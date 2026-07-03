විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම අත්හැරීමට කොළඹ නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලයි
විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ව්යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ඇති ඕනෑම සැලැස්මක් අත්හැරීමට කොළඹ නීතිඥ සංගමය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, අධිකරණයේ නිදහස සහ ශ්රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ අවදානම් මතු කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයා වෙත විධිමත් ආයාචනය
ජනාධිපතිවරයා වෙත සෘජුව ඉදිරිපත් කළ තීව්ර ස්වරයකින් යුත් ආයාචනයක දී, කොළඹ නීතිඥ සංගමය, වත්මන් විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පාලනය කරන ව්යවස්ථාමය විධිවිධාන වෙනස් කිරීමට ගන්නා ඕනෑම පියවරක් නතර කිරීමට විධායකයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. එසේ කරන්නේ නම්, එවැනි වෙනසක් ශ්රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්යය කෙරෙහි දුරදිග යන හා හානිකර ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව සංගමය අවධාරණය කළේය.
අධිකරණ නිදහස පිළිබඳ උත්සුකතා
සංගමය තුළ නීති විශේෂඥයින් තර්ක කළේ, ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් හරහා විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ 礎ශිලාව වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරන බවයි. මෙවැනි පියවරක් මගින් රාජ්ය මතය නොව දේශපාලන අවශ්යතා ඉටු කරන ආකාරයෙන් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සංයුතිය හසුරුවාගැනීමට ඉඩ සැලසෙතැයි විවේචකයෝ ditakrenden.
කොළඹ නීතිඥ සංගමය, ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කරන ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සමඟ ඉදිරියට නොයන ලෙසත්, එය අධිකරණ නිදහස කෙරෙහි බරපතළ ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි බවත් අනතුරු අඟවමිනි.
නීති ප්රජාවට පුළුල් අනතුරු ඇඟවීමක්
සංගමයේ ආයාචනය, රජයට සහ නීති ආයතනයට යන දෙඅතටම, අධිකරණ ව්යුහයන්ට මැදිහත් වීමේ ඕනෑම උත්සාහයකට නීති වෘත්තිකයන් තරයේ එරෙහි වනු ඇති බවට කරන ලද පුළුල් අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකෙමින් තිබේ. විධායකයාගේ ඕනෑම අතිරේක බල ප්රකාශනයකින් අධිකරණයේ නිදහස සංරක්ෂණය කළ යුතු හා ආරක්ෂා කළ යුතු බව එම සංවිධානය පෙන්වා දුන්නේය.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය දිගු කලක් තිස්සේ දේශපාලන විවාදයකට ලක්ව ඇති අතර, අධිකරණ පත්වීම් හෝ ධූර කාලය සම්බන්ධ ඕනෑම යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් දිවයිනේ නීතිඥ සංගම් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සාමාන්යයෙන් වැඩි අවධානයකින් සළකා බලනු ලැබේ.
රජය තවමත් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, ජනාධිපති කාර්යාලය කොළඹ නීතිඥ සංගමයේ ආයාචනයට නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොතිබුණි. රජය වාර්තා වූ සිය සැලසුම් සමඟ ඉදිරියට යාමට තෝරා ගන්නේද, නැතහොත් නීති සහෝදර ප්රජාවගේ නැවත සළකා බැලීමේ ඇරයුම් වලට귀 යොමු වන්නේද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නරඹනු ඇත.
මෙම සිද්ධිය, අධිකරණ කටයුතු සහ ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ජනතාවගේ උනන්දුව ඉහළ ගොස් ඇති කාලයකදී මතු වී ඇති අතර, බොහෝ නීති විශේෂඥයෝ හා සිවිල් කණ්ඩායම් අධිකරණ නිදහසට බලපාන තීරණවල වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.