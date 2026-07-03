හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හරී
හිටපු නාවික හමුදාපති ෆ්ලීට් අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අද (සිකුරාදා) කල්ලිය හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇප මත මුදා හරිනු ලැබීය.
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යේෂ්ඨතම හිටපු හමුදා නිලධාරීන් අතර ගැනෙන කරන්නාගොඩ මහතා, දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් රඳවාගනු ලැබීය. රටේ සන්නද්ධ හමුදාවේ ඔහු ඉටු කළ කැපී පෙනෙන භූමිකාව සහ සිවිල් යුද්ධය අවසානයට පත් කිරීමේදී ඔහු දැරූ පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබූ දායකත්වය හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් විය.
දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කළ අත්අඩංගුව
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය ලෙස කටයුතු කරනු ලබන කල්ලිය හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, තම විමර්ශන බලතල යටතේ මෙම අත්අඩංගුව සිදු කළේය. කරන්නාගොඩ මහතා දිනය ආරම්භයේදී රඳවාගෙන ඉn පසුව සුදුසු අධිකරණ බලධාරීන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
නිසි නීතිමය ක්රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව, හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයාට ඇප ලබා දෙනු ලැබූ අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාත්රා කරන අතරතුර ඔහුට රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් වීමට හැකිවිය.
ශ්රී ලංකා හමුදා ඉතිහාසයේ ඉහළ පෙළේ චරිතයක්
අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ මහතා රටේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක කාල වකවානුවක ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ අතර, 2009 දී දශක ගණනාවක් පැවැති සන්නද්ධ ගැටුම නිමාවට පත් කළ හමුදා මෙහෙයුමේ කේන්ද්රීය චරිතයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සැලකෙමින් සිටී.
ඔහුගේ අත්අඩංගුව, දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව මෑත කාලයේ සිදු කළ ඉහළ පෙළේ රඳවාගැනීම් අතර කැපී පෙනෙන එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම මෙම නඩුව මහජනයා සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයන්ගේ අඛණ්ඩ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.