ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට සහාය වීම අරමුණු කරගත් මිලියන 150ක් (ඇමෙරිකන් ඩොලර්) වූ මූල්ය ආධාර පැකේජයක් ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බව එම ආයතනය නිල නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දී ඇත.
මෑත දශක කිහිපය තුළ දිවයිනට අත්වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසුව ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ප්රතිව්යූහගත කිරීමට ගෙන යන ප්රයත්නයන් කෙරෙහි මෙම අනුමැතිය සැලකිය යුතු විශ්වාසයක ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස සැලකේ. ප්රධාන අංශ හරහා පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවට නංවමින් රජය ඉදිරියට යන අතර, මෙම ධනය තීරණාත්මක අයවැය සහාය සැපයීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රතිසංස්කරණ ගමන් වේගයට උත්තේජනයක්
සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමට ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල නිරන්තර ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක නිරතව සිටී. නවතම ලෝක බැංකු මූල්යකරණය, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගෝපදේශය ක්රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් ලෙස රට ලබා ගන්නා පුළුල් බහුපාර්ශ්වික සහාය සමූහයට එක් වේ.
රාජ්ය ආදායම් ජනනය, රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යූහගත කිරීම සහ සමාජ ආරක්ෂණ ක්රමවේද වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් කෙරෙහි ජාත්යන්තර සහාය අඛණ්ඩව පවතින බව මණ්ඩලයේ තීරණය සනාථ කරයි.
මෙම මූල්යකරණය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
- ඩොලර් මිලියන 150ක මෙම මූල්යකරණය රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට කෙලින්ම සහාය සැපයීම සඳහා අදහස් කෙරේ.
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ ආයතනිකව අනුමත කරන ලෙස, ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්යක්ෂ මණ්ඩල මට්ටමින් මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
- රටේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්රයත්නයන්ට සහාය වන පුළුල් ජාත්යන්තර මූල්ය සහාය රාමුවේ කොටසක් ලෙස මෙම ධනය සැලකේ.
ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්, පාලනය ඉක්මවූ උද්ධමනය සහ දිගු විදුලිය කප්පාදු ඇතුළු වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා විඳ දරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, අඛණ්ඩ බහුපාර්ශ්වික මූල්යකරණය දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරත්වය හා වැඩිදියුණු වූ රාජ්ය සේවා සඳහා වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි.
අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් සමඟ සමගාමීව මෙම ධනය යොදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා දීමට රජය අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.