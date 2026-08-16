Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් අලුත් උද්‍යෝගයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, නුවන්ත සහ ජයසූරිය දෘඪ ප්‍රතිරෝධයකට නායකත්වය දෙමින් ස්වාගතික කණ්ඩායම තේ විරාමය වනවිට 364/5 දක්වා සීමා කිරීමට සමත් විය.

ශ්‍රී ලංකාව පීඩනය යෙදවීමට සමත් වෙයි

ඉන්දියාවේ ඉනිම් ආරම්භයේ අභියෝගාත්මක තතු මධ්‍යයේ, දෙවන දිනය ඉදිරියට යත්ම ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ක්‍රීඩකයින් සිය ලයට හසු වූහ. නුවන්ත සහ ජයසූරිය පන්දු රැගෙන කැපී පෙනෙන ක්‍රියාකාරිත්වයක් දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකාවට තරගයෙන් ඉවතට හෙළීමට තර්ජනය කළ ඉන්දීය කණ්ඩායම රදවා ගැනීමට එකතු වූහ.

ඔවුන් දෙදෙනාගේ දායකත්වය, දිනය පුරාම දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නැවුම් ශක්තියක් ලබා දෙමින්, දුෂ්කර තත්ත්වයන් තුළ පවා කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ හැකි සටන්කාමී ආත්මය මනාව ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දියාව පිරිවැටීම් මධ්‍යයේ ස්ථාවරත්වය රකියි

කඩුලු පහක් අහිමි වූවද, ඉන්දියාව තේ විරාමය වනවිට රන් 364ක් පුවරුවේ සටහන් කරමින් ප්‍රබල ස්ථාවරයක රැඳී සිටියේය. ස්වාගතික කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් දිනය පුරා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් දිගු කාලයක් නිරන්තර පීඩනයකට ලක් කරමින්, උදෑසන සහ දහවල් සැසිවාරයන් පුරා ශ්‍රේෂ්ඨ එකතුවක් ගොඩනැගීමට වෙහෙස ගත්හ.

නුවන්ත සහ ජයසූරිය විසින් ලබාගත් කඩුලු, කෙසේ වෙතත්, තරගය දෙවන දිනයේ අවසාන සැසිවාරයට ඇතුළු වනවිට ඉන්දියාවේ පළමු ඉනිම් ශ්‍රේෂ්ඨය කළමනාකරණය කළ හැකි ප්‍රමාණයකට සීමා කිරීමේ සැබෑ බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නේය.

තීරණාත්මක අවසාන සැසිවාරයක් ඉදිරියේ

අවසාන සැසිවාරය කරා ළඟා වෙද්දී තරගය සූක්ෂ්ම ලෙස සමබරව පවතින අතර, දහවල් කාලයේ ගොඩනැගූ වේගය රැකගැනීමේ හැකියාව මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම බොහෝ දුරට රඳා පවතිනු ඇත. සංචාරක කණ්ඩායමට ප්‍රතිරෝධාත්මක පළමු ටෙස්ට් තරගයක් සඳහා ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ජීවිත්ව තබා ගැනීමට නම්, ඉතිරි ඉන්දීය පිතිකරුවන් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකදී නිෂ්කාශනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයින් දැඩි අවධානයෙන් නරඹා සිටින්නේ, දිවයිනේ ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායම බරපතළ අභියෝගයක් එල්ල කරමින් මෙම පළමු ටෙස්ට් තරගය ළඟ රැඳී සිටීමට වෙහෙස ගන්නා ආකාරය දෙසටය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss
ගුණත්ව දෝෂ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දීය මිරිස් නැව්භාර ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ගුණත්ව දෝෂ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දීය මිරිස් නැව්භාර ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගුන්ටූර් නැව්භාර ආනයන ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද ගුන්ටූර් මිරිස් නැව්භාර කිහිපයක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර,…

16 Aug 2026 Discuss