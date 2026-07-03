Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින් සිළුමිණ දරුවන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ද ඇතුළත් වීම ආහාර සුරක්ෂිතතා බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ.

පුළුල් ව්‍යාප්තිය ආහාර සුරක්ෂිතතා ගැටලු මතු කරයි

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇති ආකාරයට, මෙම රෝග වසංගතය චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ බව හඳුනාගෙන ඇත. මෙම නිෂ්පාදනය ලාභදායිත්වය හා පහසු භාවිතය හේතුවෙන් බොහෝ ගෘහස්ථ මට්ටමින් පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ. දූෂිත නිෂ්පාදන නිසා රෝගීන් අතර දරුවන් දුසිම් ගණනක් සිටීම, ළමුන් ආහාරජනිත රෝගවලට වඩාත් ගොදුරු සුළු බැවින්, විශේෂ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

සැල්මොනෙලා යනු සාමාන්‍යයයෙන් උණ, පාචනය, උදර කැක්කුම සහ වමනය ඇති කරන බැක්ටීරියා ආසාදනයකි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩිහිටියන් බොහෝ විට වෛද්‍ය මැදිහත්වීමකින් තොරව සුවය ලබන නමුත්, කුඩා දරුවන්, වැඩිහිටියන් සහ දුර්වල ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ඇති අයට මෙම රෝගය දරුණු ලෙස හෝ ජීවිතයට තර්ජනාත්මක ලෙස බලපෑ හැකිය.

පාරිභෝගිකයින් දැනගත යුතු කරුණු

ආහාර සුරක්ෂිතතා විශේෂඥයින් ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හසුරුවන හා සකස් කරන විට පහත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස පාරිභෝගිකයින්ට උපදෙස් දෙයි:

  • නිෂ්පාදකයින් හෝ නියාමන අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද ඕනෑම ආපසු කැඳවීමේ දැනුම්දීම් හෝ ආරක්ෂක අවවාදයන් සඳහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් පරීක්ෂා කරන්න.
  • පරිභෝජනයට පෙර නූඩ්ල්ස් සුදුසු උෂ්ණත්වවලදී හොඳින් පිසෙන බව සහතික කරගන්න.
  • ආහාර නිෂ්පාදන හසුරුවීමට පෙර හා පසු දැඩි අත් පිරිසිදුකම් පවත්වාගන්න.
  • සැල්මොනෙලා ආසාදනයේ රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ආධාර පතන්න.

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට අදාළත්වය

මෙම රෝග වසංගතය යුරෝපයේ වාර්තා වී ඇතත්, ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය පහසු ආහාර වර්ගයක් ලෙස පවතින බැවින් මෙය ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට ද අදාළ වේ. විවිධ නූඩ්ල්ස් වෙළඳ නාම ඇතුළු ආනයනික ආහාර නිෂ්පාදන දිවයිනේ සුපිරි වෙළඳසල් සහ සිල්ලර අලෙවිසැල් පුරා පුළුල් ලෙස ලබාගත හැකිය.

පාරිභෝගිකයින් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, ආහාර සුරක්ෂිතතා බලධාරීන්ගේ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, ආහාරජනිත රෝගයක් සැක කෙරෙන ඕනෑම අවස්ථාවක් වහාම අදාළ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් දැඩිව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

දූෂණයේ නිශ්චිත මූලාශ්‍රය හඳුනාගනිමින් තවදුරටත් රෝග පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, යුරෝපීය ආහාර සුරක්ෂිතතා ආයතනවල විමර්ශන දිගටම පවතී. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss
ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති Sinhala

ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති

ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ අමරපුර නිකායේ මහානායක කරාගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති හිමිපාණන් හමු වී රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන…

03 Jul 2026 Discuss