ශ්රී ලංකාව නැවත ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් බවට පත්වෙයි — නමුත් ලෝක බැංකු අනතුරු ඇඟවීම අස්ථිර සුවය පෙන්නුම් කරයි
ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් නැවතත් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දිගු හා වේදනාකාරී ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ වැදගත්이정표යක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
අසීරුවෙන් ලබාගත් නැවත පැමිණීමක්
ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ රටේ ආදායම් දත්ත යාවත්කාලීනය හරහා මෙම නැවත වර්ගීකරණය තහවුරු කෙරුණු අතර, 2022 වර්ෂයේ රටට එල්ල වූ ව්යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීම හේතුවෙන් අවනත කිරීමට පෙර ශ්රී ලංකාව ස්ථානගත ව සිටි ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටවල් පෙළට නැවත එක් වීම මෙයින් සනිටුහන් විය.
නිලධාරීන් මෙම වර්ධනයට ඉදිරිපත් කළ ස්වාගතයත් සමඟම ඔවුහු ප්රවේශමෙන් ද ක්රියා කළහ. ලබා ගත් මෙම තත්ත්වය අසීරු නමුත් අස්ථිර ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලබයි — ඊට හොඳ හේතුවක් ද ඇත, මෙකී වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාව ඉතාමත් කෙටි කාලයක් දරා සිට නැතිකරගත් ඉතිහාසයක් ගෙන ඇති බැවිනි.
ප්රවේශමට හේතු
අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා නොසලකා හැරීම දුෂ්කරය. ශ්රී ලංකාවේ පෙර අත්දැකීම් පෙන්නුම් කරන්නේ ආර්ථික ලාභ කෙතරම් ඉක්මනින් ගිලිහී යා හැකිද යන්නයි. විශේෂයෙන්ම 2022 දී දැඩි ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයකින්, වාර්තාගත උද්ධමනයකින් සහ ජනතාව වීදි බැස්සවූ ඉන්ධන හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම් ඉදිරිපත් ව සිටි රටකට ඒ ගිලිහීම වඩාත් ඉක්මන් විය හැක.
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් වර්ගීකරණය දිගටම රඳවා ගැනීම සඳහා ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයක්, අඛණ්ඩ රාජ්ය මූල්ය විනය සහ ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් ප්රකෘතිය ලාභ වැඩසටහන හා බැඳුණු ප්රතිසංස්කරණ සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම අවශ්ය වේ.
නැවත වර්ගීකරණයෙහි අදහස
ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණ ප්රධාන වශයෙන් තීරණය වන්නේ ජාතික දළ ආදායම් ප්රතිශතය මත ය. ඉහළ-මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයට ඇතුළත් කිරීම, ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රවාහයේ යම් ප්රවර්ගවලට රටේ ප්රවේශය බලපෑම් කළ හැකි අතර, ආර්ථිකය ස්ථාවර වෙමින් ඇති බව ආයෝජකයන්ට සංඥා කරයි.
- ආර්ථික අර්බුදය තුළ අහිමිවීමට පෙර ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය දැරූ රටක් විය
- නැවත වර්ගීකරණය ප්රධාන ජාතික ආදායම් දර්ශකවල දියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි
- ලාභ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ දිගටම කෙරෙහිය යුතු බව බලධාරීන් හා විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි
ඉදිරි මඟ
අර්බුදයේ උච්ච අවස්ථාවේ ඉන්ධන සඳහා දිගු පෝලිම්වල රැඳී, ඉහළ ගිය ආහාර මිල ගණන් හා දිනපතා දිගු වෙලාවක් විදුලිය නැතිව ජීවිතය ගත කළ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය රට නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරමින් ඇති බවට යම් සැනසීමක් ලබා දේ. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විද්යාඥයෝ අවධාරණය කරන්නේ මෙම වර්ගීකරණය ක්ෂණික රූපයක් මිස සහතිකයක් නොවන බවයි.
විදේශ විනිමය සංචිත ගොඩනැගීම, රාජ්ය ණය කළමනාකරණය හා ව්යාපාරික විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම යන අඛණ්ඩ අභියෝගවලට රජය මුහුණ දෙමින් සිටී — ඒ සමඟම රට පුරා ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ප්රත්යක්ෂ දියුණුවක් ලෙස ප්රකෘතිය ලාභ ලැබෙන බව සහතික කිරීමත් ඊට ඇතුළත් ය.
ශ්රී ලංකාවට මෙම තත්ත්වය රඳවා ගත හැකිද යන්න ඉදිරි මාස හා වසරවලදී දේශීය වශයෙන් ද ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන විසින් ද දෙස් බලා නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.