Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස, ලෝක බැංකු කණ්ඩායම එම දූපත් රාජ්‍යය නිල වශයෙන් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර, පෙර පැවති පහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයෙන් ඉහළට ගෙන ගොස් ඇත.

ඓතිහාසික පිළිගැනීමක්

ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් තුළින් ගමන් කළ මෙම රටට, මෙම උසස් කිරීම ප්‍රධාන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය පදනම් වන්නේ දළ ජාතික ආදායමේ (GNI) ඒක පුද්ගල සීමා මට්ටම් මත වන අතර, ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා රට දැන් ඒ සීමාව ඉක්මවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය වීම සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්‍රායෝගිකවද සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. මෙම නම්කිරීම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය සහ ආර්ථික ප්‍රතිදානය සම්බන්ධයෙන් මැනිය හැකි දියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි. මෙම තත්ත්ව වෙනස්වීමේ ප්‍රධාන ඇඟවුම් අතර:

  • ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් සහ මූල්‍ය ආයතන සමඟ වැඩි විශ්වාසනීයත්වයක්
  • අනාගත සංවර්ධන මූල්‍යකරණයේ නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට සිදු විය හැකි වෙනස්කම්
  • රටේ වෘෂ්ටි ආර්ථික මූලධර්ම ස්ථාවර කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ පිළිගැනීම
  • ගෝලීය ආර්ථික ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ තක්සේරුවලදී වැඩිදියුණු වූ තත්ත්වය

දුෂ්කරතා මධ්‍යේ ප්‍රකෘතිමත් වීම

2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථායීකරණ මාවතේ ගමන් කරන අතරතුරදී මෙම නැවත වර්ගීකරණය සිදු වේ. ඒ අර්බුදය හේතුවෙන් රට ප්‍රථම වතාවට බාහිර ණය ගෙවීම් කඩ කළ අතර, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟකම්වලට මෙන්ම පුළුල් ජන නොසන්සුන්තාවයටද මුහුණ දීමට සිදු විය.

ඉන් පසු, රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ගිවිසුම් ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ ඒකාබද්ධව කටයුතු කර ඇති අතර, රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩ නැගීම සහ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංශ හරහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම එහි අරමුණ වී ඇත.

ලෝක බැංකුවේ යාවත්කාලීන ආදායම් වර්ගීකරණයන් වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කරනු ලබන අතර, ඒවා ඇට්ලස් ක්‍රමය භාවිතයෙන් ගණනය කළ ඒක පුද්ගල GNI අගයන් මත පදනම් වන අතර, සෑම මූල්‍ය වර්ෂයකම සංශෝධිත සීමා මට්ටම් අනුව රටවල් නැවත ස්ථානගත කෙරේ.

ප්‍රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදිත්වය

මෙම උසස් කිරීම පුළුල් ලෙස ධනාත්මක සං‍ඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, ආර්ථිකවේදීන් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම වර්ගීකරණය තනිව සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් දිගටම මුහුණ දෙන ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම, විශාල රාජ්‍ය ණය මට්ටම් සහ පවතින ව්‍යුහාත්මක අවදානම් ඇතුළු ගැඹුරු ආර්ථික අභියෝගයන් ඉවත් නොකරන බවයි.

එසේ වුවද, ලෝක බැංකුවේ පිළිගැනීම විදේශ ආයෝජකයින් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය තර කිරීමට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කළඹා ලූ කාල පරිච්ඡේදවලින් එකකදී ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියට සාක්ෂියක් ලෙස නිරූපිත වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෑම දීමට ළඟා වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හික්මවූ පන්සල් අලියෙකු විසින් මරා දමයි Sinhala

කෑම දීමට ළඟා වූ 61 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හික්මවූ පන්සල් අලියෙකු විසින් මරා දමයි

පොලිසිය තහවුරු කර ඇති පරිදි, සඳුදා දහවල් මැණිකින්න ගණේෂ දේවාලය අසල දී හික්මවූ අලියෙකු විසින් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 61 ක් වූ පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට…

02 Jul 2026 Discuss
යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සඳහා රු. බිලියන 1.96ක් කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි Sinhala

යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සඳහා රු. බිලියන 1.96ක් කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි

යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බදු රහිතව රු. මිලියන 1,958.85ක සංශෝධිත පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය…

02 Jul 2026 Discuss
කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා-කොළඹ මාර්ගයේ දෛනික ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට Sinhala

කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා-කොළඹ මාර්ගයේ දෛනික ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට

කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා සහ කොළඹ අතර පෙර-වසංගත ගුවන් සේවා සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට සමත් වී ඇති අතර, දෛනික ගුවන් සේවා පහක් නැවත ආරම්භ…

02 Jul 2026 Discuss