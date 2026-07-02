හිජාබය හේතුවෙන් ත්රිකුණාමලයේ සිසුවියගේ විභාග ප්රතිඵල රඳවාගැනීම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් බව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) විසින් නිකුත් කරන ලද නිගමනවලට අනුව, ත්රිකුණාමලයේ සිසුවියක් හිජාබය පැළඳීම හේතුවෙන් ඇගේ උසස් පෙළ විභාග ප්රතිඵල රඳවාගැනීම, ඇගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් බව කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.
නඩු පසුබිම
මෙම නඩුව කේන්ද්ර වන්නේ ත්රිකුණාමලයේ ගැහැනු සිසුවියක් වෙනුවෙනි. විභාග ක්රියාවලිය අතරතුර හිජාබය පැළඳීමේ ඇගේ තේරීම හේතු කරගනිමින් බලධාරීන් විසින් ඇගේ උසස් පෙළ විභාග ප්රතිඵල රඳවාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම සිද්ධිය රට පුරා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයන් අතර බලවත් කනස්සල්ලට තුඩු දෙමින්, ආගමික නිදහස සහ අධ්යාපනයට සමාන ප්රවේශය පිළිබඳ ප්රශ්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.
කොමිෂන් සභාවේ නිගමන
මෙම කරුණු පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව, ඒ සිසුවියට එරෙහිව ගනු ලැබූ පියවර අසාධාරණ බවත්, ව්යවස්ථාවෙන් සහතික කරන ලද ඇගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමකට සමාන බවත් HRCSL නිගමනය කළේය. ආගමික ඇඳුම් හෝ විශ්වාසය මත පදනම් වූ කිසිදු වෙනස්කොට සැලකීමකට ලක්නොවී ජාතික විභාගවලට පෙනී සිට ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට සිසුන්ට හිමිකමක් ඇතැයි කොමිෂන් සභාවේ තීරණය නැවත තහවුරු කරයි.
පුළුල් ආශ්රිත බලපෑම්
මෙම තීරණය ශ්රී ලංකාවේ ආගමික සුළුතරයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ, විශේෂයෙන්ම අධ්යාපන ක්ෂේත්රය තුළ, වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ආගමික චර්යාවන් පිළිපදිමින් අධ්යාපන සුදුසුකම් හඹා යන කිසිදු සිසුවෙකු දඬුවමට ලක් නොවිය යුතු බව ප්රකාශ කරමින් අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරිකයන් මෙම තීරණයට සිය සාදරය පළ කර ඇත.
HRCSL හි නිගමන, ආගමික අනන්යතාවය නොතකා සියලු සිසුන්ට සමාන සැලකිලි සහතික කිරීම සහ මෙවැනි සිද්ධීන් නැවත නොවේ යැයි සහතික කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය එල්ල කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාමය රාමුව යටතේ අධ්යාපනයට ප්රවේශය සහ ආගමික ප්රකාශන අයිතිය යන දෙකම එකවර ආරක්ෂා කළ යුතු බැවින් කොමිෂන් සභාවේ තීරණය එම මූලධර්මය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
සම්බන්ධිත සිසුවිය වෙනුවෙන් කිනම් ප්රතිකාරාත්මක පියවරක් ගනු ලැබේද යන්නත්, මතුවට මෙවැනි අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයන් වැළැක්වීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පුළුල් නිර්දේශ නිකුත් කිරීමට කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරනු ඇත්ද යන්නත් තවමත් අනාවරණය වී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.