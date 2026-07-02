ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 55,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ ව්යාප්තිය තීරණාත්මක සීමාවකට පැමිණ ඇති අතර, මෙම වසර සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 55,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.
එකම දිනක් තුළ නව රෝගීන් 1,000 කට අධිකයි
අලාර්මකර මෙම සංධිස්ථානය කරා ළඟා වූයේ පෙරදින උදෑසන 6:00 ට අවසන් වූ පැය 24 ක කාලය තුළ නව ආසාදිතයන් 1,000 කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වීමෙන් පසුවය. මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය රට පුරා ව්යාප්ත වන වේගය ඉස්මතු කරයි.
ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය උත්සන්න වන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිනෙන් දින ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්යාව නිලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතළ මහජන සෞඛ්ය ആशංකාවන් ඇති කරමින් පවතී.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාවේ ඉහළ යෑම ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි අතිවිශාල පීඩනයක් එල්ල කරයි. එම පද්ධතිය දැනටමත් ආර්ථික හා සම්පත් ආශ්රිත ගැටලු රැසක් හමුවේ කටයුතු කරමින් සිටී. රෝගය ව්යාප්ත වීම මැඩ පැවැත්වීමට ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටී.
නිවාස හා වැඩ කරන ස්ථාන අවට고여 ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීමේ වැදගත්කම සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරයි. ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්රේෂණය කිරීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්රධාන පාංශු භූමිය ලෙස නිශ්චල ජලය හඳුනාගෙන ඇත.
රට පුරා ප්රවේශම් වන ලෙස දැනුම්දීම
සියලු පළාත්වල වැසියන් සිහිකල්පනාවෙන් සිටින ලෙසත්, ඩෙංගු උණ හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස ෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ. එම රෝග ලක්ෂණ අතර:
- තද උණ සහ දරුණු හිසරදය
- ඇස් පිටුපස වේදනාව
- මාංශ පේශි හා සන්ධි වේදනාව
- සමේ කුෂ්ඨ හා මෘදු රුධිර වහනය
රට පුරා නරක් වෙමින් පවතින ව්යාප්තිය පාලනය කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර, අධික අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දුම් දැමීමේ (fumigation) ව්යාපාර සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කෙරෙනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.