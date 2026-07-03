Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති

ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ අමරපුර නිකායේ මහානායක කරාගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති හිමිපාණන් හමු වී රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන තත්ත්වය සම්බන්ධ ජරූල් ගැටලු ඉදිරිපත් කළහ.

ඉහළ මට්ටමේ ආගමික සහභාගීත්වයක්

ප්‍රමුඛ විපක්ෂ නායකයන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළවම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ බෞද්ධ ශාසනාධිකාරියෙකු එකට ගෙන ආ මෙම හමුව, රාජ්‍යය ගැඹුරු ජාතික අර්බුදවලට ලක්ව ඇතැයි විපක්ෂය විස්තර කරන තත්ත්වය යටතේ රජයට එරෙහිව බලපෑම් එල්ල කරමින් ආගමික නායකත්වය සමඟ සම්බන්ධකම් ගොඩනැඟීමේ ඔවුන්ගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිබිම්බයකි.

අමරපුර නිකාය ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ප්‍රජාව තුළ සැලකිය යුතු ආචාරශීලී හා අධ්‍යාත්මික අධිකාරයක් දරන අතර, එහි මහානායක හිමිපාණන් හමු වීම රටේ දේශපාලනික හා සමාජීය පරිසරය තුළ ඉතා බරවත් ක්‍රියාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මතු කරන ලද ප්‍රධාන ගැටලු

සාකච්ඡාව අතරතුර, විපක්ෂ නායකයෝ පුළුල් ගැටලු ක්ෂේත්‍ර දෙකකට විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ බව වටහා ගෙන ඇත:

  • ජීවන වියදම ඉහළ යාම හා රටේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇතුළුව, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා.
  • අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධ ගැටලු, එය තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි විපක්ෂය වරින් වර ප්‍රකාශ කර ඇත.

විපක්ෂය පුළුල් සහාය අපේක්ෂා කරයි

වර්තමාන රජයට එරෙහිව ගනු ලැබිය හැකි දේශපාලන පියවරවලට පෙර සිවිල් සමාජය, ආගමික ආයතන සහ ප්‍රජා නායකයන් හරහා එකඟතාවය ගොඩනැඟීමේ ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස මෙම සංචාරය සලකනු ලැබේ.

ජාතික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ ස්වාමීවරුන්ගේ අනුශාසනා හා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල පෙළඹෙන බැවින්, මහා සංඝරත්නය සමඟ ඇති කරගන්නා මෙවැනි සම්බන්ධකම් ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන ජීවිතයේ දීර්ඝකාලීන ලක්ෂණයක් ව පවතී.

හමුවෙන් අනතුරුව නිකුත් කෙරෙන ප්‍රකාශ හෝ නිශ්චිත ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල විපක්ෂ නියෝජිතයන් විසින් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss