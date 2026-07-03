ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ගෘහස්ථ එල්පී ගෑස් මිල ගණන් වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි අඩු කරයි
මධ්යම රාත්රියේ සිට මිල අඩුකිරීම ක්රියාත්මක වේ
ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ගෘහස්ථ ද්රවීකෘත පෙට්රෝලියම් (එල්පී) ගෑස් සිලින්ඩර් මිල ගණන් අඩු කිරීමට තීරණය කළ අතර, සංශෝධිත මිල ගණන් නිවේදනය සිදු කළ දිනයේ මධ්යම රාත්රියේ සිට ක්රියාත්මක වේ.
රාජ්ය සමාගම විසින් ගෑස් සිලින්ඩර් මිල අඩු කිරීමේ මෙම තීරණය, දෛනික පිසීමේ අවශ්යතා සඳහා එල්පී ගෑස් භාවිත කරන ශ්රී ලංකාව පුරා ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නව මිල ගණන් ව්යුහය, ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ දිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ ජාලය හරහා දැනට ලබාගත හැකි ගෘහස්ථ සිලින්ඩර් ප්රමාණ සියල්ලට අදාළ වේ.
පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
එල්පී ගෑස් ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන් අතර බහුලව භාවිත කෙරෙන ඉවුම් පිහුම් ඉන්ධනයක් ලෙස පවතින බැවින්, එහි මිලෙහි ඕනෑම වෙනසක් සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලට ලක්වන කාරණයකි. සමාගමේ ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ අභියෝග හමුවේ ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල් වූ කාලසීමාවකට පසුව මෙම නවතම මිල අඩුකිරීම සිදු කෙරේ.
තමන් කැමති සිලින්ඩර් ප්රමාණයට අදාළ යාවත්කාලීන මිල ගණන් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, පාරිභෝගිකයන් ඔවුන්ට ආසන්නතම ලිට්රෝ ගෑස් ආසාදකයා හෝ අධිකාරී සිල්ලර වෙළෙන්දා හමුවීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ එල්පී ගෑස් වෙළෙඳපොළෙහි ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ප්රමුඛ කොටසක් දරන අතර, එහි මිල ගණන් පිළිබඳ තීරණ බොහෝ විට තරඟකාරී සැපයුම්කරුවන් ඇතුළු ගෑස් සිල්ලර අංශය සමස්තයටම දිශානතිය නිර්ණය කරයි.
වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තුවෙන්
සිලින්ඩර් කාණ්ඩ සියල්ල හරහා සංශෝධිත මිල ගණන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර, ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ නිල නාලිකා හරහා ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විකිණීමේ අවස්ථාවේ නිරවද්යතාව සහතික කර ගැනීම සඳහා, පාරිභෝගිකයන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන් එම නිල නිවේදනවලට යොමු වන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.