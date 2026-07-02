Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීම අරමුණු කරගත් මිලියන 150ක් (ඇමෙරිකන් ඩොලර්) වූ මූල්‍ය ආධාර පැකේජයක් ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බව එම ආයතනය නිල නිවේදනයක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

මෑත දශක කිහිපය තුළ දිවයිනට අත්වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට ගෙන යන ප්‍රයත්නයන් කෙරෙහි මෙම අනුමැතිය සැලකිය යුතු විශ්වාසයක ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රධාන අංශ හරහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවට නංවමින් රජය ඉදිරියට යන අතර, මෙම ධනය තීරණාත්මක අයවැය සහාය සැපයීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් වේගයට උත්තේජනයක්

සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවල නිරන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක නිරතව සිටී. නවතම ලෝක බැංකු මූල්‍යකරණය, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගෝපදේශය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් ලෙස රට ලබා ගන්නා පුළුල් බහුපාර්ශ්වික සහාය සමූහයට එක් වේ.

රාජ්‍ය ආදායම් ජනනය, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම සහ සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර සහාය අඛණ්ඩව පවතින බව මණ්ඩලයේ තීරණය සනාථ කරයි.

මෙම මූල්‍යකරණය ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

  • ඩොලර් මිලියන 150ක මෙම මූල්‍යකරණය රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට කෙලින්ම සහාය සැපයීම සඳහා අදහස් කෙරේ.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ ආයතනිකව අනුමත කරන ලෙස, ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල මට්ටමින් මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
  • රටේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වන පුළුල් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහාය රාමුවේ කොටසක් ලෙස මෙම ධනය සැලකේ.

ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්, පාලනය ඉක්මවූ උද්ධමනය සහ දිගු විදුලිය කප්පාදු ඇතුළු වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා විඳ දරාගත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, අඛණ්ඩ බහුපාර්ශ්වික මූල්‍යකරණය දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරත්වය හා වැඩිදියුණු වූ රාජ්‍ය සේවා සඳහා වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි.

අඛණ්ඩ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් සමඟ සමගාමීව මෙම ධනය යොදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා දීමට රජය අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි Sinhala

සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ අතර දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙසද හඳුනාගනු ලබන සුගීශ්වර බණ්ඩාර, සඳුදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්…

02 Jul 2026 Discuss
දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

පාලනය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ අරමුදල් සිය භූමිකාව පැහැදිලි කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත වීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථා නීතිය ඉවත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත වීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථා නීතිය ඉවත් කරයි

රජය විසින් හදිසි පාලනය විධිමත්ව අවසන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව තම හදිසි අවස්ථා නීතිය නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කලබලකාරී අවධියකට…

02 Jul 2026 Discuss