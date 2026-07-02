ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක් අත්කර ගනිමින්, ලෝක බැංකුව විසින් එම දූපත් රාජ්යය ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස උසස් කර වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙම නැවත වර්ගීකරණය, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් තුළ ගමන් කළ රටකට ඉතා වැදගත්転换 ලක්ෂ්යයක් සනිටුහන් කරයි.
මෙම උසස්වීමෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ලෝක බැංකුව කාලීනව රටවල් සමාලෝචනය කර ඒ ඒ රටවල දළ ජාතික ආදායම (GNI) හා සම්බන්ධ ඒකපුද්ගල ආදායම් මත පදනම්ව ඒවා නැවත වර්ගීකරණය කරයි. ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම, රටේ ආර්ථික දර්ශකවල මැනිය හැකි දියුණුවක් පිළිබිඹු කරන අතර, ප්රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් පරිමාණයකින් ප්රත්යක්ෂ ප්රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති බව සංඥා කරයි.
මෙම උසස්වීම ශ්රී ලංකාව, පහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයන්හෙළ සාපේක්ෂව ශක්තිමත් ආදායම් මට්ටම් හා වැඩිදියුණු ජීවන තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන රාජ්ය කණ්ඩායමක් සමඟ ගොනු කරයි. ජාත්යන්තර මූල්ය හා සංවර්ධන කවයන්හිදී සැලකිය යුතු බරක් දරන විශේෂ ගෞරවයකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයේ පසුබිම
2022 දී ශ්රී ලංකාව විදේශ විනිමය සංචිත හිඳී යාමෙන්, ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා දැඩි හිඟකමකට මුහුණ දීමෙන් හා ඉතිහාසයේ ප්රථම වරට බාහිර ණය පැහැර හැරීමෙන් ගහනයට ලක් කළ අඩපණ ආර්ථික කඩාවැටීමකට ඉවසීමෙන් පසු මෙම උසස්වීම ලැබේ. අර්බුදය පුළුල් ජනතා නොසන්සුන්තාවය ඇති කළ අතර ඒ නිසා එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.
ඉන් පසුව, රජය ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් අනුගමනය කරමින්, රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමට, විදේශ සංචිත යළි ගොඩ නැගීමට හා ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අරමුණු කර ගත් මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්රියාත්මක කළේය.
ජාත්යන්තර ප්රජාවෙන් ලැබුණු විශ්වාස ඡන්දයක්
ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මඟට ලැබූ අනුමැතියක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. ඉහළ රාජ්ය ණය, සාමාන්ය පුරවැසියන් මුහුණ දෙන ජීවන වියදම් බරක් හා කල් පවත්නා ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති අවශ්යතාව ඇතුළු සැලකිය යුතු අභියෝග ඉතිරිව ඇතත්, මෙම උසස්වීම රටේ ජාත්යන්තර තත්ත්වයට අර්ථවත් ශක්තියක් ලබා දෙයි.
- ශ්රී ලංකාව දැන් ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත
- මෙම වර්ගීකරණය ඒකපුද්ගල දළ ජාතික ආදායම් සීමා රේඛා මත පදනම් වේ
- මෙම උසස්වීම, වසර ගණනාවක ආර්ථික අර්බුදයෙන් හා IMF සහාය ඇතිව ගෙන යන ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයන්ගෙන් පසු ලැබේ
ඉදිරිය දෙස බැලීම
වසර ගණනාවක් දුෂ්කරතා ඉවසූ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම නැවත වර්ගීකරණය ප්රවේශමෙන් ගත යුතු ශුභවාදයේ මොහොතක් ලබා දෙයි. මෙම උසස්වීමෙහි පිළිබිඹු වූ ලාභ, හුදු ප්රධාන ආර්ථික සංඛ්යාවලට සීමා නොවී සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමක් බවට පරිවර්තනය වන බව සහතික කිරීමට ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට නැවත පැමිණීම, ප්රතිසංස්කරණ ගමනාවේගය පවත්වා ගැනීමේ හා ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීම සමාවේශී හා කල් පවත්නා සුළු ලෙස සහතික කිරීමේ වැදගත්කම තහවුරු කරයි.
ජटिल ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඉදිරියේ ගෙන යමින් හා අවශ්ය නමු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.