හිටපු අධිකරණ අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂ පුත්රයාගේ අල්ලස් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙයි
හිටපු අධිකරණ අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා, නීතිඥවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ඔහුගේ පුත් රාකිත රාජපක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ අල්ලස් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂකයන්ගේ අවධානයට ලක්වීමත් සමඟ ප්රසිද්ධ විමර්ශනයකට මුහුණ දෙමින් සිටියි.
රටේ අධිකරණ ක්රමයේ ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කළ අධිකරණ අමාත්යවරයෙකු ලෙස කෙරෙහි ප්රකට ජ්යෙෂ්ඨ රාජපක්ෂ මහතාගේ නෛතික හා දේශපාලන පසුබිම සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම නඩුව සමාජයේ වැඩි අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
පීඩනයට ලක් වූ පවුලේ නම
දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන මෙම විමර්ශනය නීතිඥවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන රාකිත රාජපක්ෂ හා ඔහුට එල්ල වී ඇති අල්ලස් චෝදනා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර, ඒ හරහා ඔහුගේ පියා ද මෙම පරීක්ෂණයට ඇදී ආ තතු ඉදිරිපත් වෙයි. හිටපු අමාත්යවරයාට විධිමත් ලෙස චෝදනා එල්ල නොවූවද, ශ්රී ලංකාවේ නෛතික අඛණ්ඩතාවේ පෙනී සිටියෙකු ලෙස දිගු කලක් ප්රතිරූපයක් ගොඩනඟාගත් ඔහු සම්බන්ධ මෙම තතු, ඔහු සඳහා අපහසු ප්රශ්නාවලියක් මතු කරමින් ඇත.
ශ්රී ලංකාව දූෂණ විරෝධී පියවර ශක්තිමත් කිරීමට හා ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට කිරීමට වෙර දරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් හා මහජනතාව සමානව මෙම තතු සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් ඇත.
පුළුල් ඇඟවුම්
ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලයන් සමඟ සමීප සම්බන්ධතා ඇති අය සම්බන්ධ නඩු, ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතනවල අධිෂ්ඨානය පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නැඹුරු වෙයි. ක්රියාවලිය පුරාවටම විනිවිදභාවය හා අපක්ෂපාතිත්වය ඉල්ලා සිටින නිරීක්ෂකයන් සමඟ, බලධාරීන් විසින් ස්ථාපිත නෛතික මාර්ග ඔස්සේ විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙනයත්ම විමර්ශනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම තතු වර්ධනය වන විට Lanka Newspapers යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.