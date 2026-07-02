Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තිය තීරණාත්මක සීමාවකට පැමිණ ඇති අතර, මෙම වසර සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.

එකම දිනක් තුළ නව රෝගීන් 1,000 කට අධිකයි

අලාර්මකර මෙම සංධිස්ථානය කරා ළඟා වූයේ පෙරදින උදෑසන 6:00 ට අවසන් වූ පැය 24 ක කාලය තුළ නව ආසාදිතයන් 1,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමෙන් පසුවය. මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය රට පුරා ව්‍යාප්ත වන වේගය ඉස්මතු කරයි.

ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය උත්සන්න වන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිනෙන් දින ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්‍යාව නිලධාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය ആशංකාවන් ඇති කරමින් පවතී.

වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යෑම ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි අතිවිශාල පීඩනයක් එල්ල කරයි. එම පද්ධතිය දැනටමත් ආර්ථික හා සම්පත් ආශ්‍රිත ගැටලු රැසක් හමුවේ කටයුතු කරමින් සිටී. රෝගය ව්‍යාප්ත වීම මැඩ පැවැත්වීමට ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටී.

නිවාස හා වැඩ කරන ස්ථාන අවට고여 ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීමේ වැදගත්කම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරයි. ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්‍රධාන පාංශු භූමිය ලෙස නිශ්චල ජලය හඳුනාගෙන ඇත.

රට පුරා ප්‍රවේශම් වන ලෙස දැනුම්දීම

සියලු පළාත්වල වැසියන් සිහිකල්පනාවෙන් සිටින ලෙසත්, ඩෙංගු උණ හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස ෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. එම රෝග ලක්ෂණ අතර:

  • තද උණ සහ දරුණු හිසරදය
  • ඇස් පිටුපස වේදනාව
  • මාංශ පේශි හා සන්ධි වේදනාව
  • සමේ කුෂ්ඨ හා මෘදු රුධිර වහනය

රට පුරා නරක් වෙමින් පවතින ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර, අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල දුම් දැමීමේ (fumigation) ව්‍යාපාර සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර තීව්‍ර කෙරෙනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේන්ගේ අග්‍රාහ්‍ය ද්විත්ව ගෝල යුගලයෙන් ඉංග්‍රීසිය ලෝක කුසලාන අවමානයෙන් බේරෙයි Sinhala

කේන්ගේ අග්‍රාහ්‍ය ද්විත්ව ගෝල යුගලයෙන් ඉංග්‍රීසිය ලෝක කුසලාන අවමානයෙන් බේරෙයි

හැරී කේන් වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේදී එළියට ඒමෙන් ඇට්ලාන්ටා නගරයේදී ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කොංගෝ සමරුව සමඟ 2-1 ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන…

02 Jul 2026 Discuss
සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි Sinhala

සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි

සයික්ලෝන් ඩිට්වා චක්‍රවාතය හේතුවෙන් ඇති වූ විනාශකාරී තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, මෑත…

02 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය

එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුමාන සමගි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුම යටතේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) ගුවන් ඒකකයක් මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රහාරයකින් පසු…

02 Jul 2026 Discuss