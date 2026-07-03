මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ වෙයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි එම සමාගමේ මූල්ය ව්යාපාර බලපත්රය නිලරසීදු කර, දුෂ්කරතාවන්ට පත් එම මූල්ය ආයතනය නිල වශයෙන් වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ කර ඇත.
විසඳුම් ක්රියාවලියෙන් පසු බලපත්රය අහෝසි කිරීම
මෙම අහෝසිකිරීම රටේ බැංකු නොවන මූල්ය අංශය තුළ පවතින අස්ථාවරත්වය විසඳීම සඳහා මහ බැංකුව ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරකි. සමාගම සම්පූර්ණයෙන් ම විසුරුවා හැරීමට තීරණය කිරීමට පෙර, මහ බැංකුව ඊට පෙරාතුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සම්බන්ධව විසඳුම් ක්රියාවලියක් ආරම්භ කර තිබිණි.
බලපත්රය නිලරසීදු කිරීමත් සමඟ, NLFP සමාගමට ශ්රී ලංකාව තුළ මූල්ය ව්යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට තවදුරටත් අවසර නොමැත. ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් විසුරුවා හැරීම සඳහා ස්ථාපිත නෛතික හා නියාමන절차 අනුගමනය කරමින් වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තැන්පත්කරුවන් සහ පාර්ශවකරුවන්ට බලපෑම
මෙම වර්ධනය, සමාගම සතු මුදල් හෝ අවශ්යතා රඳවාගෙන සිටින තැන්පත්කරුවන් හා ආයෝජකයන් අතර කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. විනාශකාරී ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, හිමිකම් ඉල්ලීමේ ක්රියාවලිය සහ තැන්පතු ආපසු ලබා ගැනීම පිළිබඳ මඟ පෙන්වීම සඳහා මහ බැංකුවේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස පාර්ශවකරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම, විධිමත් බැංකු අංශයට සමාන්තරව රටේ බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන නියාමනය කරන CBSL හි අධීක්ෂණය යටතේ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගමක් ලෙස කටයුතු කර ඇත.
අංශයේ ස්ථාවරත්වයට ඇති කැපවීම නියාමකයා ප්රකාශ කරයි
මහ බැංකුවේ මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව හා ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමේ ඊට පැවරී ඇති පුළුල් වගකීම පිළිබිඹු කරයි. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු පරිසරය තුළ බරපතළ ද්රවශීලතා හා පාලනාධිකාරී අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති, බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීමට නියාමන අධිකාරීන් මෑත වසරවලදී ක්රියා කර ඇත.
විනාශකාරී කාල සටහන, විනාශකයෙකු පත් කිරීම සහ තැන්පත්කරුවන්ගේ හිමිකම් ඉල්ලීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල CBSL විසින් නිල නාලිකා හරහා නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.