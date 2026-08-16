ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ප්රතිරෝධය දක්වයි
පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්රී ලංකාව දිරිමත් ප්රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්රීඩා කරමින් තේ විරාමය වන විට ගෙවත්තේ ක්රීඩා කළ ඉන්දීය කණ්ඩායම පන්දු 364 කදී කඩුලු 5 ක් දක්වා සීමා කිරීමට සමත් විය.
ශ්රී ලංකාව පීඩනය යොදයි
ඉන්දියාව ක්රීඩාවේ ආරම්භක අදියරේදී තම ආධිපත්යය ස්ථිරව තහවුරු කර ගත්ත ද, ශ්රී ලාංකේය පන්දු යැවීමේ ඒකකය නොනැවතී අරගල කරමින් ක්රමක්රමයෙන් තරගයට නැවත ඇතුළු විය. නුවන්ත සහ ජයසූරිය යන දෙදෙනා මෙම ප්රතිරෝධයේ ප්රධාන සූත්රධාරීන් බවට පත් වූ අතර, අතරමැදි සැසිය තුළ දී ඉන්දීය පිතිකරුවන්ව නිරවද්යතාවයෙන් හා විවිධත්වයෙන් කරදරයට ලක් කරමින් තීරණාත්මක කඩුලු ලබා ගත්හ.
මෙම පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ශ්රී ලංකාවේ ප්රහාරයට අලුත් ශක්තියක් සහ අධිෂ්ඨානයක් එක් කළ අතර, ක්රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් සිටි පිතිකරණ පෙළගැස්මෙන් දාරු ස්පර්ශ සහ දෝෂ ඇති කිරීමට සමත් වූහ. ඔවුන්ගේ ඔරොත්තුදීම තරග ගමනේ තීරණාත්මක අවස්ථාවල දී කඩුලු රැසක් ශ්රී ලංකාවට ලබා දී, ඉන්දියාවට තරගයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් වීමට ඉඩ නොදුන්නේය.
ඉන්දියාව අසාර්ථකත්වයන් මධ්යයේ ස්ථාවර වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ නැවත නැඟිටීම තිබියදීත්, දිනයේ අවසාන සැසිය ආරම්භ වන විට ඉන්දියාව ශක්තිමත් ස්ථාවරයක සිටිනු දක්නට ලැබේ. තේ විරාමයේ දී පන්දු 364 කදී කඩුලු 5 ක් දක්වා ළඟා වීම ශක්තිමත් එකතුවක් වන අතර, ඉන්දීය පහළ-මැද පිළිවෙළ ක්රීඩාව නැවත ඇරඹෙන පසු ලකුණු 400 ඉක්මවා ගෙන යාමට කෙරෙහි උනන්දු වනු ඇත.
ශ්රී ලාංකේය ක්ෂේත්ර ඒකකය දහවල් සැසිය පුරාම අවධානයෙන් හා ප්රතිස්පන්දනශීලීව කටයුතු කළ අතර, ලකුණු පුවරුව ස්ථාවරව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටියද ඉන්දීය පිතිකරුවන් කෙරෙහි පීඩනය පවත්වා ගෙන ගියේය.
දෙපිලටම අවසාන සැසිය තීරණාත්මකයි
දෙවන දිනයේ අවසාන සැසිය දෙකොටසටම ඉතා වැදගත් කාල පරිච්ඡේදයක් ලෙස හැඩ ගැසෙයි. ශ්රී ලංකාව නුවන්ත සහ ජයසූරියගෙන් ඔවුන්ගේ ජවය ඉදිරියටත් රැගෙන ගොස් ඉතිරි ඉන්දීය පිතිකරුවන් නිතිපතා කඩුලු ලෙස ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්යාව උපරිම කරගෙන ශ්රී ලංකාවට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඇති ඉඩකඩ අවම කිරීමට ඉලක්ක කරනු ඇත.
ශ්රී ලාංකේය සහාය කරන්නන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ අභිතැන් නොදෙන ආකල්පෙන් ධෛර්යයක් ලබා ගනු ඇති අතර, දිනයේ ක්රීඩාවේ ශක්තිමත් නිමාවක් තවමත් ප්රතිස්පන්දනශීලී ටෙස්ට් තරගයක් ලෙස ඉතිරි වී ඇති මෙම තරගයේ ගමන් මඟ නිශ්චිත කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.