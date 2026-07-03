Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය (NWSDB) විසින් නිවේදනය කර ඇති පරිදි, කොළඹ පුරා තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට, 4 වැනිදා, පැය 12ක ජල සැපයුම් බාධාවකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත.

පුළුල් බාධාවක් අපේක්ෂා කෙරේ

සම්පූර්ණ පැය දොළහක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන සැලසුම්සහිත ජල කප්පාදුව, පෙර දැනුම් දී තිබූවාට වඩා කොළඹ නේවාසික ප්‍රදේශ පුළුල් පරාසයකට බලපානු ඇත. බලපෑමට ලක්වන කලාපවල වැසියන් හා ව්‍යාපාරිකයන්, දෛනික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය ගබඩා කර ගැනීමෙන් බාධාවට පෙර සුදුසු සූදානමක් ගන්නා ලෙස දැනුවත් කෙරෙමින් සිටී.

වැසියන් දැනගත යුතු කරුණු

  • ජල සැපයුම් බාධාව පැය 12ක් පැවතීමට නියමිතය.
  • කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපෑම් එල්ල වනු ඇත.
  • ජලය කල්තියා ගබඩා කර ගන්නා ලෙස NWSDB විසින් වැසියන්ට උපදෙස් දී ඇත.
  • සැලසුම්ගත කාර්යයන් සම්පූර්ණ වූ පසු සාමාන්‍ය ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සැලසුම්ගත නඩත්තු කටයුතු බොහෝ දුරට හේතුව වනු ඇත

මෙවැනි බාධා සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ ජල බෙදාහැරීමේ ජාලයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු, අලුත්වැඩියා හෝ උත්කර්ෂීකරණ කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහාය. විශාල කොළඹ ප්‍රදේශයට සේවය සලසන ජල සැපයුම් පද්ධතියේ දිගුකාලීන විශ්වසනීයත්වය හා ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා NWSDB විසින් කාලීනව මෙම මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලැබේ.

තම නිශ්චිත ප්‍රදේශය බලපෑමට ලක්වන කලාප තුළ ඇතුළත් වේ දැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වැසියන් NWSDB හි නිල මාර්ග ඔස්සේ අදාළ ආයතනය සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙසත්, බාධා කාලය තුළ අපහසුතා අවම කර ගැනීම සඳහා ඒ අනුව සැලසුම් කර ගන්නා ලෙසත් දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ ඓතිහාසික පියවරක් පොසිට්‍රෝන් විමෝචන ටොමොග්‍රැෆි-පරිගණක ටොමොග්‍රැෆි (PET-CT) ස්කෑනිං ක්‍රියා පටිපාටිවලදී භාවිත කරනු ලබන ඉතාමත් වැදගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි Sinhala

මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි

අපහසුතාවට පත් මූල්‍ය සමාගම විසුරුවා හැරීමට නියාමකයා ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ නියාමන ආයතනය වන මහ බැංකුව, නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

දශක ගණනාවක් තුළ රටට අත්වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් නැවත නඟා සිටීමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික සුවලාභ ක්‍රියාවලියට සහය දීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ…

03 Jul 2026 Discuss