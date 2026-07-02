කෑම දීමට ළඟා වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හික්මවූ පන්සල් අලියෙකු විසින් මරා දමයි
පොලිසිය තහවුරු කර ඇති පරිදි, සඳුදා දහවල් මැණිකින්න ගණේෂ දේවාලය අසල දී හික්මවූ අලියෙකු විසින් එල්ල කළ ප්රහාරයකින් වයස අවුරුදු 61 ක් වූ පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
විමර්ශකයන් පවසන අන්දමට, මෙම ආදාහනයට ලක් වූ පුද්ගලයා දේවාලය අසල රැඳී සිටි මුතු නම් අලියා වෙත ළඟා වී ඇත. ජීවිතය බිලිගත් ප්රහාරය සිදු වූයේ ඔහු එම සතාට කෑම දීමට උත්සාහ කරමින් සිටියදීය.
වින්දිතයා ස්වේච්ඡාවෙන් අලියා වෙත ළඟා විය
පොලිසිය සඳහන් කරන ආකාරයට, මූලික විමර්ශනවලින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ මෙම පුද්ගලයා අලියාට ආහාර දීමේ අදහසින් ස්වේච්ඡාවෙන් ම මුතු වෙත ළඟා වී ඇති බවයි. සතා ඔහු වෙත හැරුණු අවස්ථාවේ ඇති වූ ප්රාණඝාතී තුවාල හේතුවෙන් සිද්ධිය ඛේදජනක ලෙස අවසන් විය.
හික්මවූ අලින්ගෙන් ඇති වන අන්තරාය පිළිබඳ මතක්කිරීමක්
හික්මවූ අලින් ශ්රී ලංකාව පුරා දේවාල හා ආගමික පූජා භූමිවල සුලභ හා සංස්කෘතිකව වැදගත් දසුනක් වූව ද, මහවත් හෝ පළපුරුදු රක්ෂකයෙකුගේ අධීක්ෂණයකින් තොරව හික්මවූ අලින් වෙත ළඟා නොවන ලෙස වනජීවී හා ආරක්ෂක විශේෂඥයන් බොහෝ කලක සිට මහජනතාව අනතුරු අඟවා ඇත.
සන්සුන් ලෙස හා මිනිස් සමාගමට හුරු ව සිටින ලෙස පෙනෙන අලින් පවා, විශේෂයෙන් ම රකින්නාගේ දැනුවත්භාවයකින් තොරව හෝ හදිසියේ ළඟා වන අවස්ථාවලදී, අනපේක්ෂිත ලෙස හැසිරිය හැකිය.
සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යද්දී තවදුරටත් තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.