Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය

එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුමාන සමගි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුම යටතේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) ගුවන් ඒකකයක් මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රහාරයකින් පසු පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු බේරා ගනිමින් ජීවිතාරක්ෂක මෙහෙයුමක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ අතර, එමඟින් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික සාම සාධකයින්ගේ වෘත්තීයභාවය හා නිර්භීතභාවය ඔප්නැංවිණ.

ගිනි අවියෙන් සිදු වූ මෙහෙයුමක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් පුරා දක්වා ඇති කැපවීමේ කොටසක් ලෙස යොදවා ඇති SLAF ඒකකය, ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් තුවාලකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට හදිසි ඉවත් කිරීම් හා වෛද්‍ය ආධාර අවශ්‍ය වූ වහාම ක්‍රියාත්මක විය. ඒකකය සිය ගුවන් සම්පත් සූදානම් කරගෙන, ත්‍රාසජනක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ අවශ්‍යතා ඇති අය වෙත ළඟා වීමට කටයුතු කළේය.

සතුරු භූමියේ බේරාගත් ජීවිත

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් හමුදා සාමාජිකයින් විසින් සිදු කරන ලද මෙහෙයුමේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමස්තයෙන් ජීවිත 14ක් සාර්ථකව ගලවා ගන්නා ලදී. මෙම මෙහෙයුම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය අස්ථාවර හා ඉහළ අවදානම් සහිත පරිසරයක් හරහා ගමන් කිරීමට සිදු වූ අතර, මෙය නිවසින් ඈත සේවය කරන SLAF සාමාජිකයින්ගේ සුවිශේෂී පුහුණුව හා කැපවීම ඉස්මතු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරවනීය සාම සාධක උරුමය

ශ්‍රී ලංකාව දශක කිහිපයක් පුරා ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වල ශක්තිමත් පැවැත්මක් පවත්වාගෙන ඇත. ලෝකයේ වඩාත්ම දුෂ්කර ගැටුම් කලාප සමහරක හි ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන් ඔවුන්ගේ විනය, කාර්යක්ෂමතාව හා මානවීය දායකත්වය සඳහා අඛණ්ඩව පිළිගැනීම ලැබීමට සමත් වී ඇත.

මෙම නවතම වීරෝදාර ක්‍රියාව ජාත්‍යන්තර සමාජය තුළ ශ්‍රී ලාංකික සාම සාධකයින් විශ්වාසදායී හා නිර්භීත බලකායක් ලෙස ගන්නා කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කරමින්, ජාතියට හා එහි ආරක්ෂක ආයතනයට ගෞරවය ගෙනෙයි.

සතුරු තත්ත්වයන් මධ්‍යේ SLAF ඒකකය දැක්වූ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය, එක්සත් ජාතීන්ගේ කොඩිය යටතේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා හමුදා නිලධාරීන් පවත්වාගෙන යන ඉහළ සූදානම් භාවය හා කැපවීම අවධාරණය කරයි.

මෙහෙයුමේ විස්තර ක්‍රමයෙන් එළිදරව් වෙමින් පවතින අතර, කොළඹ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හා හමුදා බලධාරීන් විසින් මෙහෙයුමට සම්බන්ධ අයගේ දායකත්වය විධිමත්ව පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීම අරමුණු කරගත් මිලියන 150ක් (ඇමෙරිකන් ඩොලර්) වූ මූල්‍ය ආධාර පැකේජයක් ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය…

02 Jul 2026 Discuss
සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි Sinhala

සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ අතර දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙසද හඳුනාගනු ලබන සුගීශ්වර බණ්ඩාර, සඳුදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්…

02 Jul 2026 Discuss
දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

පාලනය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ අරමුදල් සිය භූමිකාව පැහැදිලි කරයි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන…

02 Jul 2026 Discuss