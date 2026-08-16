Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරිත්වයේදී රටට සුවිශේෂී ස්ථානයක් අත්පත් කර දෙමින්, දිවයිනේ වර්ධනය වෙමින් පවතින තාක්ෂණික දක්ෂතා සංචිතය සඳහා ආඩම්බරජනක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලාංකික තරුණ පරම්පරාවට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

මෙම ජයග්‍රහණය, නූතන යුගයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක බුද්ධිමය තරඟාවලිවලින් එකක් වන මෙහිදී ලොව සෑම දෙසකින්ම පැමිණෙන දක්ෂතම සිසුන් සමඟ ඉදිරියට යාමේ හැකියාව ඇති තරුණ මනස් දිරිගැන්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාව ළඟා කරගෙන ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රගතිය ඉස්මතු කරයි. IOAI තරඟාවලිය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය ක්ෂේත්‍රයේ සංකීර්ණ අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සුවිශේෂ තරුණ දක්ෂතා එක්රැස් කරයි.

ලෝක වේදිකාවේ අභිමානී පිළිගැනීමක්

ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් යන දෙකම දිනාගනිමින්, ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම විනිශ්චයකරුවන් සහ සෙසු තරඟකරුවන් ආකර්ෂණය කරගත් ශක්තිමත් කෘත්‍රිම බුද්ධි සංකල්ප ප්‍රගුණතාවයක් සහ ගැටළු විසඳීමේ දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. මෙබඳු ප්‍රතිඵල, විද්‍යාව හා තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා ක්‍රමයෙන් කීර්තියක් ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් කරයි.

STEM ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින උරුමයක්

මෙම සාර්ථකත්වය, නව ශ්‍රී ලාංකික සිසු පරම්පරාවක් කෘත්‍රිම බුද්ධිය, යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය ජීවිත අනුගමනය කිරීමට දිරිගැන්වීමට අපේක්ෂිත වේ. STEM අධ්‍යාපනයට ආයෝජනය කිරීම ඉහළම ජාත්‍යන්තර මට්ටම්වලදී ඵල ලබා දෙමින් ඇති බවට සාක්ෂියක් ලෙස, මෙවැනි ජයග්‍රහණ කරා අධ්‍යාපනඥයෝ සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවෝ සමානව අවධානය යොමු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය ධනය දිගින් දිගටම සමෘද්ධිමත් වෙමින් ඇති බවත්, රටේ තරුණ නව නිෂ්පාදකයන් ගෝලීය තරඟකාරිත්වය හමුවේ ස්වකීය හැකියාවන් ඔප්නැංවීමට සම්පූර්ණයෙන්ම සමත් බවත් මෙම ජයග්‍රහණය කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss
නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් අලුත් උද්‍යෝගයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, නුවන්ත සහ ජයසූරිය දෘඪ ප්‍රතිරෝධයකට නායකත්වය දෙමින්…

16 Aug 2026 Discuss
ගුණත්ව දෝෂ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දීය මිරිස් නැව්භාර ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ගුණත්ව දෝෂ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දීය මිරිස් නැව්භාර ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගුන්ටූර් නැව්භාර ආනයන ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද ගුන්ටූර් මිරිස් නැව්භාර කිහිපයක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර,…

16 Aug 2026 Discuss