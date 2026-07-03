Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය මාර්ගයේ අඛණ්ඩව රැඳී සිටින ලෙස IMF බලකරයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය මාර්ගයේ අඛණ්ඩව රැඳී සිටින ලෙස IMF බලකරයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට එහි වත්මන් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන ලෙස 촉구 කරමින්, රටේ ගොස් ගිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර ඇති දුෂ්කර මූල්‍ය පියවරවලින් ඉවත් නොවන ලෙස රටේ නායකත්වයට බලකර සිටී.

අරමුදලේ පැහැදිලි පණිවිඩය

කොළඹට නිකුත් කරන ලද දැඩි උපදෙසක් ලෙස IMF පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලබා දුන්නේය: ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ අඛණ්ඩව ගමන් කරන්න. ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය අවධාරණය කළේ ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ඇෙදිලි කටයුතු-නැඹුරු කාර්යසූචිය ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, එකඟ වූ ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයෙන් ඕනෑම ආකාරයක පසුබෑමක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත් දුෂ්කරෙන් උපයාගත් ආර්ථික ජයග්‍රහණ අනතුරට ලක් කළ හැකි බවත්ය.

IMF හි ස්ථාවරය ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් මුහුණ දෙන නාජූකු තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි. ඔවුහු ඉහළ බදු, සහනාධාර කප්පාදුව සහ ආර්ථික දැන් තද ගැනීමේ පියවරවලට අනුගත ව්‍යාප්ත දුෂ්කරතාවලින් වෙහෙසට පත් ජනතාවගෙන් වර්ධනය වන පීඩනයකට මුහුණ දෙති.

මේ දක්වා ගෙවී ගිය ගමන

2022 දී රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව IMF සමඟ ගලවාගැනීමේ ගිවිසුමකට ඇතුළු විය. ඒ, ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට තම විදේශ ණය සඳහා ගෙවීම් කිරීමට අපොහොසත් වීමත් සමඟිනි. එම අර්බුදය ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල බරපතළ හිඟකමකට තුඩු දෙමින්, අවසානයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර යාමටත් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමටත් ඉත්තෑ කළ ජනතා උද්ඝෝෂණ රැලකට මග පාදන ලදී.

ඉන් පසුව, ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනය යළි ස්ථාපිත කිරීම, විදේශ සංචිත ගොඩනැගීම සහ රටේ විශාල බාහිර ණය බැඳීම් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද බහු-බිලියන ඩොලර් IMF වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නංවමින් සිටී.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආර්ථික දැන් තද ගැනීමේ බරපතළකම

ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ ස්ථාවරීකරණය සහ විදේශ සංචිතවල ක්‍රමාණුකූල නැගීම ඇතුළු ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශකවල දියුණුවේ සංඥා දැකිය හැකි වුවද, ප්‍රතිසංස්කරණ සැලකිය යුතු සමාජ වියදමකින් තොරව සිදු වී නැත. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් පහත සඳහන් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙති:

  • බදු වැඩිවීම් සහ රජයේ සහනාධාර කප්පාදුවෙන් ඇති වූ ජීවන වියදම් ඉහළ යාම
  • රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද ඉහළ විදුලි සහ උපයෝගිතා ගාස්තු
  • අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට බලපාන රාජ්‍ය අංශයේ වියදම් කප්පාදුව
  • විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස් අතර ස්ථිර රැකියා විරහිතභාවය සහ අසම්පූර්ණ රැකියා නියුක්තිය

දේශපාලන පීඩනය ඉහළ යයි

IMF හි ස්ථිරව රැඳී සිටින ලෙස කරන ලද ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකා රජයට දේශපාලනිකව සංවේදී මොහොතක් ගෙන ඇත. තේරී පත් නිලධාරීන් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ඵල දිවයිනේ සෑම ගෘහස්ථයකටම ස්පර්ශ කළ හැකි සැබෑ සහනයක් ලෙස දැකීමට ආශා කරන ඡන්දදායකයන්ගෙන් වර්ධනය වන ඉල්ලීම්වලට මුහුණ දෙති.

IMF පැහැදිලි කර ඇත්තේ, මෙම අදියරේදී එකඟ වූ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනෙන් බිඳ වැටීම ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් ඉදිරියේ නැවත ගොඩ නැගීමට වෙහෙස ගත් විශ්වාසයට හානි කළ හැකි බවයි.

ආර්ථික ඇෙදිලි කටයුතු වැඩසටහනේ විවේචකයෝ තර්ක කරන්නේ ආර්ථික සැකසීමේ බර අසමාන ලෙස පහළ සහ මධ්‍යම ආදායම් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මත පැටවී ඇති බවත්, මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් සාධාරණ ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටිනු ලබන බවත්ය.

ඉදිරි මග

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍ය

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ 'ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්' රටක් ලෙස නම් කෙරෙමින් ඓතිහාසික이정표යක් සපයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ 'ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්' රටක් ලෙස නම් කෙරෙමින් ඓතිහාසික이정표යක් සපයයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඓතිහාසික ආර්ථික පිළිගැනීමක් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් "ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්" රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇති අතර, දිගු කලක් පැවති ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි නීති විධිවිධාන කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසයි: සාදරයෙන් පිළිගත යුතු, එහෙත් අප්‍රමාණව ප්‍රමාද වූ පියවරක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි නීති විධිවිධාන කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසයි: සාදරයෙන් පිළිගත යුතු, එහෙත් අප්‍රමාණව ප්‍රමාද වූ පියවරක්

JVP-NPP රජය හදිසි නීති රෙගුලාසි කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ සලසා ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි. බොහෝ නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක සිට අනවශ්‍ය හා සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි ලෙස…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ සීෂෙල්ස් පසුකරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ සීෂෙල්ස් පසුකරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත් පිළිගත් ලෙස සැලකෙන ශීර්ෂයක් දිනාගෙන ඇති අතර, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමකදී 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව…

03 Jul 2026 Discuss