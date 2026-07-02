ජනාධිපතිගේ ආර්ථික උපදේශක ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආයෝජන ආයතනයේ මෙහෙයුම් භාරගනී
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා, තම ආර්ථික උපදේශකවරයා රටේ ප්රමුඛ ආයෝජන ප්රවර්ධන ආයතනයේ සභාපති ධුරයට පත් කර ඇති අතර, විදේශීය හා දේශීය ආයෝජන誘致 සඳහා විශ්වාසදායක ආර්ථික ප්රවීණතාව මූලික ස්ථානයට ගෙනඒමට රජය අදහස් කරන බවේ සංඥාවක් ලෙස මෙම පියවර සැලකේ.
උපායමාර්ගික පත්වීමක්
ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික උපදේශකවරයා ආයෝජන ආයතනයේ නව අධිපති ලෙස නම් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ හා ආර්ථික සාධාරණීකරණය වේගවත් කිරීමේ උත්සාහයන් මෙහෙයවීමේ දී ඉතා වැදගත් වගකීමක් දරන මෙම ධුරය, ආයෝජන ප්රවර්ධන උපාය මාර්ගය රජයේ ඉහළම මට්ටමෙන් ක්රියාත්මක වන පුළුල් ආර්ථික ප්රතිපත්ති න්යාය පත්රය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ කරගැනීමට ජනාධිපතිවරයාගේ කැමැත්ත පිළිබිඹු කරයි.
තීරණාත්මක මංසන්ධියක ආයෝජන ප්රවර්ධනය
ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අනුභව කළ ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම පත්වීම සිදු වේ. තිරසාර විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීම රජයේ ප්රකෘතිමත් වීමේ සැලැස්මේ礎 ගලක් ලෙස පවතින නිසා, ආයෝජන ආයතනයේ නායකත්වය ඉතා 結 තීරණාත්මක ධුරයක් ලෙස සැලකේ.
ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික චින්තනය සමඟ සෘජු සම්බන්ධතාවයක් සහ හුරුපුරුදුකමක් ඇති පුද්ගලයෙකු ආයතනයේ නායකත්වයට ගෙනඒම, තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලිය සරල කිරීමටත්, ආයෝජන ප්රවර්ධන ප්රයත්නයන් ජාතික ආර්ථික ප්රමුඛතා සමඟ දැඩිව සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරි අපේක්ෂාවන්
නව නිල ධාරියා ආයතනයේ ව්යාප්ති උපාය මාර්ග හැඩගස්වන ආකාරය, විශේෂයෙන් නවීකරණීය බලශක්තිය, තාක්ෂණය සහ සංචාරකව්යාපාරය වැනි රජය ප්රමුඛ වර්ධන ක්ෂේත්ර ලෙස හඳුනාගත් නැගී එන අංශයන් සම්බන්ධයෙන්, නිරීක්ෂකයන් සහ ව්යාපාරික පාර්ශ්වකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.
ජනාධිපති කාර්යාලය සමඟ ඇති සමීප සම්බන්ධතාව සහ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්ය මූල්ය හා මුදල් ප්රතිපත්ති සාකච්ඡාවලට දක්වන සහභාගිත්වය හේතු කොටගෙන, ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි දේශපාලන කැපවීමේ ප්රකාශනයක් ලෙස මෙම පත්වීම ජාත්යන්තර ආයෝජන ප්රජාව විසින් අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ද ඉඩ ඇත.
නව ආයෝජන ආයතනාධිපතිගේ නිල ධුර කාලය, කාර්යසාධනය සහ ඉමීදිත ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.