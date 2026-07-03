ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින්
ශ්රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාලමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇත — ඊට වඩා බෙහෙවින් විශාල අසල්වැසි රටක් වන ඉන්දියාව තවමත් ළඟා නොවූ ගෞරවනීය තත්ත්වයකි. ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට තවමත් සුවය ලබමින් සිටින බැවින්, මෙම වර්ධනය පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
වර්ගීකරණයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ලෝක බැංකුව ආර්ථිකයන් වර්ගීකරණය කරන්නේ එක් අයෙකුට ජාතික දළ ආදායම (GNI) මත පදනම්වය. රටවල් කාණ්ඩ හතරකට බෙදා ඇත: අඩු ආදායම්, පහළ-මධ්යම ආදායම්, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් ලෙසිනි. ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස සුදුසුකම් ලැබීමට, රටක් එක් අයෙකුට USD 4,516 සහ USD 14,005 අතර GNI අගයක් වාර්තා කළ යුතුය. ශ්රී ලංකාව දැන් ඒ පහළ සීමාව ඉක්මවා ඇති අතර, එය උසස් කරන ලද වර්ගීකරණය ලබා ගැනීමට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ විශිෂ්ට ප්රකෘතිමත් වීම
වසර කිහිපයකට පෙර ශ්රී ලංකාව විනාශකාරී ආර්ථික බිඳ වැටීමකට ගොදුරු වී සිටි බැවින්, මෙම නැවත වර්ගීකරණය විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. 2022 දී, දිවයිනේ ජාතිය ඇගේ ඉතිහාසයේ පළමු වරට විදේශ ණය ගෙවීමෙන් අත්හිටීමකට ලක් වූ අතර, ඉන්ධන හා ඖෂධ දරුණු හිඟකමකට මුහුණ දෙමින්, අවසානයේ එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පලවා හැරීමට හේතු වූ මහජන විරෝධතා රැල්ලකට ද සාක්ෂි දැරීය.
ඉන් පසුව, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව දැඩි ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කළේය. බදුකරණය, බලශක්ති මිල නියම කිරීම සහ රාජ්ය වියදම් සම්බන්ධ ප්රතිසංස්කරණ, ක්රමානුකූලව දළ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට, විදේශ සංචිත ගොඩනැගීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ප්රබෝධ කිරීමට හේතු විය.
ඉන්දියාව තවමත් ඒ මට්ටමට ළඟා නොවූයේ ඇයි?
ඉන්දියාව, මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදනය අනුව ලොව පස්වන විශාලතම ආර්ථිකය සහ වේගයෙන් වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වුවද, බිලියන 1.4 කට අධික සිය අතිශය විශාල ජනගහනය හේතුවෙන් ඉතා පහළ GNI එක් අයෙකුට අගයක් දරයි. මෙතරම් විශාල ජනගහනයකට සමස්ත ජාතික ආදායම බෙදා හරින විට, ලැබෙන එක් අයෙකුට අගය ඉන්දියාව පහළ-මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩය තුළ තබා ගනී.
සරලව කිවහොත්, සමස්ත ආර්ථික ප්රමාණය ස්වයංක්රීයව එක් අයෙකුට සමෘද්ධියක් බවට පරිවර්තනය නොවේ — ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් මිලියන 22 ක් වන ශ්රී ලංකාව වැනි කුඩා රටවල් ඉන්දියාවේ තත්ත්වයෙන් වෙන් කරන්නේ ද මෙම වෙනසයි.
පවතින අභියෝග මධ්යේ ජාතික ආඩම්බරයේ සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, නැවත වර්ගීකරණය සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්රායෝගිකව ද අර්ථවත් ජයගැනීමක් නියෝජනය කරයි. ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය රටකට යම් කාණ්ඩවල සහන මූල්යකරණ ලබා ගැනීමට බලපෑ හැකි අතර, ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවලට වැඩිදියුණු ණය සුදුසුකම් පිළිබඳ සංඥාවක් ද සම්ප්රේෂණය කරයි.
කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විද්යාඥයෝ අනතුරු අඟවන්නේ මෙම වර්ගීකරණය ආත්මතෘප්තියට හේතු නොවිය යුතු බවයි. ශ්රී ලංකාව දැඩි බාහිර ණය බරක් දරා සිටින අතර, ප්රකෘතිමත් වීම තිරසාරව ඉදිරියට ගෙන යාමට IMF වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ ක්රියාත්මක කිරීම තීරණාත්මක ලෙස වැදගත් වේ.
නැවත වර්ගීකරණය ප්රගතියේ වැදගත් පිළිගැනීමක් වුවද, ස්ථිතිස්ථාපක හා සන්තුලිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ කාර්යය තවමත් සම්පූර්ණ වී නැත.
වසර තුනකට පෙර සම්පූර්ණ ආර්ථික බිඳ වැටීමේ අස්සාවේ සිටි රටකට, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට ළඟා වීම ශ්රී ලංකාව කෙතරම් දුරක් ඉදිරියට ගොස් ඇත්ද යන්නේ කැපී පෙනෙන සලකුණක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.