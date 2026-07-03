Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම සමාගමේ මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය නිලරසීදු කර, දුෂ්කරතාවන්ට පත් එම මූල්‍ය ආයතනය නිල වශයෙන් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර ඇත.

විසඳුම් ක්‍රියාවලියෙන් පසු බලපත්‍රය අහෝසි කිරීම

මෙම අහෝසිකිරීම රටේ බැංකු නොවන මූල්‍ය අංශය තුළ පවතින අස්ථාවරත්වය විසඳීම සඳහා මහ බැංකුව ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරකි. සමාගම සම්පූර්ණයෙන් ම විසුරුවා හැරීමට තීරණය කිරීමට පෙර, මහ බැංකුව ඊට පෙරාතුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සම්බන්ධව විසඳුම් ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කර තිබිණි.

බලපත්‍රය නිලරසීදු කිරීමත් සමඟ, NLFP සමාගමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මූල්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට තවදුරටත් අවසර නොමැත. ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් විසුරුවා හැරීම සඳහා ස්ථාපිත නෛතික හා නියාමන절차 අනුගමනය කරමින් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තැන්පත්කරුවන් සහ පාර්ශවකරුවන්ට බලපෑම

මෙම වර්ධනය, සමාගම සතු මුදල් හෝ අවශ්‍යතා රඳවාගෙන සිටින තැන්පත්කරුවන් හා ආයෝජකයන් අතර කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. විනාශකාරී ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම, හිමිකම් ඉල්ලීමේ ක්‍රියාවලිය සහ තැන්පතු ආපසු ලබා ගැනීම පිළිබඳ මඟ පෙන්වීම සඳහා මහ බැංකුවේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස පාර්ශවකරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම, විධිමත් බැංකු අංශයට සමාන්තරව රටේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන නියාමනය කරන CBSL හි අධීක්ෂණය යටතේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් ලෙස කටයුතු කර ඇත.

අංශයේ ස්ථාවරත්වයට ඇති කැපවීම නියාමකයා ප්‍රකාශ කරයි

මහ බැංකුවේ මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව හා ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමේ ඊට පැවරී ඇති පුළුල් වගකීම පිළිබිඹු කරයි. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු පරිසරය තුළ බරපතළ ද්‍රවශීලතා හා පාලනාධිකාරී අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති, බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීමට නියාමන අධිකාරීන් මෑත වසරවලදී ක්‍රියා කර ඇත.

විනාශකාරී කාල සටහන, විනාශකයෙකු පත් කිරීම සහ තැන්පත්කරුවන්ගේ හිමිකම් ඉල්ලීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල CBSL විසින් නිල නාලිකා හරහා නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති Sinhala

ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති

ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ අමරපුර නිකායේ මහානායක කරාගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති හිමිපාණන් හමු වී රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන…

03 Jul 2026 Discuss