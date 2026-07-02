සජිත් ප්රේමදාස: චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනයෙන් ශ්රී ලංකාව පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි
විපක්ෂ නායකයා ආර්ථික යථාර්ථයට ආදර්ශයක් ලෙස චීනය පෙන්වා දෙයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, චීනයේ සුවිශේෂී ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ අධ්යයනය කර ඉන් ආභාෂය ලබා ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකාවට ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර, තමන්ගේම මූල්ය යථාර්ථය කරා ගමන් කරන මෙම දිවයිනට සමාන උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීමෙන් සැලකිය යුතු ප්රයෝජනයක් ලබා ගත හැකි බව ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.
සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායකයා වන ප්රේමදාස මහතා, විනයගරුක ආර්ථික සැලසුම්කරණය, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ ප්රධාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්රවලට උපායමාර්ගික ආයෝජන හරහා මිලියන සංඛ්යාත ජනතාව දරිද්රතාවයෙන් ගොඩ නැංවීමේ චීනයේ හැකියාව ඉස්මතු කරමින් මෙම අදහස් ප්රකාශ කළ අතර, එම ගමන් මගෙහි ශ්රී ලංකාවට වටිනා පාඩම් ඇතැයි ඔහු විශ්වාස කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය හා සම්බන්ධිත වැදගත්කම
ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට ලක් කළ 2022 වසරේ විනාශකාරී මූල්ය කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය යළි ගොඩ නගා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, එම අර්බුදය අවසානයේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනකට රට යොමු විය. මෙම පසුබිම තුළ, ප්රේමදාස මහතාගේ අදහස් දේශපාලන කව තුළ ගොඩ නැඟෙමින් පවතින, රටේ දිගුකාලීන යථාර්ථය හොඳින් මෙහෙයවිය හැකි ගෝලීය ආර්ථික ආදර්ශය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයක් පිළිබිඹු කරයි.
දශක ගණනාවක් තුළ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයකින් ගෝලීය කාර්මික බලවතෙකු බවට චීනය පත් වූ සිය පරිවර්තනය, නූතන ඉතිහාසයේ රාජ්ය මෙහෙයවීමෙන් සිදු වූ සංවර්ධනයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන නිදසුන් වලින් එකක් ලෙස ලොව පුරා ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් නිරන්තරයෙන් උධෘත කරනු ලැබේ.
උපායමාර්ගික චින්තනයක් සඳහා ඇරයුමක්
විපක්ෂ නායකයාගේ අදහස්, සාම්ප්රදායික යථාර්ථ පියවරයන් ඉක්මවා ගොස් නිර්භීත, දිගුකාලීන ආර්ථික උපාය මාර්ග සලකා බලන ලෙස ශ්රී ලාංකේය දේශපාලන නායකයින් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින හදිසි අවශ්යතාවක් අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකාව චීනයේ අත්දැකීම් සමඟ සමාන්තර ඇඳිය හැකි යැයි නිරීක්ෂකයින් විශ්වාස කරන ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතර:
- අපනයන නැඹුරු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා ආයෝජනය
- පෞද්ගලික අංශයේ වර්ධනය සහාය කිරීමට රාජ්ය ආයතන ශක්තිමත් කිරීම
- ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ප්රේරකයක් ලෙස යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
- මැනිය හැකි ප්රතිඵල හා බැඳුණු කේන්ද්රීය දරිද්රතා තුරන් කිරීමේ වැඩසටහන්
ප්රේමදාස මහතාගේ අදහස් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දිශානතිය පිළිබඳ වැඩිදුර විවාදයකට ඉඩ සලසනු ඇත; විශේෂයෙන්ම, ජීවන වියදම සහ ආර්ථික කළමනාකරණය ඡන්දදායකයින්ගේ ප්රධාන කරදර ලෙස පවතින ඉදිරි මැතිවරණ තරගාවලිය රට ළඟා වෙමින් පවතින සන්දර්භය තුළ.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන විපක්ෂය, වත්මන් රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ප්රමාණවත් නොවන බව නිරන්තරයෙන් තර්ක කර ඇති අතර, මෙවැනි ප්රකාශ SJB ය වඩාත් ඕනෑකමින් හා ගෝලීය දැනුමකින් යුත් ආර්ථික දැක්මක් සහිත පක්ෂයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන බව සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.