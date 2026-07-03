Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුරුණෑගල තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට රු. 100ක් ඉල්ලා පහරදීම සම්බන්ධයෙන් සිව්දෙනෙකු රිමාන්ඩ්

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුරුණෑගල තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට රු. 100ක් ඉල්ලා පහරදීම සම්බන්ධයෙන් සිව්දෙනෙකු රිමාන්ඩ්

කුරුණෑගල තාක්ෂණ විද්‍යාලයක සිසුන් දෙදෙනෙකුට සිදුකළ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන අනතුරුව අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් කරන ලද බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

රු. 100ක් ඉල්ලීම හේතුවෙන් ඇතිවූ ප්‍රහාරය

මහජනයාගේ අවධානය හා සැලකිල්ල දිනාගත් මෙම සිද්ධිය, සැකකරුවන් විසින් තරුණ සිසුන් දෙදෙනාගෙන් රු. 100ක් ඉල්ලා සිටීම හේතුවෙන් ඇරඹුණු බව වාර්තා වේ. එම ඉල්ලීමට සිසුන් එකඟ නොවීමෙන් පසු තත්ත්වය ශාරීරික පහරදීමක් දක්වා උත්සන්න වී피해자යන්ට තුවාල සිදුවූ බව කියැවේ.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තාක්ෂණ විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබන피해자 සිසුන් දෙදෙනා, බලධාරීන් විසින් සිසුන්ට එරෙහි බරපතළ තර්ජනාත්මක හා ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධියක් ලෙස සළකනු ලබන මෙම ප්‍රහාරයට ලක් වූහ.

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ්

පහරදීම සම්බන්ධයෙන් ගොනු කරන ලද පැමිණිලි මත ක්‍රියාකළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් වගකිවයුතු පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට ක්ෂණිකව කටයුතු කළේය. සිව්දෙනාම අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කර, වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරන තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී.

රටපුරා අධ්‍යාපන ආයතන අවට සිසුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල මධ්‍යයේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් පළාත් ජනතාව විසින් ඇදහිලිවන්තව පිළිගනු ලැබ ඇත.

සිසුන්ගේ සුරක්ෂිතතාව සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම සිද්ධිය, තරුණ සිසුන් වීදි මට්ටමේ හිරිහැර හා ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වීමේ අවදානම නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත. පොලිස් ප්‍රතිචාරය වේගවත් කිරීමට සහ වරදකරුවන්ට책임 දැරීමට සලස්වා ගැනීම සඳහා, එවැනි සිද්ධි ක්ෂණිකව වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දැනටමත් ක්‍රියාත්මකව පවතින අතර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෝසම් කාලගුණය ගමනාගමනයට, වෙරළාශ්‍රිත කටයුතුවලට සහ ගුවන් සේවාවලට තර්ජනයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාව දිස්ත්‍රික්ක 23ක් සඳහා දැඩි සුළං අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් කාලගුණය ගමනාගමනයට, වෙරළාශ්‍රිත කටයුතුවලට සහ ගුවන් සේවාවලට තර්ජනයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාව දිස්ත්‍රික්ක 23ක් සඳහා දැඩි සුළං අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

තීව්‍ර වෙමින් පවතින මෝසම් කාලගුණය සිකුරාදා දක්වා ගමනාගමන සැලසුම්, වෙරළාශ්‍රිත සංචාරක කටයුතු, වෙරළ නිවාඩු සහ ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් කඩාකප්පල් කිරීමට තර්ජනය කරන…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය මාර්ගයේ අඛණ්ඩව රැඳී සිටින ලෙස IMF බලකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මූල්‍ය ක්‍රමෝපාය මාර්ගයේ අඛණ්ඩව රැඳී සිටින ලෙස IMF බලකරයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට එහි වත්මන් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන ලෙස 촉구 කරමින්, රටේ ගොස් ගිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ 'ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්' රටක් ලෙස නම් කෙරෙමින් ඓතිහාසික이정표යක් සපයයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ 'ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්' රටක් ලෙස නම් කෙරෙමින් ඓතිහාසික이정표යක් සපයයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඓතිහාසික ආර්ථික පිළිගැනීමක් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් "ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම්" රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇති අතර, දිගු කලක් පැවති ආර්ථික…

03 Jul 2026 Discuss