ගුණත්ව දෝෂ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව ඉන්දීය මිරිස් නැව්භාර ප්රතික්ෂේප කරයි
ගුන්ටූර් නැව්භාර ආනයන ප්රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වෙයි
ශ්රී ලංකාව, ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද ගුන්ටූර් මිරිස් නැව්භාර කිහිපයක් ප්රතික්ෂේප කර ඇති අතර, පරීක්ෂාවේදී එම නැව්භාර ගුණත්ව ප්රමිතීන් සපුරාලීමට අපොහොසත් වූ බව හේතු කොට දක්වා තිබේ. මෙම ක්රියාමාර්ගය, රටට ගෙනඑනු ලබන කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දැඩි ආනයන නීතිරීති කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
ඉන්දියාවේ අගනාම කුළුබඩු අපනයනයන්ට පහරක්
දකුණු ඉන්දීය ප්රාන්තයක් වන ආන්ධ්ර ප්රදේශයේ පිහිටි ගුන්ටූර්, ආසියානු වෙළඳපොළවල් පුරා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින විවිධ ප්රභේද සපයන, ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම මිරිස් නිෂ්පාදන කලාපවලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම නැව්භාර ප්රතික්ෂේප කිරීම, ශ්රී ලංකාව තම නිෂ්පාදනවල ප්රධාන ගමනාන්තයක් ලෙස රඳාසිටින අපනයනකරුවන්ට පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි.
ගුණත්ව පාලනය ප්රමුඛතාවය ලෙස
ශ්රී ලංකා ආනයන බලධාරීන්, ආහාර සුරක්ෂිතතා හා ගුණත්ව මිණුම් දඬු ආරක්ෂා කිරීමේ තම කැපවීම අවධාරණය කරමින්, ප්රමිතිවලට නොගැලපෙන කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ දේශීය වෙළඳපොළට ඇතුළු කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව පැහැදිලි කර ඇත. ප්රතික්ෂේප කරන ලද මිරිස් නැව්භාර, පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය අතරතුර හඳුනාගනු ලැබූ ගුණත්වය සම්බන්ධ දෝෂ හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ආපසු යවනු ලැබීය.
මෙම තීරණය, ශ්රී ලංකා පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ආනයනිත ආහාර නිෂ්පාදනවල, විශේෂයෙන් කුළුබඩු සම්බන්ධ ප්රමිතීන් පිළිබඳ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව දරන පුළුල් උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි. කුළුබඩු, ශ්රී ලංකා ආහාර සංස්කෘතියේ සහ දිනපතා ගෘහස්ථ පරිභෝජනයේ අත්යවශ්ය අංගයක් ලෙස සැලකේ.
වෙළඳ සම්බන්ධතාවලට ඇති ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඝනිෂ්ඨ දීර්ඝකාලීන වෙළඳ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන අතර, මෙවැනි සිදුවීම් වාණිජ සම්බන්ධතා, අපනයනකරුවන්ගේ නිරන්තර ගුණත්ව සහතිකය මත පදනම් විය යුතු බවට සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. දෙපාර්ශ්වයේම කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්, අනාගත ප්රතික්ෂේප කිරීම් වැළැක්වීමට සහ යාබද රටවල් දෙක අතර කුළුබඩු සඳහා වූ වෙළඳ මාර්ගය ආරක්ෂා කිරීමට අනුකූලතා පියවර නැවත සමාලෝචනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගුන්ටූර් මිරිස් සැපයුම් මත රඳාපවතින ශ්රී ලංකා ආනයනකරුවන් සහ වෙළෙන්දන්, අනාගත නැව්භාර යැවීමට පෙර නියමිත ප්රමිතීන් සම්පූර්ණයෙන් සපුරාලන බව සහතික කිරීම සඳහා විකල්ප ප්රභවයන් සෙවීමට හෝ ඉන්දීය සැපයුම්කරුවන් සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමට සිදු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.