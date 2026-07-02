Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපතිගේ ආර්ථික උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයෝජන ආයතනයේ මෙහෙයුම් භාරගනී

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපතිගේ ආර්ථික උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයෝජන ආයතනයේ මෙහෙයුම් භාරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා, තම ආර්ථික උපදේශකවරයා රටේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ආයතනයේ සභාපති ධුරයට පත් කර ඇති අතර, විදේශීය හා දේශීය ආයෝජන誘致 සඳහා විශ්වාසදායක ආර්ථික ප්‍රවීණතාව මූලික ස්ථානයට ගෙනඒමට රජය අදහස් කරන බවේ සංඥාවක් ලෙස මෙම පියවර සැලකේ.

උපායමාර්ගික පත්වීමක්

ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික උපදේශකවරයා ආයෝජන ආයතනයේ නව අධිපති ලෙස නම් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ හා ආර්ථික සාධාරණීකරණය වේගවත් කිරීමේ උත්සාහයන් මෙහෙයවීමේ දී ඉතා වැදගත් වගකීමක් දරන මෙම ධුරය, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන උපාය මාර්ගය රජයේ ඉහළම මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක වන පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍රය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ කරගැනීමට ජනාධිපතිවරයාගේ කැමැත්ත පිළිබිඹු කරයි.

තීරණාත්මක මංසන්ධියක ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය

ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් අනුභව කළ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය කරා ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම පත්වීම සිදු වේ. තිරසාර විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීම රජයේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සැලැස්මේ礎 ගලක් ලෙස පවතින නිසා, ආයෝජන ආයතනයේ නායකත්වය ඉතා 結 තීරණාත්මක ධුරයක් ලෙස සැලකේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික චින්තනය සමඟ සෘජු සම්බන්ධතාවයක් සහ හුරුපුරුදුකමක් ඇති පුද්ගලයෙකු ආයතනයේ නායකත්වයට ගෙනඒම, තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සරල කිරීමටත්, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ප්‍රයත්නයන් ජාතික ආර්ථික ප්‍රමුඛතා සමඟ දැඩිව සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරි අපේක්ෂාවන්

නව නිල ධාරියා ආයතනයේ ව්‍යාප්ති උපාය මාර්ග හැඩගස්වන ආකාරය, විශේෂයෙන් නවීකරණීය බලශක්තිය, තාක්ෂණය සහ සංචාරකව්‍යාපාරය වැනි රජය ප්‍රමුඛ වර්ධන ක්ෂේත්‍ර ලෙස හඳුනාගත් නැගී එන අංශයන් සම්බන්ධයෙන්, නිරීක්ෂකයන් සහ ව්‍යාපාරික පාර්ශ්වකරුවන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

ජනාධිපති කාර්යාලය සමඟ ඇති සමීප සම්බන්ධතාව සහ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය මූල්‍ය හා මුදල් ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවලට දක්වන සහභාගිත්වය හේතු කොටගෙන, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි දේශපාලන කැපවීමේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙම පත්වීම ජාත්‍යන්තර ආයෝජන ප්‍රජාව විසින් අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ද ඉඩ ඇත.

නව ආයෝජන ආයතනාධිපතිගේ නිල ධුර කාලය, කාර්යසාධනය සහ ඉමීදිත ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි Sinhala

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක සේවකයෙකුට පහරදීමේ බරපතල සිදුවීමකට අදාළව, කම්කරු අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙමින්, එම ආයතනයේ සේවකයෙකුට කළ බව කියන පහරදීම සම්බන්ධයෙන්…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ

සංචාරක සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කැපී පෙනෙන අසාර්ථකත්වයකට මුහුණ දී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ එම කාලය හාසසඳන විට ජූනි…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවේ වහල් සෞරශක්ති ඡායාරූප වෝල්ටීය පද්ධති ව්‍යාප්ත කිරීම වේගවත් කිරීමට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දී ඇති…

02 Jul 2026 Discuss