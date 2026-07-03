හිටපු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාපති දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඉහළ මට්ටමේ හමුදා නිලධාරීන්ට එරෙහිව රටේ දූෂණ විරෝධී යාන්ත්රණය ක්රියාත්මක කිරීමේ තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීම හමුදා ස්ථාපනයට කම්පනයක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආරක්ෂක සේවාවන්ගෙන් එකක් වන නාවික හමුදාවේ ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන දූෂිත ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද විමර්ශනයකට අනුව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. තනතුර හෝ බලය කොතෙක් ඉහළ වුවත් ඉහළ නිලධාරීන් වගකිවයුතු කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සංකේතවත් කරයි.
නිශ්චිත චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ජනතාව වෙත නිලධිකාරීව අනාවරණය කර නොමැති නමුත්, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ඉහළ ජ්යෙෂ්ඨතාව සහ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ආයතනික බරෙහි ගුරුත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසක්
රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වර්ධනය වූ ශ්රී ලංකාවේ තීව්ර වූ දූෂණ විරෝධී ප්රයත්නයන්ගේ පසුබිම මත මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර, වැඩි රාජ්ය වගවීමක් සහ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටින ජනතා හඬ ද ඊට දායක වී ඇත.
සිවිල් හා හමුදා දෙඅංශයේම ආයතන තුළ සිදු වන බවට කියනු ලබන වරදවා කම් සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිවැරදි දිශාවට තබන ලද පියවරක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් දැකිය හැකිය.
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට
නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම චෝදනාලාභියා අදාළ නීතිමය බලධාරීන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ. ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය හරහා නඩුව ඉදිරියට යද්දී නීති විශේෂඥයින්, දූෂණ විරෝධී පෙනී සිටින්නන් සහ පොදු ජනතාව විසින් එය සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත.
හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, දූෂණ සම්බන්ධ විශ්වාසනීය චෝදනා මතු වූ විට, අතීත සේවය හෝ තනතුර කොතෙක් ඉහළ වුවත්, කිසිවෙකු නීතියේ රැහැනෙන් බේරිය නොහැකි බවෙහි පණිවිඩය තවත් ශක්තිමත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.