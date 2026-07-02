ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ
සංචාරක සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් පෙන්වයි
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය කැපී පෙනෙන අසාර්ථකත්වයකට මුහුණ දී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ එම කාලය හාසසඳන විට ජූනි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සියයට 9.90කින් පහත වැටී තිබේ. මෙය දිවයිනේ ඉතාමත් ජීවීය ශිල්ප ක්ෂේත්රයක් වන සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්රකෘතිමත් වීමේ වේගය පිළිබඳ නව සැකසිතුවිලි මතු කරයි.
ක්ෂේත්රය සඳහා කනස්සල්ලුදායක ප්රවණතාවක්
ශ්රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමක් ඉදිරිපිට දිගටම ගමන් කරන අතරතුර මෙම පහත වැටීම සිදු වී ඇති අතර, සංචාරක කර්මාන්තය එම උත්සාහය සඳහා ප්රධාන ශක්තිස්ථම්භයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබ තිබේ. මාසික පැමිණීම් සියයට 10කට ආසන්න ප්රමාණයකින් පහත වැටීම, හෝටල් හිමිකරුවන් සහ සංචාර ක්රියාකරුවන්ගේ සිට ප්රවාහන සපයන්නන් සහ සංචාරකයන්ගේ වියදම් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින දේශීය ව්යාපාර දක්වා ක්ෂේත්රය හරහා ඇති සෑම පාර්ශ්වකරුවෙකුටම සැලකිය යුතු අභියෝගයක් නියෝජනය කරයි.
ආදායම් ඉලක්ක සහ ප්රකෘතිමත් වීමේ අරමුණු මත පීඩනය
සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීම්වල ප්රධාන මූලාශ්රයක් ලෙස පවතින අතර, පැමිණීම් අඛණ්ඩව පහත වැටීමක් රටේ ආදායම් ඉලක්ක මත අතිරේක පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය. ජූනි මාසයේ පහත වැටීම තාවකාලික අඩුවීමක් ද නැතහොත් ඉල්ලුම වඩාත් දිගු කාලීනව මිරිකීමක් ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, ඉදිරි මාසවල අංක ගණන ශ්රී ලංකාව දිරිගන්වන බලධාරීන් සහ කර්මාන්ත නායකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ආර්ථික කැලඹීම් වසරවලට පසු ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ප්රථම ශ්රේණියේ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ කීර්තිය නැවත ගොඩනැගීම අරමුණු කරගත් ඉලක්කගත ව්යාපාර සමඟ, යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ප්රධාන ප්රභව වෙළෙඳපොළවල ශ්රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස ප්රචාරය කිරීම රජය ක්රියාශීලීව සිදු කරමින් සිටී.
කර්මාන්තය අලුත් අවධානයක් ඉල්ලා සිටී
සංචාරක පාර්ශ්වකරුවන් පහළ ගෙන යන ප්රවණතාව නවතා දැමීමට ශක්තිමත් ප්රවර්ධන උත්සාහයන් සහ ප්රතිපත්ති සහාය ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවට වාර්ෂික පැමිණීම් ඉලක්ක සපුරාලීමට සහ ජීවමාන සංචාරක ක්ෂේත්රයක් ලබා දිය හැකි ආර්ථික ප්රතිලාභ උපරිම කර ගැනීමට නම්, තරඟකාරී මිල නියම කිරීම, වැඩිදියුණු කළ යටිතල පහසුකම් සහ වැඩිදියුණු කළ සංචාරක අත්දැකීම් යන ක්ෂේත්ර ඉතා ඉක්මනින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්ෂේත්ර ලෙස අඛණ්ඩව සඳහන් කර ඇත.
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන තවත් දත්ත, ප්රභව රට සහ සංචාරයේ අරමුණ අනුව පැමිණීම් වඩාත් සවිස්තරාත්මක ලෙස බෙදා හැරීමක් ලබා දෙනු ඇති අතර, ඉදිරි මාසවල ඔවුන්ගේ ප්රතිචාර උපාය මාර්ග සකස් කිරීමට කර්මාන්ත සැලසුම්කරුවන්ට ඒ මගින් උපකාරී වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.