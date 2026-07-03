හයිටි යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් වගවීම් ඉල්ලා ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ශ්රී ලංකාවෙන් හදිසි පිළිතුරු ඉල්ලයි — ළමා අතවර චෝදනා මධ්යයේ
මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය, ශ්රී ලංකාවේ පුද්ගලයින් හයිටියට යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් හදිසි පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින අතර, ශ්රී ලාංකික සාම සාධක භටයින් සම්බන්ධ ළමා අතවර චෝදනා වටා පවතින දිගු කාලීන දඬුවම් රහිත සංස්කෘතිය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
දිගු කාලීන චෝදනා තවමත් විසඳී නැත
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත්තේ, ජාත්යන්තර සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා යෙදවූ ශ්රී ලාංකික භටයින් සම්බන්ධ ළමා ලිංගික අතවර චෝදනා බොහෝ දුරට නොසලකා හරිනු ලැබ ඇති අතර, වගවීම් යාන්ත්රණයන්ට වින්දිතයින්ට අර්ථවත් යුක්තියක් ලබා දීමට හැකිවී නොමැති බවයි. මෙම දිගු කාලීන දඬුවම් රහිත තත්ත්වය ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් වන අතර, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව විදේශ යෙදවීම්වලට සහභාගි වෙමින් සිටින සන්දර්භය තුළ එය වඩාත් බරපතල බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
බරපතල වැරදි හැසිරීම් චෝදනා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනවලට හෝ වගකිවයුතු අයට සුදුසු ප්රතිවිපාකවලට හේතු නොවූ කනස්සල්ලට කරුණු සහිත රටාවක් පිළිබඳව මෙම අයිතිවාසිකම් සංවිධානය ආලෝකය යොමු කළේය. ඇම්නෙස්ටි සංවිධානයේ තර්කය වන්නේ, එවැනි අසාර්ථකත්වයන් ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර තරාතිරම සහ ආරක්ෂා කළ යුතු අවදානමට ලක් ප්රජාවන් සාම සාධක හමුදා කෙරෙහි තබන විශ්වාසය යන දෙකම කෙළෙස් කරන බවයි.
හයිටි යෙදවීම සම්බන්ධ ප්රශ්න
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය, ශ්රී ලංකාවේ හයිටි සම්බන්ධතාව පිළිබඳ සිය කනස්සල්ල විශේෂයෙන් යොමු කරමින්, යෙදවීමේ ස්වභාවය හා විෂය පථය පැහැදිලි කරන ලෙසත්, අතීත වැරදි හැසිරීම් සම්බන්ධ විශ්වසනීය චෝදනා ඇති පුද්ගලයින් එවැනි මෙහෙයුම්වලට ඇතුළත් නොකිරීම සහතික කිරීමට ගත් සංයුක්ත පියවර මොනවාද යන්න ප්රදර්ශනය කරන ලෙසත් රජයෙන් බල කෙරා ඇත.
ලිංගික අතවර හෝ සූරාකෑම සම්බන්ධ විසඳුම් නොලැබූ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන කිසිදු පුද්ගලයෙකු හයිටියට හෝ වෙනත් ජාත්යන්තර මෙහෙයුමකට යෙදවිය නොහැකි බව සහතික කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.
විමර්ශනය නොකළ අතවර චෝදනා විසඳීමකින් තොරව පුද්ගලයින් යෙදවීම, ශ්රී ලංකාව සිය හමුදාවන්ගෙන් ඉහළම හැසිරීම් ප්රමිතීන් ඉල්ලා සිටීමට අකමැති බව — වින්දිතයන්ට සහ ජාත්යන්තර ප්රජාවට — ඉතාමත් හානිකර පණිවිඩයක් යවන බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
විනිවිද පෙනෙන විමර්ශන සඳහා ඉල්ලීම
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ඉදිරිපත් කළ ප්රධාන ඉල්ලීම් අතරට, සාම සාධක භූමිකාවලදී සේවය කරන ශ්රී ලාංකික යුධ හා පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ ළමා ලිංගික අතවරයේ පවතින සියළුම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සිය, ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශන ශ්රී ලංකාව විසින් පැවැත්විය යුතු යැයි කරන ඉල්ලීම් ද ඇතුළත් වේ.
- ඕනෑම විදේශ යෙදවීමකට අනුමැතිය ලබා දීමට පෙර විශ්වසනීය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලීන් ස්ථාපිත කර ඇති බව සහතික කිරීම
- වැරදි කළ බවට ප්රමාණවත් සාක්ෂි ඇති සියලු පුද්ගලයින් වගකිව යුතු කිරීම
- අතවරයේ වින්දිතයන්ට වන්දි හා සහාය ලබා දීම
- සාම සාධක හැසිරීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගීතාව ලබා දීම
ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධක වාර්තාව සමීක්ෂණයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා භටයින් දායක කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, ලිංගික සූරාකෑම හා අතවර චෝදනා — විශේෂයෙන් පෙර යෙදවීම් කාලවලදී හයිටියේ සිදු වූ ඒවා — නිසා එම වාර්තාව නැවත නැවතත් සෙවනැලි වී ඇත. රජය මෙම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.