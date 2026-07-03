Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හරී

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හරී

හිටපු නාවික හමුදාපති ෆ්ලීට් අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අද (සිකුරාදා) කල්ලිය හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇප මත මුදා හරිනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යේෂ්ඨතම හිටපු හමුදා නිලධාරීන් අතර ගැනෙන කරන්නාගොඩ මහතා, දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් රඳවාගනු ලැබීය. රටේ සන්නද්ධ හමුදාවේ ඔහු ඉටු කළ කැපී පෙනෙන භූමිකාව සහ සිවිල් යුද්ධය අවසානයට පත් කිරීමේදී ඔහු දැරූ පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබූ දායකත්වය හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් විය.

දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කළ අත්අඩංගුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය ලෙස කටයුතු කරනු ලබන කල්ලිය හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, තම විමර්ශන බලතල යටතේ මෙම අත්අඩංගුව සිදු කළේය. කරන්නාගොඩ මහතා දිනය ආරම්භයේදී රඳවාගෙන ඉn පසුව සුදුසු අධිකරණ බලධාරීන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.

නිසි නීතිමය ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව, හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට ඇප ලබා දෙනු ලැබූ අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාත්‍රා කරන අතරතුර ඔහුට රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් වීමට හැකිවිය.

ශ්‍රී ලංකා හමුදා ඉතිහාසයේ ඉහළ පෙළේ චරිතයක්

අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ මහතා රටේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක කාල වකවානුවක ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ අතර, 2009 දී දශක ගණනාවක් පැවැති සන්නද්ධ ගැටුම නිමාවට පත් කළ හමුදා මෙහෙයුමේ කේන්ද්‍රීය චරිතයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සැලකෙමින් සිටී.

ඔහුගේ අත්අඩංගුව, දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව මෑත කාලයේ සිදු කළ ඉහළ පෙළේ රඳවාගැනීම් අතර කැපී පෙනෙන එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම මෙම නඩුව මහජනයා සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයන්ගේ අඛණ්ඩ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss