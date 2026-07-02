Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෑම දීමට ළඟා වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හික්මවූ පන්සල් අලියෙකු විසින් මරා දමයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෑම දීමට ළඟා වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හික්මවූ පන්සල් අලියෙකු විසින් මරා දමයි

පොලිසිය තහවුරු කර ඇති පරිදි, සඳුදා දහවල් මැණිකින්න ගණේෂ දේවාලය අසල දී හික්මවූ අලියෙකු විසින් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 61 ක් වූ පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

විමර්ශකයන් පවසන අන්දමට, මෙම ආදාහනයට ලක් වූ පුද්ගලයා දේවාලය අසල රැඳී සිටි මුතු නම් අලියා වෙත ළඟා වී ඇත. ජීවිතය බිලිගත් ප්‍රහාරය සිදු වූයේ ඔහු එම සතාට කෑම දීමට උත්සාහ කරමින් සිටියදීය.

වින්දිතයා ස්වේච්ඡාවෙන් අලියා වෙත ළඟා විය

පොලිසිය සඳහන් කරන ආකාරයට, මූලික විමර්ශනවලින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ මෙම පුද්ගලයා අලියාට ආහාර දීමේ අදහසින් ස්වේච්ඡාවෙන් ම මුතු වෙත ළඟා වී ඇති බවයි. සතා ඔහු වෙත හැරුණු අවස්ථාවේ ඇති වූ ප්‍රාණඝාතී තුවාල හේතුවෙන් සිද්ධිය ඛේදජනක ලෙස අවසන් විය.

හික්මවූ අලින්ගෙන් ඇති වන අන්තරාය පිළිබඳ මතක්කිරීමක්

හික්මවූ අලින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දේවාල හා ආගමික පූජා භූමිවල සුලභ හා සංස්කෘතිකව වැදගත් දසුනක් වූව ද, මහවත් හෝ පළපුරුදු රක්ෂකයෙකුගේ අධීක්ෂණයකින් තොරව හික්මවූ අලින් වෙත ළඟා නොවන ලෙස වනජීවී හා ආරක්ෂක විශේෂඥයන් බොහෝ කලක සිට මහජනතාව අනතුරු අඟවා ඇත.

සන්සුන් ලෙස හා මිනිස් සමාගමට හුරු ව සිටින ලෙස පෙනෙන අලින් පවා, විශේෂයෙන් ම රකින්නාගේ දැනුවත්භාවයකින් තොරව හෝ හදිසියේ ළඟා වන අවස්ථාවලදී, අනපේක්ෂිත ලෙස හැසිරිය හැකිය.

සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යද්දී තවදුරටත් තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස, ලෝක බැංකු කණ්ඩායම එම දූපත් රාජ්‍යය නිල වශයෙන් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත…

02 Jul 2026 Discuss
යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සඳහා රු. බිලියන 1.96ක් කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි Sinhala

යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සඳහා රු. බිලියන 1.96ක් කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි

යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බදු රහිතව රු. මිලියන 1,958.85ක සංශෝධිත පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය…

02 Jul 2026 Discuss
කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා-කොළඹ මාර්ගයේ දෛනික ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට Sinhala

කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා-කොළඹ මාර්ගයේ දෛනික ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට

කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා සහ කොළඹ අතර පෙර-වසංගත ගුවන් සේවා සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට සමත් වී ඇති අතර, දෛනික ගුවන් සේවා පහක් නැවත ආරම්භ…

02 Jul 2026 Discuss