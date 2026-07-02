ශ්රී ලංකාව ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත වීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථා නීතිය ඉවත් කරයි
රජය විසින් හදිසි පාලනය විධිමත්ව අවසන් කරයි
ශ්රී ලංකාව තම හදිසි අවස්ථා නීතිය නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කලබලකාරී අවධියකට අනුගාමීව රටේ දේශපාලනික හා ආර්ථික සාමාන්ය තත්ත්වය කරා ක්රමානුකූලව ආපසු හැරීමේ වැදගත්이정표වක් සනිටුහන් කරමිනි.
හදිසි නීතිය ප්රකාශයට පත් කිරීමේ පසුබිම
ඉන්ධන හිඟය, දීර්ඝ විදුලි කප්පාදු සහ අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟය ඇති කළ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් සමඟ ශ්රී ලංකාව පොරබදමින් සිටි දීප්ර සිවිල් අවිහිංසාවාදී කලකිරීමේ කාල සීමාවකදී හදිසි අවස්ථා නීතිය පනවනු ලැබීය. එම තත්ත්වය කොළඹ ජනාධිපති නිල නිවසට පහර දීම ඇතුළු අභූතපූර්ව මහජන විරෝධතාවලින් හිස ඔසවා, අවසානයේදී එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2022 දී රටින් පලා ගොස් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තුඩු දුනි.
හදිසි බලතල මඟින් බලධාරීන්ට මහජන සාමය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වැඩි පාලනයක් ලබා දෙනු ලැබූ අතර, සාමාන්ය නීතිය යටතේ ලබා ගත නොහැකි පියවර ගැනීමේ හැකියාව ද ඊට ඇතුළත් විය. ජාතික මට්ටමේ අර්බුදයක් කළමනාකරණය කිරීමට සාමාන්ය පාලන යාන්ත්රණ ප්රමාණවත් නොවන බව රජයන් විසින් තීරණය කරන අවස්ථාවලදී සාමාන්යයෙන් මෙවැනි විධිවිධාන ක්රියාත්මක කෙරේ.
ස්ථාවරීකරණයේ සංඥාවක්
හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීම, සම්මත ව්යවස්ථාමය රාමුව යටතේ රට පාලනය කිරීමට ආරක්ෂක තත්ත්වය ප්රමාණවත් ලෙස ස්ථාවර වී ඇතැයි රජය දැන් විශ්වාස කරන බවේ දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. රටේ සමාජීය හා දේශපාලනික කළඹීම්වල දරුණුම අවධිය අවසන් වී ඇතැයි බලධාරීන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය ද එය පිළිබිඹු කරයි.
රාජ්ය පාලනය හා මූල්ය කළමනාකරණය ඇතුළු රටේ ගැඹුරු දුර්වලතා හෙළිදරව් කළ මෙම අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත්, ආයතනික විශ්වසනීයත්වය යළි ප්රතිෂ්ඨාපනය කර ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් සිටී.
ආර්ථික සුවය ලැබීමේ උත්සාහයන් දිගටම ක්රියාත්මකයි
හදිසි නීතිය අවසන් වීම ධනාත්මක දේශපාලනික ප්රගතියක් වුවද, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික වශයෙන් සැලකිය යුතු අභියෝගවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටී. රට ඓතිහාසික ණය ප්රතිව්යූහකරණ එකඟතාවකට ළඟා වූ අතර, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් ආධාර ව්යාපෘතියක් ද සහතික කර ගත් අතර, රුපියල ස්ථාවර කිරීමටත් විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත් මෙම පියවර සහාය වී ඇත.
එහෙත්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ජීවන වියදම ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, පූර්ණ ආර්ථික සුවලාභය සඳහා වූ මඟ දීර්ඝ හා ඉල්ලීම් සහිත එකක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
හදිසි නීතිය විධිමත්ව අවසන් වීම, ශ්රී ලංකාව ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය හා නීතියේ ආධිපත්යය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කැපවී ඇතැයි ජාත්යන්තර ආයෝජකයන්ටත් විදේශ රජයන්ටත් සහතික කිරීමේ සංඥාවක් යැවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. දිගුකාලීන ආර්ථික වර්ධනයට හේතු වන විදේශ ආයෝජන誘致 කර ගැනීමට නම් නිරන්තර දේශපාලනික ස්ථාවරත්වය අත්යාවශ්ය බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත.
පසුගිය වසර කිහිපයේ දුෂ්කරතා ඉවසා දරා ගත් මිලියන ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, හදිසි බලතල ඉවත් කිරීම සුපරීක්ෂාකාරී වුවද, බලාපොරොත්තු සහගත ඉදිරි පිය මනයක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.