ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේ දී තීව්ර ලෙස පහත වැටේ — පහත වැටීම සියයට 10කට ආසන්නයි
ජූනි මාස සංඛ්යා කලකිරවනසුලු පසුබෑමක් හෙළිදරව් කරමින් සංචාරක ක්ෂේත්රයට පහරක්
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, පසුගිය වසරේ අදාළ කාලය හාසසඳන කල ජූනි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සියයට 9.9කින් පහත වැටී තිබේ. මෙය දිවයිනේ ඉතාමත් ප්රධාන කර්මාන්ත අතරට ගැනෙන සංචාරක ක්ෂේත්රයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය පිළිබඳ නව කනස්සල්ල් මතු කර ඇත.
2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරය සහ 2022 වසරේ රටට ඇද වැටුණු විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ වසර ගණනාවක කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයෙන් ප්රකෘතිය ලබා ගැනීමට දිනෙන් දින ප්රයත්න දරමින් සිටි ක්ෂේත්රයකට මෙම පහත වැටීම සැලකිය යුතු අඩුවක් සනිටුහන් කරයි. නවතම සංඛ්යා දත්ත යෝජනා කරන්නේ, ලැබෙන සංචාරකයින් ප්රවාහයේ අඛණ්ඩ ව්යාප්තිය පවත්වා ගැනීමේ දී තවමත් අභියෝග රැසක් ඉතිරි ව ඇති බවයි.
පීඩනයට ලක් වූ ක්ෂේත්රයක්
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල කේන්ද්රස්ථානය ලෙස සංචාරක ක්ෂේත්රය තවමත් පවතින අතර, සංචාරක පැමිණීම්වල ඕනෑම දිරාගැනීමක් රටේ පුළුල් ආර්ථිකයට බරපතල ප්රතිවිපාක දරයි. තනි මාසයකදී සියයට දෙකක් ආසන්න වූ ඒකාංක ගණනාවකින් ඇති වූ පහත වැටීමක් ගැන කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවෝ කනස්සල්ලෙන් දිවෙති. ඔවුන් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා රාජ්ය සහාය ඇති ශක්තිමත් ප්රවර්ධන ව්යාපාර සහ වැඩිදියුණු කළ යටිතල පහසුකම් ඉල්ලා සිටිති.
මන්දගාමිත්වයට හේතු ලෙස විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙන සාධක අතර:
- කලාපීය සංචාරක ගමනාන්ත අතර වැඩිවන තරගකාරිත්වය
- සංචාරක තීරණ ගැනීමට බලපාන ගමන් වියදම් ඉහළ යාම
- ආර්ථික හා දේශපාලන අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ශේෂව පවතින සංජානනයන්
- ජූනි මාසයේ මෝසම් කාලය සමඟ සාම්ප්රදායිකව සම්බන්ධ වන සෘතුමය පහත වැටීමක්
කර්මාන්ත ප්රතිචාරය
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට නිෂ්ක්රීයත්වය දරාගත නොහැක. සංචාරක පැමිණීම්වල සෑම ප්රතිශත ලක්ෂ්යයක්ම නියෝජනය කරන්නේ ජීවනෝපාය, ආදායම් සහ ජාතික වර්ධන හැකියාවයි.
රට පුරා සිටින සංචාරක ක්ෂේත්රයේ ක්රියාකරුවෝ, ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ශක්තිමත් සංචාරක සංඛ්යාවක් ලබා ගත් යුරෝපය, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ප්රධාන ප්රභව වෙළඳපළවල ප්රයත්නයන් ත්වරාන්විත කිරීමට කළමනාකාරිත්වය පෙලඹීමට බලකර ඇත. අධික වියදම් දරන සංචාරකයින් ඉලක්ක කරගත් ප්රවර්ධන උපාය මාර්ගද ප්රමුඛතාවයක් ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
ජූනි මාසයේ පසුබෑම තිබියදීත්, වසරේ දෙවන භාගය පිළිබඳව කර්මාන්ත නිලධාරීන් සූක්ෂ්ම ලෙස ශුභාශාවාදී ව සිටිති. සාමාන්යයෙන් වසර අවසානය දෙසට ශිඛර සංචාරක කාලය ආරම්භ වේ. ශ්රී ලංකාවට වත්මන් ප්රවණතාව ආපසු හරවා ගෙන වාර්ෂික සංචාරක ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නම්, ගමනාන්ත අලෙවිකරණය, වීසා පහසුකම් සහ ආもてනාශීලිත්ව යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය ඉතා ම තීරණාත්මක වනු ඇත.
සංචාරක ආදායම් සහ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්යාව සඳහා ආණ්ඩුව ඊට පෙර ප්රමාණවත් ඉලක්ක සකස් කර ඇති බැවින්, ජූනි මාසයේ සංඛ්යාවන් ඉදිරියේ තවමත් ඉතිරිව ඇති කාර්යයන් කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කරවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.