සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ අතර දේශපාලන ක්රියාකාරිකයෙකු ලෙසද හඳුනාගනු ලබන සුගීශ්වර බණ්ඩාර, සඳුදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන ලදී.
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් පසන් අමරසේන විසින් බණ්ඩාර ජූලි 8 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කළ අතර, ඒ දිනයේදීම ඔහු වෙනුවෙන් ගොනු කර ඇති ඇප අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් ද තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඇප තීන්දුව කල් දැමීමෙන් අදහස් වන්නේ, අධිකරණය අයදුම්පතේ යෝග්යතාව පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සලකා බලන අතරතුර, බණ්ඩාර රඳවාගෙන සිටිමින් ගතවන කාලය තවත් දීර්ඝ වනු ඇති බවයි.
සුගීශ්වර බණ්ඩාර ප්රසිද්ධියට පත් වූයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමග ඔහු පැවැත්වූ සමීප සම්බන්ධය හරහා වන අතර, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ임 ධූර කාලය තුළ ප්රධාන පරිපාලන භූමිකාවක් ඉටු කළේය. ඒ සමඟම, රාජපක්ෂ පවුල සමඟ සම්බන්ධ දේශපාලන කවයන්හි ද ඔහු ක්රියාශීලී චරිතයක් ලෙස කැපී පෙනෙන්නට විය.
හිටපු රාජ්ය නායකයා සමඟ බණ්ඩාරගේ සම්බන්ධතාව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම නඩුව මතු දිනයේදී ද මහජන අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජූලි 8 වැනිදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණයේ නඩුව නැවත විභාගයට ගන්නා විට, තවදුරටත් වර්ධනයන් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.