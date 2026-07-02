ජනප්රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවක පහරදීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්යාංශය හදිසි පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි
ප්රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක සේවකයෙකුට පහරදීමේ බරපතල සිදුවීමකට අදාළව, කම්කරු අමාත්යාංශය මැදිහත් වෙමින්, එම ආයතනයේ සේවකයෙකුට කළ බව කියන පහරදීම සම්බන්ධයෙන් හදිසි විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.
අමාත්යාංශය ක්ෂණික පියවර ගනී
කම්කරු අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම උපදේශය, කීර්තිමත් ආයතනයේ සිදු වූ බව කියන පහරදීමේ තොරතුරු එළිවීමෙන් පසු ඉතා ඉක්මනින් ගනු ලැබූ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්රී ලංකාවේ ආගන්තුක සත්කාර අංශයේ සේවක සුභසාධනය සහ ක්රියාස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වන සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරමින්, මෙම විමර්ශනය ප්රමුඛතා කාර්යයක් ලෙස සලකන ලෙස නිලධාරීන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.
සිදුවීම ක්රියාස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු මතු කරයි
ජනප්රිය කොත්තු අවන්හල් දාමයේ සේවකයෙකු සම්බන්ධ මෙම සිදුවීම රටපුරා මහජන කෝපයට හේතු වී ඇති අතර, ආහාර හා පාන අංශයේ කම්කරුවන් සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ඇති කළ යුතු බවට නැවතත් හඬ නගා ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා කොත්තු ආහාරය සඳහා ප්රසිද්ධ මෙම අවන්හල් දාමය, දැන් එහි අභ්යන්තර කළමනාකරණ පිළිවෙත් සහ සේවක සුභසාධන ප්රමිතීන් පිළිබඳ බරපතල විමර්ශනයකට ලක්ව සිටී.
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනයට නායකත්වය දෙයි
පහරදීම සිදු වූ සාහචර්යයන් පිළිබඳව සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුලු විමර්ශනයක් පැවැත්වීමේ වගකීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇත. මෙම සිදුවීම දැනට රටේ ක්රියාත්මක කම්කරු නීති හා කම්කරු ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් දැයි නිරූපණය කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.
විමර්ශනයේ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව සුදුසු පියවර ගනු ඇති බව අමාත්යාංශය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇති අතර, සේවකයින් හිරිහැරයට ලක් කිරීම කිසිසේත් සහිනය නොකෙරෙන බවට සියලු අංශවල සේවා යෝජකයින්ට දැඩි පණිවිඩයක් ද යොමු කර ඇත.
කම්කරු අමාත්යාංශයේ මැදිහත්වීම, රැකියා නියුතු අංශය කුමක් වුවත්, ශ්රී ලංකාවේ සෑම කම්කරුවෙකුගේම අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
මහජනතාව සහ කම්කරු පෙරළිකාර සංවිධාන මෙම විමර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, වගකිව යුත්තන් නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කෙරෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.