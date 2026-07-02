Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක සේවකයෙකුට පහරදීමේ බරපතල සිදුවීමකට අදාළව, කම්කරු අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙමින්, එම ආයතනයේ සේවකයෙකුට කළ බව කියන පහරදීම සම්බන්ධයෙන් හදිසි විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අමාත්‍යාංශය ක්ෂණික පියවර ගනී

කම්කරු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම උපදේශය, කී‍ර්තිමත් ආයතනයේ සිදු වූ බව කියන පහරදීමේ තොරතුරු එළිවීමෙන් පසු ඉතා ඉක්මනින් ගනු ලැබූ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගන්තුක සත්කාර අංශයේ සේවක සුභසාධනය සහ ක්‍රියාස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරමින්, මෙම විමර්ශනය ප්‍රමුඛතා කාර්යයක් ලෙස සලකන ලෙස නිලධාරීන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.

සිදුවීම ක්‍රියාස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු මතු කරයි

ජනප්‍රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවකයෙකු සම්බන්ධ මෙම සිදුවීම රටපුරා මහජන කෝපයට හේතු වී ඇති අතර, ආහාර හා පාන අංශයේ කම්කරුවන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ඇති කළ යුතු බවට නැවතත් හඬ නගා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා කොත්තු ආහාරය සඳහා ප්‍රසිද්ධ මෙම අවන්හල් දාමය, දැන් එහි අභ්‍යන්තර කළමනාකරණ පිළිවෙත් සහ සේවක සුභසාධන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතල විමර්ශනයකට ලක්ව සිටී.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයට නායකත්වය දෙයි

පහරදීම සිදු වූ සාහචර්යයන් පිළිබඳව සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුලු විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේ වගකීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇත. මෙම සිදුවීම දැනට රටේ ක්‍රියාත්මක කම්කරු නීති හා කම්කරු ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් දැයි නිරූපණය කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.

විමර්ශනයේ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව සුදුසු පියවර ගනු ඇති බව අමාත්‍යාංශය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, සේවකයින් හිරිහැරයට ලක් කිරීම කිසිසේත් සහිනය නොකෙරෙන බවට සියලු අංශවල සේවා යෝජකයින්ට දැඩි පණිවිඩයක් ද යොමු කර ඇත.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වීම, රැකියා නියුතු අංශය කුමක් වුවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම කම්කරුවෙකුගේම අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.

මහජනතාව සහ කම්කරු පෙරළිකාර සංවිධාන මෙම විමර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, වගකිව යුත්තන් නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කෙරෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේදී 9.9%කින් තියුනු ලෙස පහත වැටේ

සංචාරක සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් පෙන්වයි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කැපී පෙනෙන අසාර්ථකත්වයකට මුහුණ දී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ එම කාලය හාසසඳන විට ජූනි…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දෙයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකාවේ වහල් සෞරශක්ති ඡායාරූප වෝල්ටීය පද්ධති ව්‍යාප්ත කිරීම වේගවත් කිරීමට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්‍රතිශ්‍රුති දී ඇති…

02 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපතිගේ ආර්ථික උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයෝජන ආයතනයේ මෙහෙයුම් භාරගනී Sinhala

ජනාධිපතිගේ ආර්ථික උපදේශක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයෝජන ආයතනයේ මෙහෙයුම් භාරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා, තම ආර්ථික උපදේශකවරයා රටේ ප්‍රමුඛ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ආයතනයේ සභාපති ධුරයට පත් කර ඇති අතර, විදේශීය හා දේශීය ආයෝජන誘致 සඳහා විශ්වාසදායක…

02 Jul 2026 Discuss