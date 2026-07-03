Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට නිදහස් නීතිඥ සිවිල් සංවිධානය දැඩි ලෙස විරෝධය දක්වයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට නිදහස් නීතිඥ සිවිල් සංවිධානය දැඩි ලෙස විරෝධය දක්වයි

නිදහස් නීතිඥයින් සිවිල් සමාජ සංවිධානය, ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරමින්, අධිකරණ පුරප්පාඩු පිළිබඳ ගැටලු විසඳීම හිතාමතාම නොසලකා හරිනු ලබන බවට කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර සිටී.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද නිල නිවේදනයක, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණය තුළ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, යෝජිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම මෙම වගකීමෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් විය හැකි බව සඳහන් කර ඇත.

හිස් වී ඇති තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් නව අපේක්ෂකයින් පත් කිරීම වෙනුවට, දැනට සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ විනිසුරු පත්කිරීම් ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරන බව මෙම සිවිල් සමාජ සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීමක්

නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය, දේශපාලනික අභිප්‍රේරණයකින් සිදු කරන ලද හෝ රටේ ඉහළම අධිකරණ මත බලපෑම් රඳවා ගැනීමේ මාර්ගයක් ලෙස සැලකිය හැකි ක්‍රමවේදවලට යොමු වීම වෙනුවට, නිසි, ගුණාත්මක හා සුදුසුකම් පදනම් කරගත් පත්කිරීම් ක්‍රියාවලියක් හරහා අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට ප්‍රමුඛතාව දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන හා ස්වාධීනව කාර්ය මණ්ඩල සපිරි අධිකරණයක් මූලික අවශ්‍යතාවයක් බවත්, පත්කිරීම් ප්‍රමාද කිරීම නීති ක්‍රමය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩාකප්පල් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන බවත් සංවිධානය අවධාරණය කළේය.

නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය, සම්බන්ධ බලධාරීන්ගෙන් යෝජිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම නැවත සලකා බලා, ඉහළ අධිකරණවල පවතින පුරප්පාඩු විසඳීම සඳහා ක්ෂණිකව හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි Sinhala

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි

චීන විදුලි වාහන ප්‍රභූ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග විද්යුතකරණය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරයි ලොව ප්‍රමුඛතම විදුලි වාහන නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගම, සරලව වාහන…

03 Jul 2026 Discuss
කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කල්පිටිය වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී අතිවිශාල අහිතකර ඖෂධ කැප්සියුල තොගයක් අත්පත් කරගනිමින්, සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම…

03 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම් Sinhala

රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම්

රුපියල් මිලියන 200ක් සම්බන්ධ වැදගත් අල්ලස් විමර්ශනයක් සඳහා 'හරක් කට' ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයා ප්‍රශ්න කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

03 Jul 2026 Discuss