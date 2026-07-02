මධ්යම අප්රිකාවේ භයානක ප්රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය
එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුමාන සමගි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුම යටතේ සේවය කරන ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) ගුවන් ඒකකයක් මධ්යම අප්රිකාවේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්රහාරයකින් පසු පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු බේරා ගනිමින් ජීවිතාරක්ෂක මෙහෙයුමක් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කළ අතර, එමඟින් ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ශ්රී ලාංකික සාම සාධකයින්ගේ වෘත්තීයභාවය හා නිර්භීතභාවය ඔප්නැංවිණ.
ගිනි අවියෙන් සිදු වූ මෙහෙයුමක්
එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් පුරා දක්වා ඇති කැපවීමේ කොටසක් ලෙස යොදවා ඇති SLAF ඒකකය, ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයකින් තුවාලකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට හදිසි ඉවත් කිරීම් හා වෛද්ය ආධාර අවශ්ය වූ වහාම ක්රියාත්මක විය. ඒකකය සිය ගුවන් සම්පත් සූදානම් කරගෙන, ත්රාසජනක තත්ත්වයන් මධ්යේ අවශ්යතා ඇති අය වෙත ළඟා වීමට කටයුතු කළේය.
සතුරු භූමියේ බේරාගත් ජීවිත
ශ්රී ලාංකික ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් විසින් සිදු කරන ලද මෙහෙයුමේ සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස සමස්තයෙන් ජීවිත 14ක් සාර්ථකව ගලවා ගන්නා ලදී. මෙම මෙහෙයුම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය අස්ථාවර හා ඉහළ අවදානම් සහිත පරිසරයක් හරහා ගමන් කිරීමට සිදු වූ අතර, මෙය නිවසින් ඈත සේවය කරන SLAF සාමාජිකයින්ගේ සුවිශේෂී පුහුණුව හා කැපවීම ඉස්මතු කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ ගෞරවනීය සාම සාධක උරුමය
ශ්රී ලංකාව දශක කිහිපයක් පුරා ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වල ශක්තිමත් පැවැත්මක් පවත්වාගෙන ඇත. ලෝකයේ වඩාත්ම දුෂ්කර ගැටුම් කලාප සමහරක හි ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන් ඔවුන්ගේ විනය, කාර්යක්ෂමතාව හා මානවීය දායකත්වය සඳහා අඛණ්ඩව පිළිගැනීම ලැබීමට සමත් වී ඇත.
මෙම නවතම වීරෝදාර ක්රියාව ජාත්යන්තර සමාජය තුළ ශ්රී ලාංකික සාම සාධකයින් විශ්වාසදායී හා නිර්භීත බලකායක් ලෙස ගන්නා කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කරමින්, ජාතියට හා එහි ආරක්ෂක ආයතනයට ගෞරවය ගෙනෙයි.
සතුරු තත්ත්වයන් මධ්යේ SLAF ඒකකය දැක්වූ ඉක්මන් ප්රතිචාරය, එක්සත් ජාතීන්ගේ කොඩිය යටතේ සේවය කරන ශ්රී ලංකා හමුදා නිලධාරීන් පවත්වාගෙන යන ඉහළ සූදානම් භාවය හා කැපවීම අවධාරණය කරයි.
මෙහෙයුමේ විස්තර ක්රමයෙන් එළිදරව් වෙමින් පවතින අතර, කොළඹ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය හා හමුදා බලධාරීන් විසින් මෙහෙයුමට සම්බන්ධ අයගේ දායකත්වය විධිමත්ව පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.