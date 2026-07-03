කම්කරු නියෝජ්ය අමාත්යවරයා සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගම පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් නියෝග කරයි
මාධ්ය සේවා යෝජකයාට එරෙහිව පැමිණිලි වැඩිවීමත් සමඟ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා මැදිහත් වෙයි
කම්කරු නියෝජ්ය අමාත්ය මහින්ද ජයසිංහ මහතා, සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගමට එරෙහිව ගොනු කරන ලද පැමිණිලි මාලාවක් අනුව, එම මාධ්ය ආයතනය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට උපදෙස් දී තිබේ.
මෙම නියෝගය, ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලිවල ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් අමාත්ය මට්ටමින් ක්රමක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරන අතර, සිදුවිය හැකි අවිධිමත් විසඳුමකට ඉඩ නොදී නිලධාරීන් විධිමත් පියවර ගැනීමට පෙළඹී ඇති බව ද පෙන්නුම් කරයි.
නිල මාර්ග ඔස්සේ විමර්ශනයක් නියෝග කෙරේ
රටේ ශ්රේෂ්ඨතම කම්කරු පරිපාලන නිලධාරියා වන කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත විමර්ශනය භාර දීමෙන් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා සහතික කර ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ රැකියා සහ කාර්යාල සම්බන්ධතා පාලනය කරන නිසි ව්යවස්ථාපිත රාමුව තුළ මෙම විමර්ශනය පවත්වාගෙන යනු ඇති බවයි.
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාලයට පාර්ශ්වයන් කැඳවීමේ, රැකියා වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමේ සහ කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම් හඳුනාගත් විට නිවැරදි කිරීමේ පියවර නිර්දේශ කිරීමේ බලය හිමිවේ.
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ක්ෂේත්රය සඳහා වන වැදගත්කම
සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගම ශ්රී ලංකාවේ මුද්රිත හා ඩිජිටල් මාධ්ය ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ නාමයකි. කම්කරු අමාත්යාංශයේ විධිමත් විමර්ශනයකින් ලැබෙන ඕනෑම නිගමනයක් දේශීය මාධ්ය කර්මාන්තය පුරා රැකියා පිළිවෙත් සඳහා පුළුල් ප්රතිවිපාක ගෙනෙනු ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වීමත් සමඟ කම්කරුවන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් දෙසැකෙස් ද, අමාත්ය නියෝගයට මූලිකත්වය දුන් පැමිණිලිවලට විනිවිදභාවය සහ වගවීම ඇති කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බොහෝ දෙනාගේ අවධානය ද මෙම ක්රියාවලිය කෙරෙහි යොමු වී ඇත.
පැමිණිලිවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ විමර්ශනයේ අපේක්ෂිත කාල සීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර කම්කරු අමාත්යාංශය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.