ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට නිදහස් නීතිඥ සිවිල් සංවිධානය දැඩි ලෙස විරෝධය දක්වයි
නිදහස් නීතිඥයින් සිවිල් සමාජ සංවිධානය, ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරමින්, අධිකරණ පුරප්පාඩු පිළිබඳ ගැටලු විසඳීම හිතාමතාම නොසලකා හරිනු ලබන බවට කනස්සල්ල ප්රකාශ කර සිටී.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද නිල නිවේදනයක, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණය තුළ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, යෝජිත විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම මෙම වගකීමෙන් මිදීමේ උත්සාහයක් විය හැකි බව සඳහන් කර ඇත.
හිස් වී ඇති තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් නව අපේක්ෂකයින් පත් කිරීම වෙනුවට, දැනට සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ විනිසුරු පත්කිරීම් ක්රියාවලියේ විනිවිදභාවය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන බව මෙම සිවිල් සමාජ සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීමක්
නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය, දේශපාලනික අභිප්රේරණයකින් සිදු කරන ලද හෝ රටේ ඉහළම අධිකරණ මත බලපෑම් රඳවා ගැනීමේ මාර්ගයක් ලෙස සැලකිය හැකි ක්රමවේදවලට යොමු වීම වෙනුවට, නිසි, ගුණාත්මක හා සුදුසුකම් පදනම් කරගත් පත්කිරීම් ක්රියාවලියක් හරහා අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට ප්රමුඛතාව දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ශ්රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක වන හා ස්වාධීනව කාර්ය මණ්ඩල සපිරි අධිකරණයක් මූලික අවශ්යතාවයක් බවත්, පත්කිරීම් ප්රමාද කිරීම නීති ක්රමය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩාකප්පල් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන බවත් සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
නිදහස් නීතිඥ සංවිධානය, සම්බන්ධ බලධාරීන්ගෙන් යෝජිත විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම නැවත සලකා බලා, ඉහළ අධිකරණවල පවතින පුරප්පාඩු විසඳීම සඳහා ක්ෂණිකව හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.