Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපති දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපති දූෂණ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඉහළ මට්ටමේ හමුදා නිලධාරීන්ට එරෙහිව රටේ දූෂණ විරෝධී යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීම හමුදා ස්ථාපනයට කම්පනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක සේවාවන්ගෙන් එකක් වන නාවික හමුදාවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියනු ලබන දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද විමර්ශනයකට අනුව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. තනතුර හෝ බලය කොතෙක් ඉහළ වුවත් ඉහළ නිලධාරීන් වගකිවයුතු කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සංකේතවත් කරයි.

නිශ්චිත චෝදනාවන්හි සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ජනතාව වෙත නිලධිකාරීව අනාවරණය කර නොමැති නමුත්, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ආයතනික බරෙහි ගුරුත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයේ කොටසක්

රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වර්ධනය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වූ දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නයන්ගේ පසුබිම මත මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර, වැඩි රාජ්‍ය වගවීමක් සහ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටින ජනතා හඬ ද ඊට දායක වී ඇත.

සිවිල් හා හමුදා දෙඅංශයේම ආයතන තුළ සිදු වන බවට කියනු ලබන වරදවා කම් සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම නිවැරදි දිශාවට තබන ලද පියවරක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් දැකිය හැකිය.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට

නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම චෝදනාලාභියා අදාළ නීතිමය බලධාරීන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය හරහා නඩුව ඉදිරියට යද්දී නීති විශේෂඥයින්, දූෂණ විරෝධී පෙනී සිටින්නන් සහ පොදු ජනතාව විසින් එය සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, දූෂණ සම්බන්ධ විශ්වාසනීය චෝදනා මතු වූ විට, අතීත සේවය හෝ තනතුර කොතෙක් ඉහළ වුවත්, කිසිවෙකු නීතියේ රැහැනෙන් බේරිය නොහැකි බවෙහි පණිවිඩය තවත් ශක්තිමත් කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss