය අපේක්ෂා කරයි
වර්තමාන රජයට එරෙහිව ගනු ලැබිය හැකි දේශපාලන පියවරවලට පෙර සිවිල් සමාජය, ආගමික ආයතන සහ ප්රජා නායකයන් හරහා එකඟතාවය ගොඩනැඟීමේ ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම සංචාරය සලකනු ලැබේ.
ජාතික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජ්යෙෂ්ඨ බෞද්ධ ස්වාමීවරුන්ගේ අනුශාසනා හා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල පෙළඹෙන බැවින්, මහා සංඝරත්නය සමඟ ඇති කරගන්නා මෙවැනි සම්බන්ධකම් ශ්රී ලාංකීය දේශපාලන ජීවිතයේ දීර්ඝකාලීන ලක්ෂණයක් ව පවතී.
හමුවෙන් අනතුරුව නිකුත් කෙරෙන ප්රකාශ හෝ නිශ්චිත ප්රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල විපක්ෂ නියෝජිතයන් විසින් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.